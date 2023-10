Expertos de varios países asisten a las jornadas sobre graneros elevados

La Asociación Hórreo Asturiano organiza las Jornadas Internacionales "La cultura de los graneros elevados tradicionales", que comienzan mañana y que, hasta el 4 de septiembre, reunirán en Candás, en el edificio polivalente "La Baragaña", a expertos en patrimonio de varios países.

En el transcurso de estas jornadas se presentará oficialmente la iniciativa "Horrea. Red internacional de graneros elevados tradicionales", que nace para unir esfuerzos e intercambiar conocimientos e investigación en favor de la promoción, divulgación y defensa de los graneros elevados u hórreos, y se hará entrega de los Premios "Hórreo Asturiano", que llegan en 2023 a su tercera edición.

Los ganadores de esta convocatoria son, "por su excepcional contribución al estudio y difusión de la etnografía asturiana como director del Museo del Pueblo de Asturias", Juaco López Álvarez, que recibirá el premio "Engüelgu"; "por el singular esfuerzo que representa la recuperación de la panera de Mestas de Con, realizada con especial maestría", el premio "Lliñu" irá a parar a su propietario, Ángel Diego Pardo del Llano,con mención al carpintero Santiago Coto Díaz de la carpintería "Faíru", y, por último, "por su especial esfuerzo y contribución a la difusión y reconocimiento del patrimonio vernáculo y en especial de los espigueiros portugueses", se otorgará el premio "Cantapaxarín" a la Asociación Portuguesa para la rehabilitación Urbana y Protección del Patrimonio.

Este encuentro internacional está organizado por la Asociación Hórreo Asturiano con la colaboración del Gobierno de España, el del Principado, el Ayuntamiento de Carreño y la Caja Rural de Asturias, entre otras entidades.

Entre los profesionales que asistirán a las sesiones de trabajo figuran, entre otros, Sara González Cambeiro, coordinadora de los planes nacionales del Instituto de Patrimonio Cultural; María Pía Timón Tiemblo y Cristina Lafuente Martínez, técnicas de la Subdirección General de Bienes Culturales; Jordi Tresserras Juan, presidente de ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, en España; y Aniceto Delgado, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Patrimonio inmaterial

El Ministerio de Cultura y Deporte tiene previsto tramitar este otoño, como recuerdan desde la Asociación Hórreo Asturiano, el expediente para declarar la cultura de los graneros elevados tradicionales "manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España". La iniciativa partió de la Asociación Hórreo Asturiano, en el año 2020, y a ella se fueron adhirieron, casi inmediatamente, diversas asociaciones de Galicia, León, Cantabria, Euskadi, Navarra, el norte y el centro de Portugal.

En el congreso participarán, además de los miembros de la asociación Amigos del Hórreo Asturiano, representantes de la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego; de Amigos del Hórreo Cántabro; la Asociación cultural La Brusenda de Felechas, de León; Alberto Santana Ezkerra (Patrimonio Histórico de Bizkaia UNED de Bergara); Roberto Urtasun Uriz (Etniker Navarra); Fernando Cerqueira Barros (Universidade do Porto); Eloy Algorri García (arquitecto e investigador); la Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção doPatrimonio; Antalya Kültürel Miras Derne, de Turquía; Associazione per la protezione del Patrimonio Artistico e Architettonico di Valmaggia, de Suiza; Association de Patrimoine Historique et Culturel de la Vallée de Vallorcine, de Francia; Asociación Diskeles, de Austria; Fórum Internacional do Patrimônio Arquitetônico, de Brasil, y Sytske Hoogterp, arquitecta, de los Países Bajos.