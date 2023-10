Afirmar que Madness practicaba el ska con descaro, simpatía y desenfreno allá por los últimos años 70 igual les supone a los puristas del género, y a los puristas en general, una subida de azúcar o una urticaria sin retorno pero fue bajo el paraguas del mítico sello 2 Tone, al lado de los nada sospechosos Bad Manners, The Specials o The Selecter, donde el grupo de Camden publicó su primer sencillo, The Prince, allá por el año 1979. Desde entonces ha pasado mucha música bajo el puente y nos da igual si hacían ska, si eran emisarios de la cultura mod o simplemente un grupo de muchachos que se divertían y nos divertían con su modo de moverse, de vestirse, de tocar y cantar.

Theatre Of the Absurd presents C'Est La Vie es el decimotercer larga duración que graba el grupo inglés desde la publicación de su primer disco grande, el celebérrimo One step beyond de noviembre de 1979 y que el sello BMG publicará el próximo día 17 de noviembre, tras siete años de silencio desde Can’t touch us now, su último trabajo en el mercado. Después de un par de años difíciles, que llevaron a la banda a su punto más polarizado y fragmentado, Madness se reunió en el barrio industrial de Cricklewood a principios de año, donde Suggs, Mark, Chrissy Boy, Mike, Lee y Woody se dieron cuenta de que lo que los unía siempre era más grande que lo que los dividía. Este nuevo lp lo componen 14 temas que, en conjunto, supone un álbum brillante típicamente atemporal que también refleja los años difíciles de su creación, en declaraciones de sus miembros. Es, además, el debut de la banda en el mundo de la autoproducción, trabajando junto al ingeniero y mezclador Matt Galsbey, que ha trabajado con artistas de la talla de Ed Sheeran, Maisie Peters o Rag’N’Bone Man. Antes de la puesta de largo del álbum, algún adelanto: C'Est La Vie', principal single anticipo donde los británicos ofrecen una muestra de lo que contendrá el álbum. Con una inquietante sensación de ska cósmico, la canción reflexiona sobre los peligros de la vida cotidiana. A lo largo de su carrera, Madness ha tenido 10 álbumes en el Top 10 de las listas de Reino Unido, 15 singles entre los diez primeros y ha ganado multitud de premios, incluido un prestigioso Ivor Novello. Actuaron en el Palacio de Buckingham como parte de las celebraciones del Jubileo de la Reina y establecieron el récord de mayor audiencia en la transmisión de su concierto en directo de Nochevieja en la BBC. Sus shows en directo no defraudan y continúan atrayendo a nuevas generaciones de fans de todos los estratos sociales. El álbum estará disponible en todo el mundo en doble vinilo y CD.