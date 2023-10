"No creo que el nuestro sea un arte de élite, lo que pasa es que no se conoce"

El barítono murciano José Antonio López tiene fama de cantante versátil, que se maneja con talento en distintas épocas y estilos líricos. En el Campoamor tendrá oportunidad de demostrarlo, a partir del sábado, 7 de octubre, con un programa doble dedicado a Puccini en el que interpreta a los protagonistas, tan distintos, de "Il tabarro" y "Gianni Schicchi".

–¿Gianni Schicchi o su personaje en "Il tabarro"? ¿Cuál prefiere?

–Me gustan los dos, pero son muy distintos. En la vocalidad no, son parecidos, pero como personaje dramático no tienen nada que ver.

–"Gianni Schicchi" es una comedia, pero el trasfondo es más serio: la muerte, la familia…

–Está esa historia de Dante... Dante estaba casado con una Donati, una familiar del famoso Gianni Schicchi, y parece que este hizo algo parecido a lo que pasa en la obra, por eso Dante lo colocó en el Infierno en "La Divina Comedia".

–¿Dónde reside la complejidad de su interpretación?

–Lo más complicado es hacer un personaje cómico sin hacer el cómico. Es muy fácil, en un personaje como este, irse al histrionismo. Intento, para lograr el efecto cómico, que sea un personaje contrapuesto a todo el histrionismo del resto de personajes, de toda la familia, que son muy, muy histriónicos. Es un personaje que se puede clasificar como un pillo; yo prefiero llamarle un tío listo, el contrapeso a la locura de toda la familia. Por eso logra engañarles, y les engaña para una buena obra: que su hija y su yerno puedan casarse, porque el dinero de todos va a parar a ellos.

–Al interpretar un personaje, por muy antipático que sea, ¿hay que intentar quererlo?

–No creo. Yo he interpretado a veces maltratadores... De hecho, en la primera ópera cometo dos asesinatos.

–Ya.

–No soy un asesino, pero mi trabajo como actor es representar eso. Aquí es muy fácil, a través de la música. No creo que haya que tener simpatía por un personaje así, pero sí rebuscar dentro de uno para encontrar ese tipo de sentimientos, que yo estoy convencido que todos tenemos. Todos tenemos una cara A y una cara B.

–¿Se divierten representando "Gianni Schicchi"?

–Mucho. Es una función muy complicada a nivel intelectual y musicalmente es como un reloj, que necesita una ingeniería casi perfecta, así que la concentración de todos los actores tiene que ser muchísima. Una vez que pasamos esa etapa nos divertimos.

–¿Se dejan llevar?

–Por supuesto, eso tiene que llegar porque, si no, no fluye el arte ni la música, pero para conseguirlo está todo el trabajo previo, ensayos y preparación.

–¿Cómo se siente en el teatro Campoamor, que ya sabe que está de celebración?

–Muy bien, estupendo. He estado en Asturias muchas veces cantando, pero esta es mi segunda vez en la Ópera. Estuve en el reparto joven de "La Traviata" hace diez años. Ahora ya no soy tan joven.

–¿Qué hay del resto del reparto?

–Es fantástico, es la primera vez que trabajo con el director de escena y el musical, pero a los compañeros, a los cantantes, a casi todos los conocía ya y había trabajado con ellos. Es un ambiente estupendísimo, entre amigos.

–¿Nada de divismos ni rivalidades?

–Todo eso es un poco viejo. Algo debe existir aún, porque somos humanos, pero no es tan evidente. La sensación es de mayor compañerismo y coleguismo, si se me permite la expresión; no hay que estar continuamente defendiéndose, algo que crea una inseguridad terrible.

–Hay muchos cantantes jóvenes.

–Sí, y eso está muy bien, muy bien preparados y a un nivel altísimo.

–Pero se quejan de que no hay público joven.

–Esa es una contradicción que yo tampoco puedo explicar. Hay mucho cantante aspirante, que empieza, muchos, muchos, pero el público no está a la par.

–¿Se ha parado a pensar cómo atraer gente joven?

–Soy de los que opinan que no hay que facilitar las obras de arte, hacerlas asequibles. Una obra de arte está compuesta así, y así debe estar y presentarse. A lo mejor habría que hacer un trabajo de educación, pero tampoco me gusta llamarlo así. Me gusta que la gente se acerque libremente, la oferta es máxima. Siempre que escuche música está bien, porque la música es un arte que nos ayuda a vivir.

–Y una música te puede llevar a otra.

–Claro, no existen tantas barreras entre una cosa y otra. Ahora está en boga el musical, pues es que esto es musical, esto es arte total, aquí hay de todo. Algo en lo que sí pensé muchas veces es en invitar a gente que sea novel en este tipo de espectáculos. Hay mucha gente que no viene a la ópera porque no sabe qué es. No creo que el nuestro sea un arte de élite, lo que pasa es que no se conoce. Viéndonos cantar sobre el escenario, sin ninguna ayuda técnica, con una orquesta, todo es real, yo creo que la gente se sorprendería y disfrutaría.

–La Ópera de Oviedo ha duplicado los abonados jóvenes.

–¡Qué bien! Esa es una buena noticia, es fantástico.