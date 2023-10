"En el instituto eras una especie de cura o psicólogo gratis para los padres que te contaban todo tipo de problemas". Milio Rodríguez Cueto (Gijón, 1962), escritor y profesor, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, combinó durante 36 años su actividad literaria con la docencia como profesor de Lengua y Literatura en distintos institutos. Ahora ha reunido en el libro "Una profesión de mierda" (Pez de plata), todas esas "perplejidades" que vivió desde una jefatura de estudios a la que lo mismo llegaba un padre a quejarse de que a su hijo le suspendía por llamarse Franco que una alumna dispuesta a poner una denuncia.

"Hoy en día es muy difícil encontrar alumnos que quieran estudiar literatura", reveló Rodríguez Cueto, que en una ocasión llegó a regalarle una bici a uno de sus alumnos que no tenía recursos. Javier García Rodríguez, escritor y profesor de Literatura en la Universidad de Oviedo, destacó que el libro presenta un completo desfile de bajas pasiones, engaños y ofuscamientos que, desde el entorno académico, explican la complejidad de la sociedad actual.

"Es fácil darles clase de sintaxis, que es como hacer sudokus, pero mucho más complejo explicarles el ‘Cántico espiritual’ de San Juan de la Cruz", señaló Rodríguez Cueto, que en otro de los apartados del libro llega a decir que "Curro Jiménez hizo mucho por la cultura en España, clarificando cuestiones tan difusas como la Guerra de la Independencia, que los estudiantes hoy son incapaces de visualizar".

El autor escribió este libro persuadido de que la jefatura de estudios de un instituto es una especie de crisol fallido por el que desfilan todas las familias con sus historias, desde divorcios hasta malos tratos en el hogar", aportó Javier García Rodríguez durante la presentación.

Milio Rodríguez Cueto es autor, entre otros, de cuatro libros de relatos y seis novelas a las que se unen un sinfín de informes a la inspección académica y partes de sanción por mala conducta. "Quizá entre ellos está lo mejor de mis escritos", aseguró.

"El libro no era fácil de publicar, de hecho, alguna editorial me dijo que era reaccionario, quizá por el desaliento que transmite el personaje principal, que de forma contraria a lo que pueda parecer, no soy yo", dijo el autor. Tampoco ocultó que el planteamiento es favorable al sistema educativo público. "Quizá ese retrato oscuro que se desprende del libro se corresponde con el entorno social y familiar que trae la gente al instituto, la jefatura de estudios es el filtro", señaló.