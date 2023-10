El Salvaje Oeste, con mucho cuento, o cómo las películas del Oeste construyeron un mito falso

Son cosas que pasan en la infancia, acontecimientos que, aun pareciendo menores, marcan una vida. Miguel Ángel Navarro Crego tenía diez años cuando acudió a una sesión infantil en el cine Felgueroso de Sama. Era 1973, la entrada costaba diez pesetas y proyectaban "Las aventuras de Jeremiah Johnson". "El cine me salvó la infancia" dice ahora, cincuenta años después, este doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo que hoy, a las cinco de la tarde, presenta en la Fundación Gustavo Bueno su libro "El violento Far-West y sus armas. Historia negra, leyenda rosa", "un libro de historia con contenidos filosóficos", explica el autor.

Aunque más que de historia es un libro de intrahistoria, de esa que no se conoce, que no se ha contado y que forja naciones. El libro recoge un exhaustivo estudio del cine del Oeste, de ese Far-West, y mantiene la tesis de que "las películas construyen un mito que es falso" y que "Estados Unidos no se puede entender sin la violencia", esa que explica las figuras del pionero y el colono y que llega a lo que el autor llama "solución final" con el exterminio de las tribus indias.

Esa mitología que se ve en el cine es para el filósofo "oscurantista", porque "exagera la violencia en las ciudades ganaderas pero oculta o se blanquea en otras situaciones". Pone como ejemplo los "cowboys", "que no eran más que pobres asalariados a los que se elevó a la mitología más laudatoria". Defiende que "el 99 por ciento de lo que aparece en los westerns son mitos irreales". Por ejemplo, "no se habla de la dureza de la vida de las mujeres ni de la abundancia de la prostitución". "Las prostitutas no aparecen como tales, con su situación real, hasta Clint Eastwood, hasta ‘Sin perdón’, en 1992", dice a modo de ejemplo.

"Tampoco había un código de honor a la hora de matar, no había esos duelos que aparecen en las películas, eso solo existía entre los aristócratas ingleses o franceses; en Estados Unidos cuando se quería matar no se daba oportunidad al contrario", apunta el autor. También critica Navarro Crego que en toda esa mitología "se ningunea a España" y con ella "Estados Unidos aprende a odiar a España". "Todos los relatos desde el siglo XVI sirven para despreciar a España y eso llega hasta la actualidad a través del secesionismo".

Todo se sustenta en "una dialéctica de imperios", añade. "El imperio español, el de la Escuela de Salamanca, pretendía cristianizar evitando la violencia, salvo algunos defectos en la Conquista y la Cristianización, pero es un imperio integrador que acepta a los indígenas. Por el contrario, el imperio de Estados Unidos, es depredador, destructor", desarrolla el filósofo. De ahí surge la jerarquía por castas, "primero estaban los wasp (blanco, anglosajón y protestante), luego los irlandeses, luego los mexicanos, negros e indios". De estas, las últimas castas no eran consideradas personas, eran completamente prescindibles. El maltrato empieza en los mexicanos y de ahí hacia abajo, en su escala.

En "El violento Far-West y sus armas" se desarrollan todas estas afirmaciones –el autor ya las había abordado en sus líneas generales en una lección en 2021 en la Escuela de Filosofía de Oviedo que fue grabada en vídeo y no deja de tener audiencia desde entonces en el canal de YouTube– y también se analizan desde el punto de vista filosófico. La obra es, además, un compendio documentadísimo de las armas que forjaron esa nación. Un imperio que se construyó desde los conceptos de "frontera móvil" y "destino manifiesto", todo, eso sí, con mucha violencia.