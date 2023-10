José Miguel Bermúdez: "Asturias en ocasiones se resiste a los cambios de forma tozuda"

JOSÉ MIGUEL BERMÚDEZ (París). «Nací en México (1984), pero a los 2 años me vine con mi madre y mi abuela a Tineo , de donde es mi familia materna. Al poco tiempo nos mudamos a Oviedo, donde viví hasta los 30 años, cuando me fui a Londres a investigar. Tras tres años, dejé la investigación y empecé a trabajar para el Gobierno inglés en temas de energía, hasta que me vine a París a trabajar en la Agencia Internacional de la Energía».

José Miguel Bermúdez trabaja con la Torre Eiffel al fondo. Analista en la Agencia Internacional de la Energía, se anima a analizar el presente y el pasado y el futuro de Asturias:

–Creo que en Asturias en ocasiones somos demasiado tradicionales y nos resistimos a los cambios de forma tozuda. Y lo hemos visto en el tema de la minería. Sabíamos desde hace más de dos décadas que había que cerrarlas y que iban a desaparecer. Y en vez de ponernos las pilas y aprovechar la oportunidad para revitalizar la región, nos dedicamos a seguir dando patadas a la lata hasta el momento en que las tuvimos que cerrar sin ninguna alternativa.

Enlace minero: la Asturias que recuerda de niño "era la Asturias del carbón, la cual ya es historia. Yo, obviamente, me alegro de ese cambio, pero creo que no debemos olvidar ni dejar de sentirnos orgullosos de ese pasado minero, que creo que en gran medida forjó el carácter de la gente de la región".

Aunque era muy pequeño, "mis primeros recuerdos son de Tineo, que es el pueblo de mi familia materna y adonde llegamos cuando vinimos de México. Recuerdo que la casa de mi familia tenía una estantería que era una puerta falsa a un escondite de los tiempos de la Guerra Civil, y me llamaba muchísimo la atención. También me acuerdo de que la agente me pedía que hablase por la calle porque les hacía gracia que tenía acento mexicano, pero de eso si que ya no queda nada". Pasaporte al pasado: "Castañas y sidra, aunque ahora que lo pienso... ¡nunca he estado en un amagüestu! Pero el sabor y el olor de las castañas y el olor de la sidra –porque de aquella solo podía olerla, no saborearla– me recuerdan mucho a mi infancia. No sé las veces que le habré pedido a mi madre y a mi abuela que me comprasen castañas cada vez que pasábamos por el Campo San Francisco en otoño. Ni las veces que pedí sin éxito probar la sidra, porque me hacía mucha gracia cómo la escanciaban los camareros...".

Su primer viaje al extranjero por motivos profesionales "fue a un pueblecito pequeño de Inglaterra, casi en la frontera con Gales, que se llamaba Oswestry. El primer golpe fue saliendo del aeropuerto de Gatwick, en Londres, ya que tuvimos que alquilar un coche para ir hasta Oswestry y me iba turnando con mi jefe para conducir. Así que fue la primera vez que me tocó conducir por la izquierda. La verdad que me llamó mucho la atención el pueblo, porque era completamente diferente a cualquier pueblo de España. Las calles, las tiendas, la arquitectura... nada que ver. Y me gustó mucho, aunque en aquel momento ni se me pasaba por la cabeza que acabaría viviendo más de cinco años en Londres".

Lo que más echa de menos es la familia y los amigos, claro. Afinando más: "Si me tengo que quedar con algo de Asturias, es la tranquilidad. Las cosas van a otra velocidad comparadas con Londres y París, y eso te permite disfrutar de cada momento mucho más, sin las prisas metidas en el cuerpo. Aquí la vida va demasiado rápido y a veces no te das ni cuenta de las cosas que te pasan, ni te da tiempo a disfrutarlas".

Los obstáculos a los que se ha enfrentado hasta ahora "han sido derivados de irme al extranjero y, encima, a diferentes países. Todo es más difícil cuando vienes de fuera. Hasta darte de alta para la luz o el gas, que a veces es una locura. Y no hablemos ya de los caseros, que te la tratan de jugar pensando que como eres extranjero no te enteras de nada –que a veces es verdad–. Todas estas experiencias han hecho que sea capaz de adaptarme mejor a los cambios. Pero al no echar raíces en ningún sitio, vivo con una incertidumbre constante sobre qué pasará en el corto plazo que muchos de mis amigos no tienen. Por el carácter que tengo tampoco me preocupa".

Asturias "es una gran desconocida. Todo el mundo, cuando les digo que vengo de la parte de España donde no hace sol, sino que llueve, me miran con cara extraña y me dicen ‘¿pero eso existe?’ Luego les enseño algunas fotos y alucinan, claro. Soy un buen embajador, la verdad, porque a todo el mundo le recomiendo que vaya, y si se animan les doy mil consejos de dónde ir, qué comer, qué visitar... y ya he convencido a unos cuantos".

Hay que abrir la mente, insiste Bermúdez, "y estar preparados para las revoluciones tecnológicas y sociales que estamos viviendo y que están transformando el mundo. Hay que adaptarse o morir. Pero, por cosas que he descubierto las últimas veces que he viajado a Asturias, tengo la sensación de que hay gente, sobre todo joven, que sí está dispuesta a intentar cosas innovadoras y adaptarse a los nuevos tiempos. Y además, esa tozudez para resistirnos al cambio podemos fácilmente transformarla en perseverancia para conseguir lo que queremos".

El ejemplo francés

No es un fan de los franceses, "eso cualquiera que me conozca bien lo sabe. Pero creo que hay algo en lo que los admiro y es que cuando se encuentran ante un problema, reman todos juntos para sacarlo adelante. Aquí las huelgas son de otro nivel y hasta la gente que no está en huelga apoya a los huelguistas por aquello del ‘hoy por ti, mañana por mí’. Es algo que tendríamos que aprender de ellos. Pero esto no es solo para Asturias, sino para toda España".

Con la vida completamente encaminada en México, su madre "se puso el mundo por montera y se vino a España a empezar prácticamente de cero porque quería que yo creciera sintiéndome libre, jugando por la calle con mis amigos sin ningún riesgo, algo que en México, por desgracia, era –y es aún más hoy– impensable. Algunos de mis profesores también me marcaron mucho, pero recuerdo con especial cariño a mis dos primeras profesoras en el colegio ovetense de la Gesta, Katy y Lilus. Katy era un amor, Lilus una guerrera. Pero las dos eran de esas profesoras apasionadas por su trabajo y que te marcan para siempre".

Volvamos a París: "Es una ciudad espectacular y con lugares únicos y con muchísimo encanto. Todos los alrededores del río Sena y los canales me encantan y siempre trato de hacer actividades por ahí porque lo disfruto muchísimo. Y lo que menos me gusta, la Torre Eiffel. No puedo entender que semejante esperpento sea el icono de esta ciudad".

Un icono que, mon Dieu, tiene a la vista desde su despacho...