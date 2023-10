La policía, sobre los ‘desnudos’ con IA de Almendralejo: "Les han tratado como terroristas"

"Se han permitido muchas cosas y se ha creado un circo mediático sin prever las consecuencias que todo ello pudiera tener en muchos de estos menores, que han sido tratados como auténticos terroristas". Así se ha referido el jefe de la comisaría de Almendralejo, Jesús Corrales, sobre el tratamiento que se ha dado al caso de los falsos desnudos creados con Inteligencia Artificial (IA) en Almendralejo y a los presuntos autores y demás implicados en el suceso.

Corrales aprovechó su discurso en la celebración de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, para denunciar "el fracaso absoluto del sistema". "No podemos presumir de ser una sociedad avanzada y moderna y, al mismo tiempo, permitir que el sensacionalismo, el morbo y la chabacanería estén por encima de la protección a los menores", reprochó. Igualmente felicitó a la unidad de familia y el menor por el trabajo profesional realizado "en tiempo récord" para esclarecer los hechos, que ya están en manos de la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Badajoz.

El Ministerio Público ya ha incoado el expediente de reforma para estudiar el caso. Tal y como adelantó este diario investiga a 26 menores, todos ellos implicados en la manipulación de fotografías de menores de la localidad y municipios cercanos, a las que desnudaron mediante una aplicación que utiliza la Inteligencia Artificial. Después compartieron las imágenes a través de las redes sociales e incluso las alojaron en páginas web de citas. Hay una treintena de afectadas, aunque por el momento solo han denunciado 22.

"Se ha permitido el morbo y la chabacanería por encima de la protección de los menores", dijo Corrales

La Fiscalía lo que quiere ahora es esclarecer el grado de implicación de cada uno de ellos en los hechos. "No es lo mismo recibir (las imágenes) que guardar o hacer uso de ellas transmitiéndolas a terceros, por eso es importante comprobar cuál es el rol de participación en estos hechos, que no tenemos duda de que son delictivos", subrayó hace unos días a este diario el fiscal superior, Francisco Javier Montero. También se intentará aclarar quién o quiénes fueron los responsables de crear las imágenes. No obstante, según aclaró Montero, todo es delito. "La mera tenencia en un dispositivo electrónico, como un móvil o un disco duro, de fotografías pornográficas relativas a menores de edad, es delictivo. Pero además es agravado si esa tenencia la distribuimos a terceras personas", dijo.

De los 26 solo cinco tienen menos de 14 años y por lo tanto inimputables penalmente, por lo que la Fiscalía tendrá que archivar el caso con respecto a ellos. Los 21 restantes tienen entre 14 y 17 años, a quienes sí se les puede pedir responsabilidad, siempre dentro de la ley del menor. Se les podría exigir también responsabilidad civil por los daños causados aunque, al ser menores y no tener "capacidad jurídica", los responsables subsidirarios serían sus padres.