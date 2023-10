Gregorio Morán (Oviedo, 1947) presenta hoy a las 19.30 horas, en el Club Prensa Asturiana (calle Calvo-Sotelo 7. Oviedo) su biografía de Felipe González titulada "El jugador de billar". Le acompañarán el periodista Xuan Cándano y el cantautor Jerónimo Granda.

Polémico biógrafo de Adolfo Suárez ("Ambición y destino"), historiador del PCE ("Miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista de España"), analista de su tiempo ("El precio de la Transición") y de la cultura del franquismo a partir de Ortega y Gasset ("El maestro en el erial"), "Felipe González. El jugador de billar" (Roca editorial) es un repaso del felipismo escrito con los dientes.

–¿Jugador de billar?

–Adolfo Suárez llevó a Moncloa la famosa esfera del mundo para indicar dónde estaba el estrecho de Ormuz; Calvo-Sotelo un piano, y Felipe González, una mesa de billar. Lo que vino después era otra cosa: Aznar, Zapatero y Sánchez se llevaron a sí mismos.

–¿Aún es jugador de billar?

–Qué va. Cuando le retiran de la presidencia unas elecciones que pierde por poco, pero socialmente había perdido mucho, no era Felipe, ni "Felipillo", como decía la derecha que le llama don Felipe.

–¿Ve al jarrón chino?

–Es una metáfora con faralaes de sevillano genuino y la explica: una cosa muy vistosa que nadie sabe dónde poner. En los últimos meses el jarrón chino es maceta, florece y hace política. Felipe González y Alfonso Guerra, de nuevo formando unas líneas paralelas –que van en la misma dirección, pero nunca se encuentran–, construyeron un partido y temen que esas líneas que se cruzan que son Zapatero y Sánchez, lo destruyan.

–El PSOE es centenario.

–Construyeron su instrumento en lo que va del congreso de 1976 a la victoria de 1982 y en 16 años de gobierno. Ahora consideran que corre el riesgo de transformarse en el Partido Socialista francés, italiano o portugués.

–Su libro se centra en la corrupción. ¿Marca la época de González?

–Revertiría la pregunta en Asturias diciendo: ¿el caso Fernández Villa y el SOMA-UGT es una característica o impregnó el SOMA-UGT de tal manera que hoy hay que mirar con lupa todo ese periodo? Felipe González hizo una política que tenía unos perfiles que favorecían netamente la corrupción. En la última reunión plenaria señala que le derrotó la corrupción en sus propias filas. Si él le da esa importancia, tanto más nosotros.

–¿No hay forma de enriquecerse rápido sin la corrupción?

–No soy un experto en enriquecerme porque escogí el periodismo y escribir libros, pero hacerlo en muy poco tiempo es muy difícil. Sólo se eliminan esas dificultades con inversiones suculentas. Es mucho más fácil hacerse rico siendo ya rico, que hacerse rico siendo muy pobre. Este es un principio básico de la termodinámica social.

–¿El cambio de la política por la economía tuvo que ver que González necesitaba parecer eficaz porque se tachaba a los socialistas de poco formados?

–La pareja González-Guerra no tenía idea de economía, como tanta izquierda antifranquista. Cuando empieza su ambición y la posibilidad de llegar a la presidencia del gobierno, Felipe González tiene muy claro que necesita gente, más o menos cercana, con talento para el mundo de las finanzas.

–Elige a Miguel Boyer.

–Boyer tenía pedigrí socialista, un gran talento para los negocios y no tanto para la política: cuando gana el PSOE, en octubre de 1982, está en el Partido Social Demócrata de Fernández Ordóñez. El que siempre está donde tiene que estar es Carlos Solchaga.

–¿Y eso?

–Conozco a Solchaga desde finales de los año 70 cuando aunaba algo insólito: era asesor de la UGT en Vizcaya y de Pedro Toledo en el Banco de Vizcaya. Su trayectoria es coherente. Acabó siendo una potencia económica con sus asesorías y las de su mujer.

–La corrupción en España es endémica, ¿con González se perdió un cambio moral?

–Indalecio Prieto hizo famoso el dicho "podemos meter la pata pero no la mano". Con los gobiernos de Felipe González se podía meter la pata, la mano, las dos manos, los pies, chapotear, hacer de todo.

–En el anaquel de Gregorio Morán hay un Suárez y un González, ¿habrá un Aznar?

–No me interesa el personaje. Tampoco haría una biografía de Zapatero y menos aún de Sánchez.

–Se ha olvidado de Rajoy.

–Rajoy es un cuento de una narración de Torrente Ballester, el comienzo de "El señor llega" de "Los gozos y las sombras".

–Llega de Barcelona, ¿hay desinflamación o no?

–No hay. ¿En qué consiste una inflamación? No vamos a estar de acuerdo en quién se inflamó. Luego está la judicialización o desjudicialización del procés. Los más vinculados a Sánchez en los medios de comunicación se preguntan por el origen. Ya no se discute si fue el huevo o la gallina. Todo es una reescritura que no corrige lo que estaba mal en los libros antiguos sino que hace un libro nuevo. Hay dos historias. La historia ha pasado –y no sé qué es peor– de la leyenda a la academia y nunca está fija por la inestabilidad sociopolítica española y por el carácter frágil de nuestra intelectualidad.

–La amnistía.

–No soy partidario: los beneficios son muy reducidos, al lado de la cantidad de perjuicios.

–¿4.000 libres de cargos a cambio de qué perjuicios?

–Primero, la reducción de la base social del independentismo no tiene nada que ver con la desinflamación. En 2017 hubo una burbuja. Quedo perplejo de gente que se dedicó a inflar la burbuja del procés en 2017 y ahora están dedicados efusivamente a deshincharla. Fueron los medios de comunicación y su rebote en la clase política y luego la clase política en los medios de comunicación. En Cataluña la dependencia de los medios de comunicación de la Generalitat, bajo la forma de subvenciones, es tan escandalosa que no hay manera de que se escriba sobre ello.

–Otro perjuicio.

–Que una clase se amnistíe a sí misma y amenace con repetir (y aunque no amenazara) coloca en situación muy difícil a la gente que ha defendido la Constitución.

–¿Quién es?

–Desde la cabeza del Estado hasta el último funcionario responsable de aplicar la ley, sin hablar de los efectos secundarios que ha tenido en algunos de nosotros.

–¿Qué le pasó a usted?

–Me echaron de "La Vanguardia", después de 30 años, por el artículo "La prensa del movimiento", referido a la prensa nacionalista. Fue en 2017 con el apoyo a mi expulsión casi unánime de la redacción. El comité de redacción firmó dos cartas a favor de que mis artículos fueran censurados por mi posición, respecto a Omniun Cultural y otra organización. La libre competencia me llevó a casa.

–Referéndum de autodeterminación.

–Si la amnistía es una audacia temeraria, el referéndum es una provocación. No lo contempla ni Sánchez. Este lío es por 7 votos y si no los necesitara, al carajo todo.

–Puigdemont.

–Era un personaje patético a quien Sánchez ha dado una gran oportunidad política. La prensa catalana es en un 60% muy adicta; en 30%, muy tímida y en un 10%, marginal. Todos se burlaban de Puigdemont, fantasma que escapó en el portamaletas un coche hasta un lugar llamado Waterloo, de connotaciones derrotistas y ahora pliegan velas y dicen que está jugando políticamente muy bien. Perdió de manera escandalosa las elecciones y ahora da elecciones electorales.

–Pedro Sánchez.

–Su necesidad por el poder no es una banalidad. Felipe González y Pedro Sánchez coinciden, aunque ninguno lo vaya a exponer en público, en que un pase a la oposición ahora significa la derrota y la crisis interna del partido de una manera fatal. Ese partido de Sánchez no está preparado para la oposición. Ha hecho rigurosamente un partido para colocar a la gente. ¿Sirves? ¡Estás! ¿No sirves? ¡No estás! Ni González ni Guerra tuvieron tanto descaro.