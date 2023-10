Juan Fueyo quiso que su libro "Cuando el mundo se detiene" tuviera un epílogo muy especial de la asturiana Olvido García Valdés, y así fue: "poemas escritos durante el tiempo en el que la poeta fue diagnosticada y tratada de cáncer". Fueyo (Oviedo, 1957) es neurólogo con más de veinticinco años de trabajo en Estados Unidos con estudios centrados en la ingeniería genética de virus diseñados para combatir el cáncer. Y es escritor: "Viral", "El hombre que pudo destruir el mundo", "Blues para un planeta azul"… Su última obra está dedicada a las enfermas con cáncer de mama.

–¿Por qué escribe sobre el cáncer?

–¡Hombre, para eso no necesito excusa! Llevo haciéndolo durante más de un cuarto de siglo, en la mayoría de las ocasiones para proponer nuevas terapias. En "Cuando el mundo se detiene" escribo para habitar los silencios de la sociedad hasta que suenen como el más ensordecedor de los truenos. Porque hablar sobre el cáncer salva vidas. Y me gustaría que el libro fuese un revulsivo, una rebelión contra los tratamientos actuales, un grito a favor de terapias menos agresivas, más accesibles y más baratas. Cuanta más información y conciencia se difunda sobre el cáncer, mejor preparadas estarán las personas para tomar decisiones sobre su salud. Esta es una de las grandes motivaciones por las que he escrito el libro. Audre Lorde, quien tenía cáncer de mama, lo dijo muy claro: callarte no te salvará la vida.

–¿La actitud está sobrevalorada frente a la enfermedad?

–No es posible exigir a nadie una conducta frente al cáncer. No tiene sentido. No hay héroes ni perdedores. Hay que mantener la cabeza fría –y alta– y conseguir el mejor tratamiento posible. El cáncer no se debe a un fracaso moral.

–¿Hay algún consejo válido para quienes viven con un enfermo?

–Un desafío emocional y físicamente agotador. Una de las claves es adaptarse a las necesidades específicas de la persona enferma y, a la vez, cuidarse uno mismo. ¿Pero quién soy yo para dar consejos?

–¿La fe y la esperanza sirven para algo?

–Sí, claro, pero no deben reemplazar los tratamientos basados en las evidencias científicas. Deben considerarse como complementos a la atención médica adecuada y al apoyo emocional que brindan los profesionales de la salud y las redes de apoyo.

–¿La verdad hará libres a los enfermos?

–Sí. La comprensión precisa de la situación médica, incluido el diagnóstico, y las opciones de tratamiento disponibles, permite a los pacientes tomar decisiones sobre la mejor atención médica. La verdad, como usted sabe, también hace libres a los sanos.

–¿También hay clases?

–¡Claro! Como dice Anne Boyer en "Desmorir": "Quien muere a causa de ese florilegio de enfermedades denominadas ‘cáncer de mama’ lo hace condicionada por sus ingresos, su educación, su género, su estado civil, su acceso a asistencia médica, su raza y su edad". Es una amarga verdad y en el libro he querido "echarla de la boca".

–¿Nadie se va a salvar de padecer cáncer?

–Nadie se salva de las mutaciones en el ADN, que nos acompañan de la cuna a la tumba. Y así, todos vivimos con riesgo de cáncer. Pero no todos los que fuman tiene cáncer de pulmón…

–¿El cáncer es muy lucrativo para la industria farmacéutica?

–Mucho. Demasiado. La actitud de algunas de estas industrias roza la avaricia. Si bien desempeña un papel crucial en la fabricación de medicamentos que salvan vidas, es necesario que la industria farmacéutica mantenga un equilibrio entre los beneficios y la responsabilidad de garantizar que estos tratamientos sean asequibles y accesibles para quienes los necesitan. En algunos casos los pacientes enfrentan una carga financiera abrumadora o tienen dificultades para acceder a terapias que podrían salvar sus vidas.

–¿Duerme tranquilo después de terminar el libro?

–Se duerme peor después de terminarlo que cuando se está en la página cincuenta del libro y queda mucho por hacer. Nadie puede ponerse bajo la piel de un enfermo ni sufrir su dolor. Quien escribe sobre el cáncer no duerme el sueño de los justos.

–¿Algún día habrá vacunas?

–Sí. Mejor prevención. Prevención dirigida. Pero no nos libraremos del cáncer. Es uno de los precios que pagamos por la evolución.

–¿El mundo puede volver a andar?

–El diagnóstico de cáncer no debe pararlo, aunque la mayoría de los pacientes sienten que el mundo se detiene. La realidad es que muchos tipos de tumores pueden ser controlados con el tratamiento.

–¿Qué debería dejar de beber o comer ya mismo?

–Eso lo sabemos todos, pero no lo hacemos: alcohol, azúcares en las sodas, alimentos procesados, carnes rojas, grasas saturadas, sal… De todos modos, una fabada con sidra de vez en cuando, yo diría, protege de casi todo. La obsesión, y aquí creo que estoy citando al gran bioquímico asturiano Francisco Grande Covián, amigo y familiar de Severo Ochoa, no debería ser evitar alimentos sino llevar una vida sana, es decir con una dieta equilibrada.

–Los dinosaurios también tenían cáncer.

–Sí. No todos. El T. rex, por ejemplo, no parece que tuviese. Sufrieron de cáncer, pero no se extinguieron por eso, ¿eh?

–En un tuit: ¿qué les pasa a las células para atacarnos?

–Son células egoístas que escogen su supervivencia, a toda costa, frente a la nuestra.

–¿Todo pasa por entender el papel de la inmunidad?

–El cáncer puede ser considerado un desastre inmunológico. La introducción de terapias que aumentan la capacidad del sistema inmunitario para combatir el cáncer representa, si no la que más, una de las áreas más apasionantes de la oncología actual.

–¿El medio ambiente es nuestro enemigo?

–Pregúntale a María Neira (OMS), y ya verás…

–¿La civilización y la modernidad son asesinas?

–La civilización promovida por el consumo de carbón y petróleo es un cuchillo que estamos clavando en la espalda de nuestros nietos.

–¿Cáncer es sinónimo de muerte?

–Muchos prefieren morir de una enfermedad cardiaca porque se considera una muerte rápida y limpia. Nada de eso es cierto. El número de supervivientes de cáncer no ha dejado de crecer desde la década de los 70. Si en esa década sobrevivieron al cáncer 3.6 millones de estadounidenses, en el año 2040 está previsto que sobrevivan 26.1 millones.

–¿Hay que acabar con las metáforas?

–El ruido de las metáforas del cáncer tiene un eco perverso. Mi hijo conoció hace poco al hijo de Susan Sontag. Ella es la escritora que, habiendo sufrido tres veces cáncer durante su vida, quiso acabar con las metáforas que estigmatizan la enfermedad. "Maligno" o "el terrorismo es un cáncer" es el tipo de lenguaje que no ayuda a los pacientes.

–"Falleció tras una larga enfermedad". ¿Por qué cuesta tanto llamar a las cosas por su nombre?

–Los eufemismos nos ayudan a sobrevivir, pero en este caso demuestran cuánto temor inspira en la sociedad la muerte por cáncer. Esos eufemismos perpetúan el miedo. Los tratamientos eficaces deben dotar a la palabra "cáncer" (y los enfermos) de la dignidad que se merece.

–Dígale algo a alguien que esté leyendo esta entrevista y a quien le hayan diagnosticado la enfermedad.

–No llores ni sufras a solas. Busca la mejor ayuda médica y déjate querer. El mundo está lleno de posibilidades