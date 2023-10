Contó ayer Carlos Franganillo que, aunque uno agradezca los premios que le reconocen el esfuerzo realizado, "uno por sí solo no hace gran cosa". Hay una familia que lo sostiene y lo empuja, profesores, amigos, colegas. El ovetense, que dio sus primeros pasos en el oficio en LA NUEVA ESPAÑA, que desde 2018 presenta el telediario de TVE y que antes ocupó las corresponsalías de Washington y Moscú, avisó de que "no existe periodismo de autor", porque detrás de las imágenes que llegan al espectador está el trabajo de todo un equipo que no se ve. Lo mismo vino a decir Thelma Krug, la matemática brasileña que investiga el medio ambiente y combate el cambio climático, al admitir que "para una mujer la carrera científica no es fácil" y agradecer a su familia, especialmente a su madre y a su hijo, que la acompañaran y la disculparan durante el camino que la ha traído hasta donde hoy está. Y también la escritora zaragozana Irene Vallejo, la autora de "El infinito en un junco", habló de "la constelación de mujeres" que la han inspirado, de la que forman parte Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y otras muchas, alentando "una curiosidad sin arrogancia", porque "lo que sabemos lo sabemos entre todos".

Todo eso se dijo en el transcurso de la entrega de los Premios Iberoamericanos ASICOM 2023, que otorga la Asociación Iberoamericana de la Comunicación en colaboración con la Universidad de Oviedo, y que ayer a media tarde congregó a premiados, jurados y numerosas personalidades, incluidos los embajadores y cónsules en España de varios países iberoamericanos, en el Paraninfo de la institución académica. Se escucharon esas y muchas más historias y reflexiones interesantes, como la del poeta cubano Heberto Padilla, que Pavel Giroud ha narrado en el documental "El caso Padilla", estrenado en el Festival de San Sebastián y premiado en el de Miami. Recibir el premio de ASICOM le sirvió a su autor para "hacer visible el drama" de su país, Cuba, en el que recordó que miles de personas permanecen en la cárcel por razones similares a las que condujeron a la detención de Padilla. La diferencia, lamentó, es que en 1971, cuando Padilla fue arrestado, la élite intelectual de medio mundo alzó la voz en su defensa –Julio Cortázar, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Juan Goytisolo, Juan Rulfo, Jean-Paul Sartre, Susan Sontag y Mario Vargas Llosa, por citar a algunos de los que salieron en su defensa–; hoy, se quejó Giroud, "se mira para otro sitio". Para Pavel Giroud fue el primer Premio Platino de Cine e Investigación, que ASICOM otorga en colaboración con EGEDA, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, y fue el presidente de ésta, Miguel Ángel Benzal, quien se lo entregó. 39 De historias habló también el vicepresidente de Cruz Roja Española, Josep Quitet. En su caso de las que hacen posibles los más de 263.000 voluntarios de la organización, para cuyo "trabajo incansable día a día", "discreto y silencioso", tuvo palabras de reconocimiento. Javier Tebas, el presidente de la Liga Española de Fútbol, otra de las premiadas por ASICOM, incluyó en sus agradecimientos a "la multitud de jugadores y técnicos de Iberoamérica" que han contribuido a hacer de ella lo que es a lo largo de sus 90 años de historia. Tebas no se olvidó de hacer una mención expresa a lo dos grandes equipos asturianos, el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, sin los que la Liga "no sería lo que es". El productor audiovisual chileno Adrián Solar se llevó otra de las distinciones y la recibió como un "doble premio". El primero, confesó, es ejercer un oficio con el que se lo pasa "tan bien en la vida". Solar dedicó el galardón de ASICOM a todos los productores del ámbito iberoamericano, por hacer un "cine que nos entretiene, nos emociona y nos hace pensar". El acto de ayer, presidido por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, junto al de ASICOM, Carlos Fernández Collado, y el de su patronato, Carlos Casanueva, fue también un homenaje a la lengua común, que une a más de 600 millones de personas y que, como dijo Carlos Franganillo, "es una herramienta poderosa, tan afilada como un bisturí o tan contundente como un mazo", que en el caso de los periodistas debe ser usada de forma "muy responsable", "precisa y honesta". Irene Vallejo, en un discurso lleno de delicadeza y esperanza, vaticinó que "las palabras nos pueden traer un renacimiento" y propuso un brindis: "Por la sabiduría infinita de la alegría". Adrián Solar: "Los jóvenes directores creen que con un móvil hacen una película"

"El mundo del cine está lleno de egos", señala el presidente de la Federación Iberoamericana de Productores cinematográficos y audiovisuales M. J. Iglesias "Los jóvenes directores creen que con un buen móvil ya hacen una película. No es así, se necesitan muchas más cosas, para empezar un buen guión". Lo dijo ayer en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, que acogió el Club Prensa Asturiana, Adrián Solar, presidente de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos, uno de los premiados este año por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom). A Solar le acompañaron Carlos Fernández Collado, presidente de Asicom, Javier Ignacio Velasco, embajador de Chile, y Miguel Ángel Benzal, director general de la Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales (EGEDA) y presidente de la Cátedra de Cine de Asicom, quien destacó la larga y brillante carrera de Solar, con numerosas películas premiadas y nominadas en los principales certámenes del mundo. "El director cree con razón que la película es suya, el productor también, es el padre de la criatura", recalcó Solar, quien destacó que en el ámbito iberoamericano la única forma de sacar adelante un proyecto ambicioso es aliarse. "El mundo del cine está lleno de egos y el productor tiene que saber manejarse entre todo eso;_lo importante es que la película sea buena, y también que la gente la vea", concluyó. Javier Tebas: "Rubiales hacía casi todo mal, pero algún mérito habrá tenido"

"A ver si con los cambios en la Federación logramos mejorar la gestión de los árbitros", señala el presidente de LaLiga española M. J. Iglesias La Liga profesional de Fútbol española triunfa en Iberoamérica y lo hace a partir de acuerdos con federaciones de países como México y Uruguay, o proyectos como "Fútbol y Valores", que contribuye a alejar a los niños de las maras en El Salvador. Lo explicó ayer el abogado Javier Tebas, presidente de la LaLiga, al que presentó el jinete Cayetano Martínez de Irujo, buen amigo suyo, presidente de la Cátedra del Deporte de Asicom, que destacó la labor de Tebas por llevar al fútbol español por todo el mundo. "El fútbol estaba secuestrado por Alejandro Blanco y Luis Rubiales, Tebas lo ha salvado", resaltó el duque de Arjona ante el joven publico que llenó el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad. "Rubiales hacía casi todo mal, pero algún mérito habrá tenido en lo del Mundial", indicó. Bromeó sobre el cántico: "Tebas vete ya", popular en los campos de España. "Hasta mis hijos me lo cantaban en la cena", reconoció el dirigente deportivo que también se mostró partidario de dotar de mayor transparencia a la gestión de los árbitros, sobre la que la Liga no tiene competencias. "A ver si con los cambios que hay en la Federación conseguimos algo, como que los árbitros den explicaciones en televisión", resaltó con contundencia.