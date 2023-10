"Soy absolutamente contrario a la tendencia de quienes buscan hacer carrera en la Iglesia"

Desde el pasado 30 de septiembre España es el tercer país más representado en el colegio cardenalicio de la Iglesia Católica, con 14 purpurados, tras Italia y Estados Unidos. Y uno de ellos es el asturiano Ángel Fernández (Luanco, 21 de agosto de 1960), quien desde 2014 venía ejerciendo como Rector Mayor –el primer español– de la Congregación Salesiana mundial. Hijo y nieto de pescadores, muy vinculado a su pueblo, desde julio –cuando el Papa sin previo aviso anunció los nombramientos de nuevos cardenales– ha ido asumiendo en silencio la encomienda que le hacía el Papa Francisco y solo tras ser efectiva su creación de cardenal ha querido expresarse en un periódico, y lo hace en LA NUEVA ESPAÑA.

La semana pasada Fernández Artime tuvo ya su primer nombramiento en la Curia Vaticana, pasando a formar parte de la Congregación o Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (DIVCSVA).

–¿Qué significa para usted ser cardenal de la Iglesia católica?

–Se pueden imaginar ustedes, y quienes me lean, que es algo absolutamente inesperado. No sé lo que significará para otros de los nombrados, pero en mi caso, junto a lo inesperado, y sumado a lo que significa que mi vida como salesiano de Don Bosco deberá cambiar forzosamente ante el nuevo servicio que se me pida, es ciertamente una muestra de absoluta confianza por parte del Papa Francisco que ha considerado que con mi persona puedo ayudar en el servicio a la Iglesia desde el Colegio de cardenales y lo que me pueda pedir en un futuro próximo.

–¿Qué fue lo primero que pensó, o en quién pensó, cuando le comunicaron la noticia?

–La primera reacción ante la noticia, puesto que no sabía nada al respecto cuando el Papa anunció mi nombre entre los nuevos cardenales en el Angelus del 9 de julio, fue de absoluta sorpresa y perplejidad; ciertamente me impactó mucho. No sólo no tenía noticia de ello, sino que aquel día y en aquel momento no estaba siguiendo el Angelus en la televisión puesto que me encontraba conversando con un Provincial salesiano recién llegado de la República Democrática del Congo. Fueron otros los que me dieron la noticia. Pensé de inmediato en lo que ya dije anteriormente. En qué haríamos ahora como Congregación Salesiana al tener que preparar toda la dinámica de un capítulo general para elegir al nuevo Superior General (que nosotros llamamos Rector Mayor). Debo reconocer que también el pensamiento voló hacia mis padres.

–Sus padres, recientemente fallecidos...

–Mi padre falleció hace un año y medio, y mi madre dos semanas antes de la noticia. Pensé en que me habían acompañado en el camino de mi vida con mucha sencillez, siempre con una alegría grande desde el corazón pero sin ninguna muestra de orgullo hacia el exterior, y así habría sido en el caso de que pudieran entender lo que estaba aconteciendo. Y por último fui poco a poco serenándome, convencido de que lo único que podré hacer es ofrecer lo que soy y como soy, si puede ser para el bien de otros. Este ha sido mi perfil y estilo de vida hasta el día de hoy. Al menos he intentado que sea así.

–¿Se fija usted en el ejemplo de algún cardenal en particular?

–Lo cierto es que no porque creo que no hay ningún modelo prototipo ni de cardenal, ni de obispo, a excepción de un único modelo en el que creo profundamente. Me refiero al estilo de servicio (y la autoridad como servicio) que nos enseñó el Señor, Jesús de Nazaret. Para todo lo demás cada persona ofrecemos (como todos en la vida), lo que somos, y proyectamos en nuestro hacer lo que nos mueve desde lo más profundo.

–¿Y qué ofrece usted?

–Creo que este servicio exige a cada persona absoluta honestidad, absoluta lealtad en el servicio de ayuda que te pide el Papa, y también supone dar lo mejor de sí. Yo no creo en el "carrerismo"; soy contrario, absolutamente contrario, a la tendencia de personas que en la Iglesia puedan buscar hacer "carrera". Declaro en la más absoluta verdad personal que es algo que está lejos de mí y de mi corazón, por lo que, si puedo ayudar y servir, lo doy por bienvenido. En todo lo demás espero estar lejos de lo que no sea esto.

–¿Qué es lo que le produce más vértigo de su nueva responsabilidad?

–En este momento me voy preparando para tener que separarme de forma jurídica, aunque no desde el corazón, de lo que he sido en los últimos 45 años: es decir, ser y vivir como salesiano. Cuando digo separarme de forma jurídica me estoy refiriendo al hecho de que como muy tarde al final del mes de julio tendré que presentar mi renuncia como Rector Mayor de los salesianos para estar disponible para el servicio que me quiera pedir el Santo Padre. En segundo lugar, lo que me espere –que todavía lo desconozco–, me deja por ahora la inquietud de plantearme si seré capaz de prestar un buen servicio. Y lo que acepto de modo evidente, y también con tristeza por el hecho de que esto se dé en la Iglesia, es el que sin duda habrá personas y "personalidades" que se alegrarán de que pueda ser cardenal para servir, y habrá otras personas y "personalidades" que sin conocerme y sólo por el hecho de haber sido creado cardenal por el Papa Francisco se sientan mal o críticos conmigo. Aquí sí que se podría decir que "hay de todo en la viña del Señor".

–El rojo de la vestidura implica disposición a derramar la propia sangre por la Iglesia. Es de suponer que tal cosa no sucederá de forma material. ¿De qué manera hace eso un cardenal del siglo XXI?

–Encuentro muy sugerente e inteligente la pregunta que me hace y creo tener clara la respuesta. Ya lo digo en cierto modo en lo que escribí anteriormente. Considero que un cardenal del siglo XXI expresa su absoluto compromiso con la Iglesia buscando para la misma el bien, siendo instrumento de comunión, de concordia, de diálogo; considero que también se nos pide capacidad de escucha y de interrelación con el mundo de hoy, y con toda la realidad existente en la Iglesia Católica –en cuanto a diversidad de carismas, diversidad de movimientos, diversidad de tendencias–. Y lo que considero más importante, por la honestidad a la que me refería anteriormente: Un cardenal del siglo XXI debe asegurar la comunión con el Papa.

–La colaboración máxima.

–Somos colaboradores del Papa, y eso aceptamos al ser creados cardenales. Creo que hasta la persona más desconocedora del mundo eclesial entiende que si no hubiera tal honestidad, se debe renunciar a lo que te han otorgado. Y todo esto no tiene nada que ver con simpatías o antipatías personales, sino con la lealtad y honestidad básica para poder servir en esta Iglesia y en este presente.

–Ser cardenal implica ser elector y elegible en un futuro cónclave. ¿Cómo se imagina ese momento?

–Debo confesar que no me lo he imaginado ni por un momento. Supongo que por mi edad me tocará participar en algún Cónclave. Estoy convencido, por mi experiencia también en los capítulos generales de nuestra Congregación Salesiana, que cuando se dan esas condiciones de vivir tales momentos (capítulos generales de una congregación, cónclave en la Iglesia), desde la Fe (con mayúsculas), con verdadero amor a la Iglesia, Pueblo de Dios, y desde la sencillez y el servicio, el Espíritu de Dios (Espíritu Santo) que debe ser el verdadero protagonista de esos momentos especiales, acompaña y guía por caminos inesperados. Estoy convencido de que podré darme cuenta de que hay personas magníficas y de gran altura que en su momento conoceré. Me lo imagino por tanto como un evento único para vivir desde esta clave.

–¿Qué le ha dicho el Papa sobre su nueva responsabilidad?

–Me ha dicho, sencillamente, que querría contar conmigo próximamente, y que, por ahora, acompañara el camino de la Congregación para preparar el capítulo general donde todo el consejo general tendrá que ser elegido de nuevo. Si el Santo Padre, Papa Francisco, no me llama antes, yo seguiría prestando mi servicio en la Congregación Salesiana hasta el próximo verano, de modo que la "travesía" que estamos haciendo como congregación en el mundo sea serena y ordenada.

–¿De qué manera gestionará su relevo al frente de la Congregación Salesiana?

–Tal relevo lo estamos poniendo ya en marcha. Después de las consultas realizadas y siguiendo las Constituciones y Reglamentos con los que nos gobernamos como Congregación, ya he convocado el 29 Capítulo General de los Salesianos de Don Bosco para el 16 de febrero de 2025, con una duración de casi dos meses. Desde este momento, en los 135 países donde estamos presentes los salesianos, estamos haciendo ya las tareas de reflexión, discernimiento y decisión que nos llevarán a la Asamblea Capitular que se celebrará en Valdocco (Turín) donde nació el carisma con Don Bosco y sus primeros muchachos.

–De todos los papas que ha conocido, ¿con qué acentos se queda de cada uno?

–Esta sí que me parece una pregunta respecto de la cual habrá tantas respuestas como sensibilidades de quien responda. Ante todo soy de la opinión de que el siglo XX y XXI, por no irme más atrás, ha estado marcado por magníficas figuras de Pontífices. Me remonto al Papa de la época en que yo nací, el Papa Juan XXIII (el Papa bueno como se dice), ante cuya tumba estuve orando el pasado día 4 de octubre antes del comienzo de la eucaristía de apertura del Sínodo, para llegar a Pablo VI, en mi opinión un grande en tiempos difíciles a quien la historia seguirá haciendo justicia. Del Papa Juan Pablo II resalto su fuerza, su vigor pastoral, su deseo de tocar todo el mundo con sus propias manos y su palabra y sus viajes, y de dar a conocer siempre más y más a Jesucristo.

–¿Del Papa Benedicto XVI?

–Soy un gran admirador por su corazón, su sencillez y su altura intelectual. De hecho, leo mucho de él siempre que puedo y siempre siento que me enriquezco enormemente. Creo que ha sido muy respetado, por ejemplo, en nuestra España, por esa altura intelectual capaz de dialogar con los mejores filósofos modernos (por no referirme a la teología, cosa que sería más fácil).

–¿Y las cualidades del Papa Francisco?

–Del Santo Padre actual destaco cómo desde la más absoluta ortodoxia, y reto a los adversarios a que me digan una sola coma del dogma que él haya cambiado, intenta acercar cada día la Iglesia a este mundo que goza y sufre, como ya declaró el Concilio Vaticano II. Destaco en él su deseo de que la Iglesia sea de puertas abiertas, donde todos puedan encontrarse con Jesucristo, el Señor de la vida; valoro tantísimo en él su deseo de llegar a todos en la Iglesia y fuera de ella. Valoro en él su capacidad de conexión también con los jóvenes y su preferencia no ocultada en favor de los más pobres, excluidos, descartados. Y añado algo que muchos lectores habrán notado. No he querido quitarles a los Papas mencionados su condición de santidad, sino que considero también muy significativo el hecho de que ha sido el Papa Francisco quien ha declarado (con la canonización) la santidad de Juan XXIII, de Pablo VI y de Juan Pablo II. Considero, sinceramente, que es un siglo marcado por la figura de grandes Papas, todos ellos, sucesivamente.

–¿Cómo ve la amenaza de cisma en Alemania y otros países de Centroeuropa?

–En cuanto a esto que se me pregunta, así como a algunas cuestiones que han planteado obispos de Suiza, o al necesario diálogo con el episcopado de Estados Unidos (entre otros), lo que considero es que el único camino posible, necesario y deseable en la Iglesia ante la diversidad de miradas (y el snodo ahora en marcha será una clara expresión de ello), es el de la comunión, el del diálogo, el de los encuentros para debatir, clarificar posiciones etc…, Pero nunca la ruptura, nunca la terrible palabra del "cisma".

–¿Por el irreparable daño que supondría?

–Sería el mayor daño que se le puede hacer a la Iglesia del Señor Jesús. Nunca nuestras ideas y miradas teológicas, no coincidentes del todo, deben llevarnos a la falta de comunión y de unidad, incluso en la diversidad. Me pregunto que, si esto no es así, ¿en qué nos diferenciaremos como Iglesia católica de los organismos, y gobiernos de todo tipo y lugar que buscan el poder por encima de todo y al precio que sea…? En esto nos tenemos que diferenciar de modo absoluto.

–¿Qué debe hacer la Iglesia para llegar a las generaciones jóvenes?

–Ante esta pregunta emerge en mí la mirada como salesiano que ha vivido por y para los jóvenes. Personalmente creo que quienes formamos la Iglesia, y no olvidemos que cuando algunos decimos Iglesia no estamos pensando única y exclusivamente en el clero, debemos tener hacia los jóvenes una actitud de apertura, de deseo de encuentro, de puertas abiertas, de presencia. Los adultos creyentes como mejor podemos llegar a los jóvenes es desde la presencia que es capaz de testimoniar, de modo sencillo, con la vida, que hay algo y Alguien que es importante para nosotros y que, incluso, siempre desde la más absoluta libertad, les queremos compartir y ofrecer. Me parece que los adultos nos olvidamos de que los jóvenes de hoy creen poco en las palabras (más aún si son vacías y superficiales), y se sienten más atraídos por los testimonios; testimonios que han de ser auténticos, válidos, honestos.

–Se dice que están faltos de ideales.

–No creo que se pueda afirmar que los jóvenes de hoy, por ejemplo los jóvenes españoles o asturianos, no tienen ideales, no tienen intereses profundos. No lo creo. Cosa diversa será qué les ofrecemos, qué encuentran, qué oportunidades tienen, por ejemplo, para hacer realidad sus sueños, su proyecto de vida; y en esto pondrán en juego todos los valores que llevan en su corazón y todo lo que sueñan para el bien. En este camino mi experiencia me dice que los jóvenes nunca rechazan ser acompañados cuando hay transparencia y honestidad personal y grupal o colectiva.

–¿Cómo ve la situación social y política de España?

–Apasionante, delicada y difícil. En mi opinión los tres calificativos encuentran su lugar. El modo de hacer de los diversos agentes sociales y políticos requiere, sin duda y siempre, matices, pero en la línea de los principios –que suelen iluminar más–, yo sigo creyendo que los grandes ideales de hacer un camino social y político que lleve a construir siempre ambientes de paz, que lleve al respeto personal y social, que lleve a buscar y ofrecer siempre mejores oportunidades para los que menos tienen, para los más frágiles etc.. es un camino de entendimiento. Y no necesito, desde mi perspectiva, poner unas siglas u otras de carácter político. Basta con conocer un poco la doctrina social de la Iglesia de los últimos 100 años para poder soñar con realismo y esperanza un futuro siempre mejor en nuestra patria.

–¿Cuánto hay que rezar cada día para llegar a cardenal? ¿Reza más después de ser creado cardenal?

–Nunca he rezado ni para ser cardenal ni para tener ningún cargo o "carga"… Además tengo la absoluta certeza de que por ahí no van los tiros, así no funcionan las cosas, aunque la pregunta sea simpática. En mi caso lo que sí puedo decir con sencillez es que hasta el día de hoy he intentado vivir con fe, y desde la fe, el camino que he recorrido en todos estos años. Hoy vivo también mi futuro servicio como cardenal con mirada de fe. De otro modo me sentiría muy incómodo; no sería yo mismo.

–La pregunta iba más dirigida a cuánto hay que rezar para estar a la altura de la exigencia.

–Si es en ese sentido, entonces respondo en la misma línea diciendo que sí ha de rezar uno con fe pidiéndole al Dios en quien creo que me ayude y nos ayude a todos los que hemos sido nombrados, justamente a servir en esta tarea que se nos confía; rezar para que estemos a la altura de tener una gran humanidad que nos permita tender puentes con todo tipo de personas; una humanidad y sensibilidad capaz de captar los esfuerzos y los dolores de cada día de muchas personas, que intuyo que son más que los míos y los nuestros. Hay que rezar por no dejarse vencer por lo "políticamente correcto" (en los diversos campos de la vida); y orar mucho para pedirle a Jesucristo que fue modelo de libertad que nos ayude a ser libres ante todo y ante todos. Como pueden ver, no es pequeño el desafío.