Itziar Yagüe, la revelación del blues que veraneaba en Cornellana

La cantante vasca Itziar Yagüe es, dicen, la última revelación del blues nacional. De la solvencia de esta "veterana" revelación –tiene 49 años y pocos dedicados plenamente a la música– podrá disfrutar el sábado el público que se acerque al II Festival de Blues de Asturias que se celebra en Luarca.

Una actuación que la propia Yagüe espera como agua de mayo. "Estoy emocionadísima porque solo he actuado en Asturias en contadas ocasiones y esta será la primera vez que me presente con mi proyecto más personal. Y, además, para mí supone casi como actuar en casa, ante mi gente, ante mi familia y mis amigos...", cuenta. Porque Itziar Yagüe, criada en el País Vasco y afincada en Madrid laboralmente, nació en Oviedo. "Mis padres son asturianos, de Cornellana concretamente, emigrados al País Vasco en los 70. Con Asturias guardo una relación muy estrecha porque siempre he sentido que es mi casa también, y procuro ir a ver a mi familia de allí siempre que puedo. En La Rodriga está mi tía y allí pasé todos los veranos de mi infancia", encadena.

Periodista de profesión, no se atrevió con la música hasta hace muy poco. "En el País Vasco yo vivía en un pueblo pequeño; fui a solfeo y a clases de canto como extraescolares, porque me gustaba muchísimo cantar. Pero cuando llegó el momento de optar en serio o por la música o por otra cosa, yo decidí avanzar por otra cosa. En concreto por el periodismo, que también ha sido mi otra vocación".

Asentada en Madrid, hace pocos años empezó a picarle la necesidad de volver a cantar. "En realidad yo buscaba un grupo donde me dejaran cantar. Esa era mi mentalidad. Yo pensaba: ‘a ver dónde me dejan cantar’". También empezó a escribir canciones, y la cosa fue rodada.

Ahora ya tiene un espectáculo bien armado de blues, r&b, soul y góspel donde todo el protagonismo lo tiene ella. En Luarca Itziar Yagüe presentará sus dos discos, "Delicious" y "Girl like me", este último estrenado este año, rabado en Estudio 1 y producido por el bluesman texano Greg Izor. Un trabajo "más elaborado y que me da la sensación de que he hecho algo redondo, algo profesional", dice la artista. La acompañarán tres renombrados músicos de la escena nacional: Dani Domínguez a la batería, Fran Serrano al contrabajo y Paul San Martín al piano.

La blueswoman, elegida "mejor cantante 2021" por la revista "Enlace Funk", llega a Asturias avalada por excelentes críticas y varios "sold outs" a lo largo de su gira por España. Y tiene todas las ganas del mundo de que la aplaudan.