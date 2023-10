Agenda: qué hacer hoy 18 de octubre en Asturias

Acto en el Club Prensa Asturiana. Conferencia «Los límites del Patrimonio Cultural: principios para transitar por el desorden patrimonial», hoy, a las 19.30 horas, en el Club Prensa Asturiana, en Oviedo, en colaboración con la Cátedra Concepción Arenal de Agenda 2030 de la Universidad de Oviedo. Interviene en el acto José Castillo Ruiz. Presenta Carmen Adams.

Fotografía. Villa Magdalena acoge la exposición fotográfica «PUNA», promovida por Infancia sin Fronteras, en colaboración con la concejalía de Centros Sociales y dedicada a las comunidades quechuas y aimaras del Departamento de Potosí (Bolivia), beneficiarios del programa de Seguridad Alimentaria que la ONGD desarrolla desde hace más de veinte años con su socio local, Voserdem. La entrada es libre y el horario de apertura es de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Premios «Princesa». Conferencias. A las 11.00 horas, Bonnie Bassler y Peter Greenberg, premio «Princesa de Asturias» de Investigación Científica y Técnica, se reunirán con expertos del mundo de la biología en la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo. Entrada con invitación. Luis Pizarro, director general de la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (DNDi) y premio «Princesa de Asturias» de Cooperación Internacional, mantendrá un encuentro con autoridades y miembros del ecosistema sanitario asturiano. A las 12.00 horas, en la Junta General del Principado. A las 16.00, Pizarro dará una rueda de prensa acompañado por Kavita Singh, directora de DNDi en el sur de Asia, y por Juliana Quintero, investigadora en Colombia del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Desatendidas.

Premios Princesa. Llegada de premiados. La actriz Meryl Streep, premio «Princesa de Asturias» de las Artes, es recibida oficialmente en el hotel de la Reconquista a las 10.50 horas. A las 14.10, llegan Rosalia Broccolo y Maria Ordine, pareja y hermana, respectivamente, de Nuccio Ordine, premio «Princesa de Asturias» de Comunicación y Humanidades. A las 16.55, será el turno de Magnus MacFarlane-Barrow, fundador y director general de Mary’s Meals, entidad galardonada con el premio «Princesa de Asturias» de la Concordia.

Programa cultural «Toma la palabra». Encuentro de Meryl Streep con una representación del profesorado y alumnado de 3.º y 4.º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional que ha participado en la actividad del programa cultural para centros educativos «Toma la palabra», inspirado en su trayectoria. A las12.30 horas, en la Fábrica de Armas de La Vega.

Visitas a la FPABRICA. El horario de visitas a las instalaciones permanentes de la FPABRICA será de 16.00 a 21.00 horas, en la Fábrica de Armas de La Vega.

Visitas a la Catedral. La Catedral de Oviedo abre a las visitas turísticas de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los sábados de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general es de siete euros, con descuentos de diversas modalidades. Las visitas a la torre gótica, independientes de las generales, empiezan a las 11.00 y duran una hora; las entradas cuestan ocho euros y se pueden comprar en catedraldeoviedo.com.

Museo de Bellas Artes. En colaboración con la Alianza Francesa, el museo ha abierto una galería virtual, «Micro-Folie», con acceso a más de 3.000 obras digitalizadas de colecciones internacionales, que incluye una experiencia inmersiva. Además, mantiene las exposiciones «Un país superpoblado. Estampas de Picasso», «Escanciando. Representaciones de la sidra asturiana en las artes plásticas» y «Picasso y Antonio Cores. El encuentro». Dentro del programa «La obra invitada» se puede ver «Retrato de Picasso», de Juan Gris. El museo abre de martes a viernes de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Prerrománico. El Centro de Interpretación del Prerrománico del Naranco ofrece, a través de paneles, mapas, cronogramas y fotos, un recorrido por las distintas etapas del arte asturiano y sus quince monumentos. Abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Arte y diseño. El diseñador e ilustrador Miguel Santamarina mantiene abierta en La Menuda Chigre & Tienda (El Fontán, 1) una exposición donde se dan la mano el cómic, el punk, los «Beastie Boys» o Hugo Pratt.

Gijón

Murakami en Gijón. Encuentro de Haruki Murakami con miembros de clubes de lectura de bibliotecas públicas de Asturias y de distintas localidades españolas, en el teatro Jovellanos de Gijón a las 19.30 horas. Los asistentes formularán sus preguntas al premiado durante el encuentro, que será conducido por la periodista y escritora Berna González Harbour.

Danza Xixón. A las 20.30 horas, la actriz y bailaora María del Mar Suárez, «La Chachi», representará la obra «Taranto aleatorio», que debe su nombre a la combinación entre taranto, palo del flamenco procedente de la zona minera de Almería, y aleatorio por su relación con el azar. El acto se enmarca en el festival Danza Xixón y se representará en el Antiguo Instituto.

Ateneo Jovellanos. A las 19.00 horas, en el Ateneo Jovellanos se presentará el poemario «Maldita cordura», a cargo de su autora, la poeta y médica de profesión Ana Ibis Sánchez, que estará acompañada por la escritora, poeta y directiva del Ateneo Jovellanos Cristina Álvarez de Cienfuegos.

Fundación Proclade. A las 18.00 horas, en la Escuela de Comercio, la Fundación Proclade organiza la mesa redonda «Voces desde Colombia: Un país donde los sueños lo cambian todo».

CMI El Llano. A las 19.00 horas tendrá lugar la actuación de «Don’t Let Me Be Misunderstood» en el Centro Municipal Integrado de El Llano, con la participación de Sil Fernández, voz; Jacobo de Miguel, piano; Antón Ceballos, contrabajo y bajo eléctrico; Ethan Winogrand, batería, y Puri Penín y Gema Fernández, coros.

Ateneo de La Calzada. A las 19.00 horas tendrá lugar el concierto de «Pina» en el Ateneo de La Calzada, dentro del ciclo «Cine del Ateneo».

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas, enmarcado en la actividad «De charla con el Botánico», Luis Carlón ofrecerá el coloquio «Gijón en el centro de la botánica europea». Será en la Escuela de Comercio.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 29 de octubre se puede visitar la muestra «Evaristo Valle en la colección de arte Banco Sabadell». Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver la muestra «Hágase la luz», con técnicas fotográficas del siglo XX. Hasta el 17 de octubre.

Palacio de Revillagigedo. La exposición «EntreArte III», organizada por la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias, va dirigida a mujeres artistas. Podrá visitarse hasta el 22 de octubre. Los horarios son de martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Contará con la participación de 24 creadoras nacionales e internacionales.

Galería Llamazares. La muestra «El sendero de Dafne», de Cecilia Paredes, puede visitarse en la Galería Llamazares (Instituto, 23) de lunes tarde a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 28 de octubre.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la muestra «Perros, conspiración y calor», de Francisco Mayor Maestre, en la Galería Aurora Vigil-Escalera. Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín. Puede visitarse hasta el 21 de octubre la exposición «El espacio que construye», de Candela Muniozguren y Rebeca Ferrero. Los horarios de visita de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola. La exposición «El tejido de la luz», del cántabro José Cobo, podrá verse en el Museo Barjola hasta el 3 de diciembre. Los horarios son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Piedras Blancas. Los puestos ambulantes permanecen instalados de 9.00 a 14.00 horas en las inmediaciones del polideportivo municipal de Piedras Blancas.

Avilés da voz a la mujeres con sida. La Casa de las Mujeres de Avilés (La Ferrería, 27) acoge la exposición interactiva «Itinerantas 2022», una recopilación de testimonios de mujeres que padecen sida. Se trata de un proyecto de la Coordinadora Estatal Antisida que se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Cuentacuentos infantiles: «Un baúl lleno de recuerdos». La biblioteca de La Luz acoge a las 18.00 horas una sesión de cuentacuentos dirigida a menores de entre 4 y 9 años. «Un baúl lleno de tesoros» es un cuento sobre piratas atípicos que se esconden en el interior de un baúl.

«De Valencia al Cairo», el cómic de los creativos de «Línea clara», en Valdecarzana. La exposición sobre los autores de la «Línea clara», que revolucionó la escena del cómic español desde mediados de los años 60 a los 80 del pasado siglo, permanece abierta en el palacio de Valdecarzana hasta el 31 de octubre. Siete artistas muestran su obra en la exposición «De Valencia al Cairo». Son Mariscal, Daniel Torres, Sento, Manel Gimeno, Mique Beltrán, Micharmut y Miguel Calatayud, las revistas y los fanzines que los vieron nacer, nombres fundamentales y fundacionales de una nueva forma de hacer cómic, empapados de las vanguardias internacionales y convirtiéndose ellos mismos en vanguardia, con un aire inconfundible. De martes a viernes abre de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas; los sábados, de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

«Semblantes, la visibilidad + visible», la muestra del centenario de la Fundación Vinjoy. La Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13) acoge hasta mañana, 19 de octubre, para celebrar el centenario de la Fundación Vinjoy, una muestra que recoge en diferentes formatos artísticos, que van del dibujo a la escultura, pasando por las técnicas de la cerámica y la joyería, trabajos realizados por los participantes del Centro de Apoyo a la Integración Vinjoy. Abre de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposiciones en el Niemeyer. El Centro Niemeyer oferta las exposiciones «Erwin Olaf. Un mundo que desvanece», en la Sala de Fotografía, e «Isabel Muñoz. ¡Bailemos!», en la Plaza. La de Erwin Olaf ha sido prorrogada hasta el 3 de diciembre. Además, la Cúpula acoge hasta el 7 de enero la muestra «Luchadoras. Mujeres en la colección del MUAC». El horario del centro cultural es de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

«Sin cerraduras», arte con óptica femenina en Castrillón. Valey Centro Cultural de Castrillón expone «Sin cerraduras», la muestra colectiva en la que participan 26 mujeres artistas. Ocupará las salas de exposiciones 1 y 2 del equipamiento cultural castrillonense y se puede visitar hasta el 25 de noviembre.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Jornadas de cine y bioética en Langreo. El área sanitaria del Valle del Nalón organiza sus Jornadas de Cine y Bioética. Esta tarde, desde las 18.30 horas, en el Cine Felgueroso, se tratará el tema del «Riesgo de suicidio entre la adolescencia». Se proyectarán los cortometrajes «Era yo» (de Andrea Casaseca), «Estoy bien» (de Amishell Freund) y «Ansiedad y pánico» (de Lucy Raitelli). En la tertulia, moderada por el psiquiatra Celso Iglesias, participarán Elisa Seijo (psiquiatra infanto-juvenil) y la enfermera Gloria González.

Exposición fotográfica en Mieres. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres acoge hasta el 27 de octubre la exposición fotográfica «Blanco y negro», de los integrantes de la Agrupación Fotográfica «Semeya». Puede visitarse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Muestra con la escultura de Llonguera en Mieres. Mieres Centru Cultural acoge hasta el 29 de octubre la exposición escultórica «La vida. El cuerpo de los sentimientos», de Llonguera. El recinto está abierto miércoles, jueves y viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición de Alfonso Zapico sobre «La balada del Norte». El Espacio Cultural 1910 (Casa del Pueblo de Mieres) acoge hasta el 21 de octubre la exposición «La balada del Norte», con dibujos originales de Alfonso Zapico. La muestra se enmarca dentro de los actos de recuerdo de la Revolución de Octubre del 34. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Los martes, además, por las tardes, de 17.00 a 19.00 horas.

«Expresión y color», pintura en Laviana. La sala de exposiciones del Cidan (Pola de Laviana) acoge hasta el 20 de octubre la muestra «Expresión y color», con obras de Viviana Esteban, «Ver». El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de acuarelas en Moreda. El Centro Cultural de Moreda acoge hasta el 27 de octubre una muestra con obras de integrantes de la Agrupación de Acuarelistas de Asturias «Acuarelastur». El horario de visita es de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición de pintura en Pola de Lena. La sala Celso Granda de la Casa de la Cultura de Pola de Lena acoge hasta el 31 de octubre la exposición «Cae la piel y queda el alma», de Elena Menéndez, «Miss Prosperity», una selección de 23 obras realizadas en técnica mixta sobre lienzo. El horario de la muestra es de lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas.

Centro

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El museo, hasta el 31 de octubre, abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y fines de semana y festivos, de 10.30 a 18.00 horas (lunes y martes, cerrado).

Museo Etnográfico y de Historia de Grado. El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas «Paca» y «Molina», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Exposición en Porrúa (Llanes). La exposición «Sidra» se puede visitar en el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias durante todo el mes de octubre, en horario de 11.00 a 13.00 horas de martes a jueves, domingos y festivos, y de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas los viernes y sábados. La exposición se acompañará de un programa de actividades en torno a la candidatura de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; unas actividades diseñadas conjuntamente por el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias y la Casa de Cultura de Llanes.

Exposición en Cangas de Onís. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 27 de octubre la muestra colectiva «Colere. Arquitectura y territorio», muestra itinerante producida por el Centro Niemeyer y comisariada por Armando Adeba. El horario de la sala es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 31 de octubre la muestra «Fotografía escolar asturiana (1880-1980)», organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella. Una exposición que muestra fotografías sobre la infancia escolar abarcando el amplio periodo que discurre entre la aplicación de la ley Moyano en 1857 hasta la ley de Educación de Villar Palasí aprobada en 1970. La fotografía escolar es una valiosa fuente para conocer la historia y evolución de la escuela, y la exposición, cedida por el Muséu del Pueblu d’Asturies y en la que colabora el Ayuntamiento de Ribadesella, selecciona un compendio de imágenes con un sinfín de variantes: escuelas públicas, privadas, rurales, urbanas, graduadas, de párvulos, etc. El horario de la sala es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Exposición en Luarca. La sala Portizuelo del Casino de Luarca alberga hasta el 27 de octubre una exposición de maquetas de barcos. La muestra puede visitarse en el horario de la cafetería.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro». Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.30 y 16.00 a 18.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse los martes, de 11.00 a 14.00 horas; de miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas (Cierra el tercer fin de semana de cada mes). Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018