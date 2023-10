"Asturias respira una elegancia especial en el vestir a diario"

Fely Campo (Salamanca, 1959) comenzó a coser a los 13 años y muy pronto empezó a comercializar sus diseños. Se especializó en modelismo, patronaje industrial y estilismo y en 1997 nació la firma de moda Fely Campo en su ciudad natal. En 2003 comenzó su expansión internacional, especializándose en colecciones de fiesta y novia. Durante más de 40 años, Fely Campo se ha dedicado a vestir a mujeres de todo el mundo, aplicando el estudio del vestido a medida sobre el cuerpo. La firma ha llegado a tener casi 200 puntos de venta en el ámbito nacional e internacional. Desde su Atelier, como sede principal de la firma y en el que reserva un espacio para el Atelier Novias, y sus dos tiendas propias: en Salamanca, y Oviedo (en la calle Gil de Jaz). Lleva años participando en las ferias más prestigiosas y presenta sus colecciones en "showrooms" de Milán y Londres. Estos días ha estado en Asturias con motivo de los premios "Princesa".

–Es la primera vez que viene a los Premios Princesa. ¿Qué le sugiere su estética?

–Es la primera vez que asisto a los Premios, pero realmente los he seguido durante años, son muy importantes. Me gusta la elegancia con la que se desarrollan, lo que significan…Y este año he estado ahí. Ha sido un placer asistir.

–¿El nivel de la costura que se hace en España es equiparable al resto de Europa, especialmente a los países considerados referencia?

–España puede equipararse perfectamente a países considerados históricamente casi como la cuna de la moda, como lo pueden ser Francia o Italia. España tiene una tradición cultural de la costura muy potente y muy importante, que le da a la moda española un sello de calidad indudable.

–¿Por qué se dedica a la moda?

–Yo he hecho de la moda mi forma de vida. Comencé con 13 años, casi sin saber qué era la palabra moda, descubrí que me gustaba, descubrí que era una pasión para mí, vistiéndome a mí misma; era una persona muy tímida y pude ver, en una época en la que la moda no era tan accesible, que era una barrera entre el mundo y yo, mi manera de vencer mi timidez vistiéndome diferente. Y así comenzó mi pasión, vistiéndome a mi misma, así comencé a hacerme un vestido diferente cada semana y empecé a tener seguidoras... hasta llegar ahora. De hecho, el año que viene hace 50 años que me dedico a la moda, es mi modo de vida y se lo agradezco enormemente a mi madre, que cuando yo tenía tan solo 13 años me enseñó lo que era una aguja y un dedal y me metió en aquel taller de confección.

–¿Para qué tipo de mujer crea ropa?

–Realmente, yo hago ropa para muchos tipos de mujer. Mi inspiración durante todos estos años ha sido cada mujer que ha decidido cruzar la puerta de mi taller, y de ahí mi obsesión por estudiar el patrón, para que con pocas cosas ese vestido favorezca mucho a la mujer, que destaque. Me gusta darles seguridad a través de este oficio maravilloso.

–Todos los ojos se vuelven estos días a la Reina, a la Princesa Leonor y a la infanta Sofía. ¿Cómo definiría el estilo de las tres?

–El estilo de la Reina ha ido evolucionando a lo largo de estos años, ha sido una evolución muy interesante; de hecho, ahora es cuando más me gusta. Ha llevado trajes que me parecen impresionantes, y además sabe lucirlos. Me encanta su estilo. La Princesa y la Infanta, están en el momento de buscar su estilo, de experimentar, son muy jóvenes; pero me encanta la manera en la que lo están buscando, siempre de una manera discreta, muy adecuada y con mucha naturalidad.

–¿Ha vestido alguna vez a Doña Letizia?

–No la he vestido nunca, y por supuesto, me encantaría. Ella hace una labor muy buena por la moda de autor española, y se viste muchas veces de diseñadores no muy conocidos. Ojalá algún día se fije en alguno de mis diseños, me encantaría, es una mujer que me encanta como defiende aquello con lo que se viste.

–Es de Salamanca, una ciudad llena de arte y cultura, también de paisajes únicos. ¿Le inspira a la hora de crear?

–He tenido la suerte de vivir y nacer en una ciudad maravillosa, llena de arte y eso siempre se refleja en los diseños: la pureza de las líneas. La belleza de Salamanca es sobria, contundente, no es una belleza recargada y eso define mucho, yo creo, también mi manera de diseñar. Y luego tenemos una provincia maravillosa, muy variada, con paisajes completamente diferentes de unas zonas a otras y eso siempre es inspirador. Al final la creatividad es algo que tienes dentro, que va creciendo contigo, y el lugar en el que vives inevitablemente va definiendo esa creatividad.

–¿Qué vínculos mantiene con Asturias?

–Mi vinculación con Asturias es a través de Carlos Albuixech, que creyó en mis diseños, en mis colecciones y en las posibilidades de abrir una boutique de la firma aquí en Oviedo, que va fenomenal. Además es un lugar que siempre me ha gustado muchísimo, en Asturias se respira una elegancia especial, no solamente dedicada a ceremonias o eventos concretos, sino una elegancia a la hora de vestir a diario que creo que habría que recuperar en muchas otras zonas.

–Vende parte de su producción fuera de España ¿Tiene sentido hoy tener tiendas con el auge de internet?

–Vender en tiendas físicas es aún muy importante, la moda de autor necesita de ese trato personal. Es ropa muy personalizada, para una ocasión muy concreta, muy especial, en la que el cliente necesita de ese trato personalizado, que le aconsejen, que cuiden los detalles, que la adapten, que le conozcan… sería imposible dar ese trato online. De hecho en nuestra web, alguna persona ha contactado con nosotros para saber si podemos enviar algún vestido, y hacerlo de manera online; y si que lo hemos hecho, en ocasiones en las que no había posibilidad que se acercara a nuestros puntos de venta, pero no de la manera normativa que hablamos de venta online, si no con sus medidas, con ciertos asesoramientos por videollamada,… El tipo de diseño que hacemos no creo es para la venta online. En 2003 decidí salir de Salamanca, tenía una inquietud por saber si mis colecciones gustarían fuera. Decidí salir fuera de España, hacia París a la feria “Who’s Next”, de una manera muy modesta, yo sola con una modelo y un intérprete, mi sorpresa fue que la primera tienda que me compró estaba en Dubái. Así descubrí que la moda estaba mucho más globalizada de lo que creía, que el diseño tenía muchas posibilidades y cogí mucha confianza, y así continué con muchísimos proyectos de internacionalización y a la vez creándome mi hueco en el resto de España, hasta ahora que uno de mis nuevos proyectos es el atelier que acabamos de abrir en Madrid.