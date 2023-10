El Pravianu y Libardón, gaiteros de reyes

A punto estuvo de ser, según las crónicas, el asturiano Ramón García Tuero gaitero oficial en la Corte de Alfonso XIII, ante quien tocó en varias ocasiones y para cuyo heredero, el Príncipe de Asturias, compuso una canción. Más de un siglo después, otro gaitero asturiano, Vicente Prado Suárez, ha tenido la ocasión de tocar de forma individual ante el bisnieto de este, Felipe VI, y su tataranieta y heredera, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz.

Primero el gaitero Libardón y ahora El Pravianu son por mérito propio gaiteros reales. "Para mí ha sido un honor y todo un privilegio", cuenta Vicente Prado después de su actuación en solitario durante la entrega del premio "Pueblo ejemplar", este pasado sábado, a Arroes, Peón y Candanal (Villaviciosa) ante la Familia Real al completo: los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y su hermana la Infanta Sofía. "En su día Libardón actuó para Alfonso XIII y pienso que haber logrado yo también esto es una hazaña que me ayuda a estar a su altura. Me siento muy orgulloso".

Fue la actuación de Vicente Prado (Viella, Siero, 1964) un homenaje al gaitero Libardón, quien a pesar de haber llevado por todo el mundo el nombre del pequeño pueblo de Colunga, nació en Arroes en 1864. No podía faltar, por tanto, el homenaje al ilustre y reconocido músico, que cuenta con un monolito, una calle y su obra original depositada en el archivo musical de su pueblo natal.

El Pravianu entonó la pieza "Al Gaitero Libardón" que él mismo compuso para el 150.º aniversario de su nacimiento y en la que habla de la vida y obra del que considera un maestro y un ejemplo a seguir. Actuó el gaitero poco después de empezar la visita real en Arroes, en la calle dedicada al músico y ante el nieto de este, Juan Carlos Miranda, quien habló a la comitiva de la obra de su tío. La interpretación de la pieza, tocada y cantada por El Pravianu, fue uno de los momentos más emotivos de la jornada.

"La verdad que fue algo emocionante y un momento de los más importantes en mi carrera", describe Prado, quien ha actuado en varias ocasiones ante los Reyes y sus hijas, ya que codirige la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", agrupación de cabecera de los premios "Princesa de Asturias" y presente en la ceremonia del teatro Campoamor. "También había tocado en Porrúa, cuando recibieron el ‘Pueblo ejemplar’, pero en solitario como ahora, nunca", señala.

Fue hace algo más de un mes cuando la Fundación Princesa contactó con él para pedirle su participación, al ser de los pocos gaiteros que, al igual que Ramón García Tuero, toca y canta. "Les presenté varias canciones que tengo, pero pensé que esta era la mejor, porque habla de su vida. La vieron bien y así quedó", expone. No tuvo que ensayar mucho Prado, pero sí cuidarse la última semana, principalmente por la voz, sin coger frío ni beber cosas frías.

¿Nervioso? "Siempre, aunque en el momento desaparecen y se van todos", asegura el músico. "La Reina me saludó y me dijo que ya me conocía de la banda de Oviedo y de otras veces. El Rey me preguntó si yo también soy de Arroes y le expliqué mi trayectoria". Leonor y Sofía no perdieron detalle, muy atentas, recuerda.

El Pravianu cerró su actuación –de pie, en medio de la calle, al lado de un cuadro con una imagen del Gaitero Libardón– con vivas a España, al Rey, la Princesa y la Infanta, todas replicadas con especial entusiasmo por la Reina Letizia, además de por los vecinos allí presentes. "No lo olvidaré", zanja Vicente Prado, ahora ya todo un gaitero real de Asturias.