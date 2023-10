Amelia Valcárcel, sobre la ópera "La Regenta": "La obra de un genio solo cabe respetarla"

Cuenta Amelia Valcárcel desde Madrid, preparando el regreso a Asturias para retomar la escritura de varios libros pendientes, que estos últimos días, ante "las críticas excelentes" al estreno de la versión lírica de "La Regenta", que ella firma como libretista y a la que Marisa Manchado le ha puesto la música, ambas intercambian a menudo comentarios cómplices: "¡Oye!, ¿pero tú has visto?". Amelia Valcárcel, filósofa, docente, escritora, primera en muchas cosas, como el activismo político y el feminismo en la España que se abría a la democracia, asegura estar muy satisfecha, y se le nota sinceramente contenta por la acogida de la criatura que ella y Manchado, a la que ella, con familiaridad y por abreviar, se refiere siempre como MM, han parido juntas.

Varcárcel empezó a darle vueltas a la idea de convertir "La Regenta" en una ópera hace, nada menos, que 30 años. "Pensé que podía hacerse en 1993, tardé nueve años en encontrar compositora, y me di cuenta de que el libreto tenía que hacerlo yo", refiere. "Lo imprescindible es conocer la novela al dedillo y aplicar una metodología muy estricta, en busca de la trama última que ideó este genio, Clarín, y a ser posible no ponerle ni una palabra que él no haya escrito; es como buscar un hilo de oro que lo recorre todo". "Cuando tienes delante la obra de un genio no hay más que hacer que respetarlo", asume. Para ello hay que leer y entender muy bien el texto y comentarlo con quienes lo conocen mejor. Para Amelia Valcárcel, la filóloga Carmen Bobes ha sido una de esas personas, e insiste en que quede constancia de ello. Las dos solían conversar, recuerda, sobre la querencia de Leopoldo Alas Clarín hacia sus personajes. "Solo hay uno por el que tenga simpatía y es Ana Ozores, eso lo he discutido yo mucho con Carmen Bobes", sentencia Valcárcel.

Siguiendo la hebra dorada de "La Regenta", que Valcárcel considera, "probablemente, la segunda mejor novela española", dando por hecho que la primera es el Quijote, ella, la compositora y la directora de escena, Barbara Lluch, y los músicos, bajo la batuta de Jordi Frances, han dado cuerpo a una coproducción que involucra al Teatro Real y al Español. "La protagonista es Vetusta, una Vetusta que sigue existiendo en muchos sitios", indica la libretista. Ana Ozores, y con ella el coro de personajes que la acompaña en el camino a la perdición, son las víctimas. Valcárcel, novata como autora lírica pero exquisita degustadora de ópera desde los 15 años, cuando asistió a su primera "Tosca", no tiene duda alguna de que lo que cuenta Clarín en su novela sigue sucediendo en muchos lugares y continúa cobrándose muchas víctimas.

En Oviedo, que ha mantenido una relación cambiante con su retrato literario, supone Valcárcel que cuando se publicó "debió caer como una piedra en un charco". Con el paso del tiempo, sin embargo, cree que "Oviedo va asimilando ‘La Regenta’".

Ella, que tanto sabe de feminismo, no considera descabellado hablar de cierta mirada feminista de Clarín. "John Stuart Mill, que feminista sí era, era contemporáneo de Clarín", reflexiona en alto. "La novela del XIX es la del adulterio femenino y todas las adúlteras acaban mal: Ana Ozores acaba muerta en vida", refiere. Pese a ello, en su opinión y en lo que a ese asunto respecta, "Clarín es más compasivo que otros autores".

Aún quedan un par de representaciones de "La Regenta" en el Matadero de Madrid. Amelia Valcárcel confirma que "ya hay peticiones" para programarla en otros escenarios, y que la ópera, que tiene una versión más amplia que enriquece algunos pasaje, "tiene vocación de continuidad". En Oviedo no está prevista a medio plazo en la programación lírica, que se cierra con mucha antelación, pero no sería raro que se incluyera más adelante. La responsable de escena, Bárbara Lluch, visitará el Campoamor con otro proyecto y esa será una buena oportunidad de acercar posiciones.