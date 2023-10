El documental "Muyeres", sobre el viaje de Raül Refree a la memoria de la montaña asturiana, gana en la Seminci

La docuficción de Marta Lallana "Muyeres" se ha alzado con dos premios en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, que dirige el gijonés José Luis Cienfuegos. Para ella han sido la Espiga Verde, que distingue a las películas comprometidas con la protección del planeta y el medio ambiente, y el premio Punto de Encuentro, que otorga el público. "Muyeres", el primer largometraje de Lallana ((Zaragoza, 1994), llegó a Valladolid después de haber triunfado en el Festival de Shanghái, donde recibió el Premio Especial del Jurado y a la Mejor Fotografía.

Este singular documental narra el viaje del músico Raül Refree por las montañas de Somiedo, un lugar habitado por mujeres que velan la memoria de sus ancestros, custodian los viejos cantos y las leyendas. Refree se pierde en ese mundo y registra todo este legado, para preservarlo para el recuerdo antes de que se extinga.

"Muyeres", grabada en blanco y negro en Cangas del Narcea, en el Valle de Tresmonte, en la zona de Salas y en Aller, no es un documental al uso porque lo que hay en él es una realidad ficcionada y los actores no son profesionales. No existía un guión previo porque se quería dar libertad a las "muyeres" asturianas que Refree encontraba en su camino, que son las auténticas protagonistas del relato, para que cantaran y se expresaran espontáneamente.

Tras el éxito de "Muyeres", que a tanto público ha encandilado y que tantos premios está recibiendo, está otro asturiano, el músico Rodrigo Cuevas, que hizo de anfitrión y guía de Raül Refree durante su viaje por la montaña asturiana. Luego Refree le dio la idea a Marta Lallana del documental, al charlar con ella de esa experiencia, que le dejó una profunda huella. "Nunca me había planteado ser actor en una película. Y no lo hubiera hecho si no fuera porque este papel estaba íntimamente ligado a una experiencia personal muy intensa: un viaje que empezó a principios del 2019 a través de las montañas asturianas, recopilando cantares tradicionales en una grabadora, hablando y tomando cafés con las señoras, fascinado con sus historias y su música", compartió con sus seguidores el productor de artistas como Silvia Pérez Cruz, Niño de Elche o Rosalía.

Rodrigo Cuevas, otro artista en racha tras el reciente lanzamiento de su disco "Manual de romería" y el Premio Nacional de Músicas Actuales que acaba de otorgarle el Ministerio de Cultura, fue quien introdujo a Refree, que producía por entonces su primer disco, "Manual de cortejo", en las tradiciones asturianas. Al llegar a Barcelona Raül Refree, entusiasmado con lo la experiencia, reclutó a Marta Lallana en el proyecto que se concretó en "Muyeres".

Raül Refree siempre dijo que para el estreno de "Muyeres" en Asturias harían algo muy especial. En las próximas semanas la película, producida con la participación de RTVE, llegará a las salas de proyección.

Espiga de Oro

La ganadora absoluta de la 68ª Semana Internacional de Cine de Valladolid, que se clausuró ayer, ha sido la película "La imatge permanent", de la directora catalana Laura Ferrés. El filme que se ha alzado con la Espiga de Oro se había estrenado en el Festival de Locarno y es el primero en lengua catalana en recibir la máxima distinción de la Seminci. Además, Ferrés es la primera directora en ganar ese galardón. La película relata la peripecia de los trabajadores que emigraron desde Andalucía a Cataluña durante la posguerra española.

La Seminci ha distinguido en esta 68.ª edición a la actriz Blanca Portillo con la Espiga de Honor, por ser una actriz "todoterreno que hace soñar con sus papeles".