Historias de Halloween prendidas en las faldas: la bailarina Isadora Duncan se asfixió con su echarpe y el fuego protagonizó casos terroríficos

La noche de Halloween es ya uno de los eventos más festejados en nuestro país. Disfrazarse de bruja, zombi o vampiro, tallar con destreza una calabaza, hacer bromas o ver películas de terror, resultan prácticas más atrayentes para los jóvenes que darle con remango a la bayeta para adecentar la tumba de algún familiar el Día de Todos los Santos. Así que, ante este entusiasmo hacia los temas que producen desvelo, permítanme que hoy les cuente (con sumo respeto) algunas historias trágicas, a más no poder, relacionadas con la moda. Avisadas quedan, las mentes sensibles.

La vida de la bailarina Isadora Duncan, cuya técnica basada en los movimientos naturales y libres asentó las bases de la danza contemporánea, estuvo presidida por el drama. Todos los periódicos relataron con macabro detalle su fatídica muerte en Niza el 14 de septiembre de 1927, cuando el extremo del echarpe que llevaba al cuello (complemento en auge en ese periodo) se enganchó en una de las ruedas traseras del coche en el que viajaba, y el tirón la hizo caer hacia atrás estrangulada. Días después sus restos fueron llevados junto a los de sus hijos Deirdre y Patrick, que habían perecido años antes ahogados en el Sena tras un accidente también automovilístico.

Solo un día después de la defunción de la Duncan se registró un suceso que causó gran desconcierto en Pola de Siero. A las seis de la tarde a la joven Lucrecia P., que trabajaba como empleada de hogar en la casa de un prestigioso magistrado, al tratar de encender imprudentemente la cocina con un poco de gasolina, se le prendieron las ropas por completo. Las lesiones fueron de tal gravedad que no pudo sobrevivir. Accidentes de este tipo fueron muy comunes, especialmente en los siglos en los que se estilaban los vestidos confeccionados con demasiados metros de telas inflamables y la iluminación eléctrica no había llegado ni a las calles ni a las casas.

Un artículo publicado el 16 de marzo de 1858 en "The New York Times" advertía de los peligros de las crinolinas (armazones que servían para ahuecar las faldas) a su paso cerca de candelabros y chimeneas, subrayando el dato de que tan solo en Inglaterra se producían tres muertes a la semana por quemaduras. De hecho, las hermanas de Oscar Wilde fallecieron a consecuencia de un terrible accidente de este tipo en un baile en 1871, y no podemos olvidar el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile en 1863, sobre el que algunos informes de la época ratificaban que los ampulosos trajes de las señoras fueron una de las principales causas para que hubiesen fenecido cientos de personas, la mayoría mujeres.

Casos estremecedores, también por quemaduras, fueron los que sufrieron muchas bailarinas en el siglo XIX por la difusión de la iluminación a gas en los teatros. Sus tutús de tul, tejido muy incendiable, las convertía en protagonistas de trágicos sucesos. Aunque la lista es interminable no me resisto a recordarles a algunas damnificadas. En el periódico "El Clamor Público" del 27 de diciembre de 1844 viene reflejado el accidente que sufrió Clara Webster en el teatro Drury Lane de Londres. Al aproximarse demasiado a las candilejas, su vestido comenzó a arder y, aunque fue socorrida rápidamente, expiró a los pocos días. El diario "La Correspondencia de España" del 24 de noviembre de 1862 nos informa del preocupante estado de Emma Livry tras abrasarla su vestido días antes, durante un ensayo en la Ópera de París; falleció meses después. "La Época" del 9 de octubre de 1861 evidencia la gran repercusión que tuvo en Estados Unidos el incidente ocurrido a las hermanas Gale en el Continental Theatre de Filadelfia el 14 de septiembre de 1861. Durante el primer acto de "La tempestad" (William Shakespeare), Ruth Gale rozó una falda de muselina con un mechero de gas. Ante aquel espanto, corrió al encuentro de sus hermanas, también bailarinas. Huyendo despavorida fue comunicando el fuego a todas las compañeras que se cruzaban con ella.

Entre los nombres de las víctimas se contabilizó a las hermanas Hannah, Adelina y Zela, y a otras tres bailarinas más. La moda, para qué negarlo, siempre fue un quebradero de cabeza para las mujeres y la causante de un sinfín de fatalidades: los corsés, ese "instrumento" de opresión, causaban desfiguraciones; la ropa y los complementos que se fabricaban con productos tóxicos como el mercurio y el arsénico resultaban mortales al contacto; y por qué no mencionar la penosa situación laboral de muchos trabajadores en fábricas ruinosas que llegaron a colapsar, como aquel derrumbe en 2013 de un complejo de nueve plantas con varios talleres textiles en Bangladés que causó más de mil muertos. Todas estas desgracias representan la cara oculta de un ambiente rocambolesco que mezcla lujos y fortunas con desdichas y misterios a los que no permanecen ajenos ni los grandes empresarios y creadores, ni las más rutilantes modelos. Las muertes de Maurizio Guzzi en 1995 (su historia fue llevada al cine por Ridley Scott) y de Gianni Versace en 1997, al igual que las de Gianpaolo Tarabini en 2006 y Vittorio Missoni en 2013, conmocionaron al mundo entero, como también impresionaron los inesperados finales de conocidos personajes de la industria de la moda como Alexander McQueen, Isabella Blow, Kate Spade, L’Wren Scott, Manuel Mota, Elsa Serrano, Rick Genest y Ruslana Korshunova.

Noche de Halloween, noche de tinieblas, de espíritus y rituales; costumbres ancestrales que conectan el mundo de los vivos con el de los muertos. ¡Que canten y dancen los que permanecen aquí y que descansen en paz los que habitan allá!