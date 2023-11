María Fernández-Miranda, escritora: "Me he enamorado de Cristóbal Balenciaga; del genio y de la persona"

La periodista gijonesa María Fernández-Miranda va camino de dejar de sentirse una osada por decir que es escritora. Con su tercer trabajo editorial recién salido del horno, "El enigma Balenciaga" (Plaza & Janés), ya va quedándole claro que su primer ensayo "No solo madres" (2017) y la novela "El verano que volvimos a Alegranza" (2021) no fueron un espejismo. Ahora aporta su experiencia periodística y sus virtudes narrativas para acercar al gran público la figura del que muchos dicen que ha sido el gran hombre de la moda mundial: el diseñador vasco Cristóbal Balenciaga (Guetaria 1895-Jávea 1972). Tan influyente en la alta costura como esquivo a los focos y al público. Todo un enigma, y de ahí el título.

La presentación oficial del libro tendrá lugar el día 16 de noviembre en Madrid; el 22 de diciembre hará lo propio en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón, invitada por el Ateneo Jovellanos.

–Su libro, dicen, es una "original inmersión" en una figura irrepetible de la moda. ¿No quiso hacer una biografía?

–No es una novela ni es una biografía al uso. Tampoco es un texto especializado. He pasado casi dos años con este proyecto, investigando y leyendo mucho sobre Balenciaga, también entrevistando a personas que podían darme claves sobre una figura que me generaba una gran atracción. Y la forma en la que creí que iba a sentirme más cómoda escribiendo sobre él ha sido recreando ocho escenas de su vida en la que hay mucho de realidad y donde mi imaginación rellenaba los huecos de los archivos. Hay que tener en cuenta que hablamos de una persona que solo concedió dos entrevistas en toda su vida.

–Y un ejemplo de una de esas escenas es su encuentro con Chanel.

–Se cree, casi con seguridad, que Balenciaga y Coco Chanel se vieron por primera vez en el Casino de San Sebastián. Podría ser en 1917. Y eso genera una curiosidad instantánea: ¿Qué se dijeron? Pues está claro que no lo sé y lo he novelado pero en el trasfondo está un trabajo enorme de documentación.

–En su prólogo cita una crónica periodística de LA NUEVA ESPAÑA sobre Balenciaga.

–Sí. Estuve yendo muchos días a la Biblioteca Nacional para consultar todo lo que salía en la prensa española sobre el diseñador y me encontré con una cita en LA NUEVA ESPAÑA que me pareció muy graciosa y, a la vez, muy ejemplificadora. Es de 1965 y el periodista dice de Balenciaga: "Hombre huraño, o al menos desdeñoso de las mundanidades, Cristóbal Balenciaga no asiste nunca a los estrenos, ni a las reuniones de gala. Todavía menos suele encontrársele en los restaurantes y boîtes". Me pareció tan gracioso.

–¿Cómo llegó a interesarse por Balenciaga?

–Durante años he trabajado en revistas de moda y siempre me había generado curiosidad que, pese a que es un sector en el que constantemente se usan referencias e información sobre Chanel, Dior, Alaïa... de Balenciaga apenas tenía información. De él siempre se ha hablado mucho menos con la paradoja de que es uno de los mejores, si no el mejor. Eso me generaba curiosidad. Pero no habría tenido la osadía de escribir sobre su figura si no me hubiera animado mi editora.

–Muchos le consideran el gran artífice de la alta costura. El gran diseñador de todos los tiempos. ¿Es así?

–Chanel decía de él que era el auténtico "couturier". Ella no sabía ni coser; otros no sabían dibujar... Balenciaga concebía la prenda y lo controlaba todo. Sabía hacer todo. Por eso Dior decía que era "el maestro de todos nosotros". Tenía una frase que era que "nosotros con los tejidos hacemos lo que podemos y Balenciaga hace lo que quiere". Para Hubert de Givenchy el vasco era "su religión". Jesús María Montes-Fernández, el gran pionero de la divulgación de moda en televisión, me contó que siempre que entrevista a un gran diseñador le pregunta quién ha sido el más grande. Y todos le dicen que Balenciaga.

–¿Lo mejor que le ha dado hasta ahora este libro?

–Que me he enamorado de Balenciaga. Es cierto que llevo un año intenso en el que todas mis vacaciones, mis puentes, mis fines de semana no los he pasado con mi marido sino con Balenciaga. Y eso hace mucho. Pero es que realmente me he enamorado de él. Y no solo de lo obvio, del genio; como persona me ha encantado.

–¿Es para tanto?

–Es que ha habido momentos de mucha magia. Planeé un viaje a Guetaria para ir a su museo y a visitar el cementerio donde está enterrado y cuando estaba ante su tumba me puse a consultar algunas notas que había tomado sobre el diseñador, porque tengo muy mala memoria, y resultó que ese día era 21 de enero, el mismo día de su nacimiento... no sé, ha sido un año muy duro de trabajo pero también de mucha magia en torno a Balenciaga. Creo que la gente que lea el libro se va a enamorar de Balenciaga, como yo, y va a querer saber más de él.

–¿Y por qué entonces, siendo español, su figura ha estado tan opacada? ¿Por su propia forma de ser tan esquiva?

–He pensado en ello y lo atribuyo a dos razones: una, a que los españoles tenemos un problema y es que no sabemos defender lo nuestro como sí que hacen los franceses. Y la otra, a que él mismo contribuyó a ese oscurantismo. De hecho decía: No quiero que se hable de mí, sino de mi obra.

–¿Tiene en su armario algún Balenciaga?

–¡Qué mas quisiera! Me fascinaría. Lo más que tengo es un perfume de Balenciaga. Sería un sueño porque si vas a su museo en Guetaria dan ganas de salir con cualquiera de sus abrigos puesto. Y que sientas eso en un momento en el que todos jubilamos de año en año un montón de ropa que ha quedado ‘pasada’... es como un milagro. Solo un genio puede lograr que su ropa, ochenta años después, siga siendo maravillosa. Eso también habla de otra parte que me fascinó del personaje: era un defensor de la excelencia y del sacrificio por el trabajo. He intentado tomar su ejemplo.

–Siempre recuerda que con gran pesar tuvo que dejar la prensa regional escrita asturiana (trabajaba en LA NUEVA ESPAÑA) y buscó acomodo en Madrid en las revistas de moda. Pero ese mundo editorial le acercó al mundo del perfume, que le apasiona y le ha dado para un libro, a los grandes diseñadores como Balenciaga, del que ahora también escribe. ¿Ha compensado no?

–Casi todo el mundo, y yo misma lo veía así, considera que el periodismo de verdad es el que habla de política, de economía, de educación... y tendemos a ver la moda como algo frívolo. Pero no lo es. Somos nosotros los que convertimos ese mundo en frívolo. El mismo Balenciaga hizo arte; en su obra se encuentran referencias de los grandes pintores españoles, Goya, Velázquez, Zurbarán...