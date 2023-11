Sanjurjo: "Trabajemos juntos y que las rivalidades no nos hagan perder el norte"

El gijonés Jesús Sanjurjo, doctor-investigador de las fundaciones Leverhulme e Isaac Newton en la Universidad de Cambridge, explora su propia historia empezando en el barrio de La Arena, "yendo a jugar al parque Isabel La Católica después del cole, y los domingos en El Molinón, con mi padre, a ver empatar al Sporting. Tengo recuerdos muy felices de mis veranos entre Gijón y Abres, en el concejo de Vegadeo: comiéndome un gofre en la Semana Negra, tomando el sol en playa de San Lorenzo, delante de la escalera 14, y bañándome con mis primos en el río Eo. Recuerdo perfectamente el olor a salitre al doblar la esquina de la calle Marqués de Urquijo y el sabor de un bocadillo de mejillones en escabeche mientras pescaba, junto a mis padres y a mi hermano, bajo el Puente de los Santos".

La parte más gratificante de ser historiador, afirma, "es la de poder contar una buena historia: que conmueva, que invite a la reflexión, que estimule el pensamiento crítico, y, en ese sentido, mis padres siempre han sido grandes narradores de historias. Ese afán por querer entender y construir una historia que emocione está en el centro de lo que hago. Como historiador, mi primera maestra fue mi profesora de Historia en el Instituto Piles, Enriqueta Ortega, de la que aprendí la importancia del rigor histórico y quien me animó a empezar a pensar ‘qué quería ser de mayor’".

Gracias al apoyo de Ortega obtuvo una beca de la Ruta Quetzal en 2008: "Durante un mes viajamos a pie, a través de la selva panameña, desde Portobelo en el Caribe hasta la ciudad de Panamá, en la costa del Pacífico. De vuelta en España, recuerdo la visita al Palacio Real y las noches al raso en el parque de la Serranía de Cuenca. De alguna manera, esa experiencia y ese viaje me convencieron para querer entender mejor América Latina y el lugar de España en el mundo".

A menudo, "cuando leo o escucho reflexiones acerca de los retos de Gijón o Asturias, me sorprendo del énfasis que ponen en lo singular o diferente del contexto asturiano. En realidad, los retos y potencialidades de Asturias son muy similares a los de otras regiones europeas que experimentaron una rápida desindustrialización a finales del siglo pasado y han tratado de construir modelos económicos alternativos en los últimos 30 años. En ese sentido, Asturias no es muy diferente de Gales o del Yorkshire, y Gijón tiene retos similares a los Leeds o Cardiff".

Las asignaturas pendientes "son convergentes: crisis climática, reto demográfico y polarización política. Las repuestas que se imaginen desde Asturias, en gran medida, servirán en otras partes del mundo occidental, y viceversa. Asturias es ejemplo de políticas públicas y de protección social exitosas, de grandes infraestructuras, de un extraordinario patrimonio cultural y artístico y una vibrante vida cultural. Creo que sería muy beneficioso abandonar tesis derrotistas y afrontar con optimismo lo que son retos compartidos en toda Europa".

¿Los enfrentamientos localistas son un lastre? "Dígame un lugar del mundo en el que los enfrentamientos localistas no existan. Uno de los grandes éxitos del modelo político español es el enorme dinamismo de sus ciudades y la importancia del poder local, de las corporaciones municipales. Es inevitable que exista competencia, incluso rivalidad, entre ciudades. No es el mismo el modelo de ciudad de Gijón o Avilés que el de Oviedo. Y por lo tanto es razonable que existan visiones contrapuestas de cómo resolver los problemas de la gente o de cómo priorizar el gasto público. El objetivo sería que esas rivalidades no nos hicieran perder el norte y comprendiéramos que los retos globales transcienden las fronteras de uno u otro municipio. Trabajando juntos podemos imaginar futuros colectivos más habitables.

Explica que "cuando tus padres tienen puestos de responsabilidad política, en una región pequeña como Asturias, es difícil no ser ‘el hijo de’. Tuve claro desde muy temprano que, si quería desarrollar una trayectoria académica y profesional independiente, en la que se me juzgase únicamente por la calidad de mi trabajo, tendría que hacerlo lejos de Asturias. Lo que durante mucho tiempo sentí como un gran peso sobre mis hombros fue el acicate que me empujó a tomar algunas de las decisiones más importantes de mi vida y que me han llevado hasta aquí: mudarme a Reino Unido y hacer un doctorado en la Universidad de Leeds".

Asturias es aún "una gran desconocida para muchos británicos que, sin embargo, conocen bien otras partes de España. Les sorprende mucho la imagen de una España verde, frondosa, lluviosa. Sin duda, Asturias tiene un atractivo turístico que sería fantástico seguir potenciando. No para reproducir modelos de turismo de masas que se han demostrado nefastos en otras regiones y ciudades, sino un turismo cultural, artístico, ecológico, que atraiga visitantes respetuosos con el entorno y con ganas de aprender". Hay una "excelente universidad, muy integrada en el tejido social, económico y productivo de la región. Situar a la Universidad de Oviedo en el centro de los procesos de toma de decisiones sin duda contribuirá a enriquecerlos y mejorarlos. La Universidad debe aspirar a tener un papel más activo en los grandes debates políticos de la región, desde la crisis climática al reto demográfico y la creciente polarización política. Es urgente que, desde la sociedad civil y desde el ámbito académico aportemos soluciones a estos retos".

El éxito de universidades como las de Manchester, Leeds o Sheffield "es perfectamente replicable en una región como Asturias: atracción de estudiantes internacionales, incorporación de profesores y profesoras extranjeros, inserción en los grandes debates europeos y del norte global y captación de capital privado para un ambicioso plan de expansión que le permita llegar a más lugares de la región y mejorar sus equipamientos e infraestructuras.

He aprendido "casi todo lo que sé de mis padres. Ellos me enseñaron a querer entender el mundo a mi alrededor, a empatizar con los problemas de otros y a trabajar… a trabajar mucho. De mis dos abuelas, Argentina y Josefa, aprendí lecciones fundamentales en mi vida. De Argentina, a luchar con dignidad por lo que es justo y a vivir la vida con alegría. De Josefa, a preocuparse por la familia, a no ser vanidoso, a ser sobrio. De mis maestros, Manuel Barcia y Gregorio Alonso aprendí que ser historiador tiene más de artesano que de artista y que la profesión solo merece la pena si sirve para cambiar las cosas".