Honores con chaqueta para el Gaitero de Libardón

Desde hace tres años hemos venido apoyando a Arroes en su candidatura al "Pueblo ejemplar". Concedido el premio, propusimos a la asociación de vecinos que se hiciera un acto en memoria del Gaitero de Libardón junto al monolito instalado en 2014 en su honor, con ocasión del 150.º aniversario de su nacimiento en ese pueblo y que contiene un relieve escultórico obra del artista asturiano José Luis Iglesias, "Luelmo". Al lado se pondría en un caballete la ampliación fotográfica original que el gaitero se hizo en Londres en 1911.

Como nieto y biógrafo de "Libardón" y en nombre de la Fundación que lleva su nombre, me colocaría a su lado para saludar a la comitiva Real y atenderles en lo que fuera necesario. Además, debería estar allí un gaitero que cantara y tocara al mismo tiempo, siguiendo el estilo de "Libardón". Ya que es un consumado instrumentista y así lo hace, el más indicado era Vicente Prado, "El Pravianu", que, además, ya había compuesto y grabado la canción "Al Gaiteru Libardón" en 2014 para aquella conmemoración, y donde glosa cariñosamente su vida y obra.

Esta petición llegó a la Fundación Princesa de Asturias y fue aprobada, pero con una variación, pues su ubicación pasaría a estar en la zona del lavadero y fuente que se encuentran en la calle Gaiteru Libardón por donde vendría la comitiva con Sus Majestades.

Al protocolo propusimos dos añadidos al acto: enseñarle a los Reyes y sus hijas la medalla Real de 1902 que siempre Ramón García Tuero llevaba en su traje, de forma destacada junto a otras, y que "el Pravianu", también siguiendo el estilo de "Libardón", diera varios vivas al final de su canción, proponiendo varios para su aprobación.

Todo ello quedó solucionado poco antes de las celebraciones y estando ocupado Vicente Prado en otras actividades de los Premios "Princesa de Asturias", faltó tiempo para comentarle la propuesta y hacerle una petición personal.

El sábado de los actos centrales en Arroes colocamos un motivo floral en el monolito que pocos días antes Luelmo había tratado en él su relieve mediante limpieza, pulido, abrillantado y tratamiento para mejor conservación, transcurridos más de nueve años desde su colocación.

Ya en el lugar de la actividad, denominada oficialmente como "Recuerdo a Ramón García Tuero, el Gaitero de Libardón", Vicente Prado estaba vestido de asturiano y, para mi satisfacción, llevaba chaqueta.

Esta era, precisamente, una de las cosas que le quería pedir, para que así estuviera vestido al igual que mi abuelo y le recordé un dicho de "Libardón" cuando, en vida, ya criticaba sin malicia y con retranca a los gallegos, que habían empezado a suprimir la chaqueta de su traje: "Un artista no se sube descamisado a un escenario, ni saluda a una autoridad". Y es que hoy, de forma casi generalizada, los gaiteros asturianos han suprimido la chaqueta del traje tradicional.

También le comenté a Vicente lo de los "vivas", proponiéndole varios que luego él lanzó a su manera y con gran éxito, siendo coreados por todos los presentes.

Cuando llegaron los Reyes, la Princesa y la Infanta no lo hicieron de frente a nosotros, sino de forma lateral saludando al público allí congregado. Entonces Vicente inició su interpretación. Concentrado escuchándole y pensando en lo que a mí concernía, fui sorprendido por una voz que me decía quedamente al oído: "¿En qué año murió?". La pregunta venía del Rey, que ya había llegado por detrás al lugar en que me encontraba, al lado de la fotografía.

Tras la respuesta, al rato y estando de nuevo desprevenido, una voz femenina, la de doña Letizia, de igual manera me dijo: "Tú eres Juan Carlos, ¿verdad? El nieto del gaitero". Obviamente asentí y saludé a S. M. que se adelantó un poco, echó un vistazo a la foto del caballete y se dirigió al otro lado, con las hijas entre ambos Reyes y las autoridades en una segunda fila.

Tras finalizar su actuación, "El Pravianu" fue felicitado efusivamente por los miembros de la Familia Real y luego se dirigieron a ver y escuchar los comentarios de la fotografía centenaria y londinense del Gaitero de Libardón. De ella se extraen muchas historias que, tras la letra de la canción de Vicente Prado, completaron la de "Libardón". La conversación, dentro de un ambiente de cordialidad y confianza dignas de destacar por parte de la Familia Real, resultó más larga de lo previsto dado el interés que demostraron los Reyes por lo explicado de la fotografía, mostrando doña Letizia amplios conocimientos sobre el gaitero.

Al final se les relató la relación que mantuvo con la Casa Real de Alfonso XIII, presentándoles la medalla de 1902, lo que les sorprendió muy gratamente, especialmente al Rey, así como lo que luego les fue contado. Como despedida les anuncié que al llegar a la iglesia verían la obra escultórica de Luelmo.

Más tarde, cuando salieron de la iglesia para dirigirse al lugar donde se haría el acto de entrega de los premios y los discursos, les pregunté qué les había parecido el monolito. El Rey dijo "muy hermoso" y la Reina mostró interés por saber más del escultor asturiano.

Finalmente, la Princesa de Asturias citó a "Vicente el Praviano" y al "nieto del Gaitero de Libardón, Juan" en su breve discurso. Todo un honor. Y, por añadidura, de tan especial encuentro surgió un encargo real que será debidamente cumplido, al tiempo que mostramos nuestro más sincero agradecimiento porque nuestro ancestro, un siglo después, haya recibido tan alto homenaje.