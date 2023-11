Tanto este martes como este miércoles han sido unos días de transición en los que la calma y el poco movimiento de los cielos han sorprendido a todos. A partir de este jueves, los efectos de la ciclogénesis explosiva derivada de la borrasca Celine han azotado el país en forma de precipitaciones copiosas, rachas de viento fuertes (más de 100km/h en algunas zonas), mucho frío, niebla e incluso, puede que nevadas.

La borrasca 'Domingos' pondrá este domingo, 5 de noviembre, en riesgo por viento y oleaje a 14 comunidades autónomas, con alerta roja en el norte peninsular, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco estarán en riesgo extremo (rojo) por fenómenos costeros con olas de entre 8 y 11 metros, mientras las islas Canarias estará en riesgo importante (naranja), de menor nivel, por esta misma razón. Puntos de Andalucía, Islas Baleares, Cataluña y la Región de Murcia estarán también en riesgo (amarillo) por oleaje.

El viento, por su parte, activará los avisos amarillos en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana con rachas que podrían alcanzar hasta los 90 km/hora o incluso los los 100 km/hora, como sería en el caso de Galicia, que también estará afectada por la lluvia con alerta amarilla.

La borrasca Domingos llegando hoy a las islas Británicas con vientos huracanados que a estas horas azotan a zonas de España y muchas otras zonas del oeste de Europa #BorrascaDomingos #borrasca pic.twitter.com/cNVb6Xgiwo — Mario Picazo (@picazomario) 4 de noviembre de 2023

En general, este domingo predominarán los cielos nubosos en el Pirineo, vertiente cantábrica y mitad norte de la vertiente atlántica, con precipitaciones afectando al Pirineo central, Galicia, oeste de Castilla y León, Cantábrico oriental y Estrecho.

Las precipitaciones serán más intensas en el oeste de Galicia, donde vendrán acompañadas de tormentas ocasionales, sin descartar el granizo, y podrían llegar a ser localmente persistentes, según ha detallado la AEMET.

No se descartan precipitaciones en el resto de las vertientes atlántica y cantábrica, aunque en general de forma débil, dispersa y ocasional. Además, salvo en Pirineos, no se espera que afecten al resto del tercio este peninsular ni a Baleares, con cielos poco nubosos en general.

En Canarias, por su parte, se espera nubosidad en aumento y precipitaciones en el norte, sin descartar que sean persistentes en zonas altas de La Palma, mientras habrá menor probabilidad pero podrían darse precipitaciones débiles en el sur de las islas.

La cota de nieve se situará en los 1.600/2.000 metros en Pirineos, en 1.700/2.000 en la Ibérica norte y sistema Central, y 1.400/1.600 en la cordillera Cantábrica.

Respecto a las temperaturas, aumentarán en el nordeste peninsular y Baleares, se mantendrán sin cambios en Canarias y descenderán en el resto del país, de forma más acusada en el tercio oeste. Asimismo, se esperan heladas en Pirineos, sin descartarlas débil y aisladamente en el resto de sistemas montañosos.

Las palabras de Mario Picazo

Además de compartir predicciones meteorológicas, Mario Picazo se mantiene muy activo en redes sociales con el objetivo de visibilizar el cambio climático y sus consecuencias, así como otros fenómenos naturales o curiosidades que están ocurriendo en cualquier parte del mundo. "Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él", escribió hace semanas en su perfil de Twitter. "Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? No". En este sentido, el experto da un giro que nadie esperaba: "Cada vez hay menos insectos por contaminación y cambio climático", sentencia. Por lo tanto, es una forma de demostrar las terribles consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro planeta. Cuantos menos insectos haya, significa que más ha avanzado.