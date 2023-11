"Tenemos que recuperar algo cada vez más raro: la curiosidad"

Paco López (Córdoba, 1954) es el director de escena de "La Edad de Plata. Díptico español", tercera entrega de la 76.ª temporada lírica ovetense, que incluye dos títulos: "Goyescas", de Enrique Granados, y "El retablo de Maese Pedro", de Manuel de Falla. Es una coproducción del teatro Campoamor y el teatro Cervantes de Málaga, que se estrenará el 12 de noviembre. Paco López ha dirigido decenas de producciones teatrales y líricas; la pasada temporada estuvo al frente de la ópera "Diálogos de Carmelitas", de Poulenc, distinguida como Mejor Nueva Producción por los premios "Ópera XXI".

–En esta producción, ¿es fiel a la época en que se ambientan las obras o ha añadido algún toque rompedor?

–Más allá del punto de vista estético y visual y, con toda la importancia que tienen las dos obras, lo fundamental de este proyecto, de esta "Edad de Plata", es haber creado una propuesta nueva que habla de una época y de unos creadores, tan grandes como Falla y Granados. He planteado esta "Edad de Plata" como una obra y una propuesta única, no como dos obras distintas, y en ella dos compositores fundamentales en la cultura española y universal, se acercan a su sueño de España, su ideal de España, desde dos perspectivas muy distintas. Por un lado, esa recreación del mundo a partir de los cartones de Goya, de ese Goya más sensual, y, por otro lado, esa mirada hacia la Edad de Oro y la añoranza de don Quijote, ese personaje que crea su propia realidad, que viaja con su mente y su imaginación a otro mundo, que le gusta más que el suyo.

–El protagonista, entonces, es el momento histórico en el que fueron escritas ambas obras.

–Las obras son el punto de partida. Son dos obras fundamentales escritas a finales de la primera década del siglo XX y en los felices años 20. Los dos compositores, Falla y Granados, son una representación del enorme éxito y el triunfo de la cultura española en todo el mundo en esos momentos, de la música, sí, pero también de la pintura, de Picasso, del teatro, de la danza… Toda esa explosión de la cultura española, que, en buena parte, tiene que ver con ese centro neurológico que fue París para los creadores españoles. Esta "Edad de Plata" está hecha juntando todo eso, pensando y mirando bien qué es lo que exponen, lo que cuentan las dos obras, pero también qué es lo que esconden. Cuando hablo de lo que esconden, hablo de la tragedia personal del propio Granados, que muere justo después del estreno en el Metropolitan de "Goyescas", y de ese momento tan difícil y duro para Falla, cuando abandona España, supuestamente en una gira de conciertos, pero, en verdad, huyendo, lo mismo que hizo don Quijote, de esa realidad de España que no le satisface. Hay un texto de Falla, que citamos en la obra, de una carta suya a Ramiro de Maeztu, en la que le cuenta que ni le gusta lo que había antes ni lo que está surgiendo, y no es solamente que no le satisfaga, sino que le echa para atrás, porque él piensa en algo mucho más espiritual como solución para España.

–¿Todo eso lo plantea en la función?

–De todo eso habla, es un poco como cuando vemos una huella de algo, como cuando vemos las ruinas de Pompeya. Vale, ahí están las ruinas, y esas ruinas nos obligan a hacernos preguntas. Vemos "Goyescas" y "El retablo" y nos preguntamos: ¿Y cómo era aquel tiempo? ¿Y qué le pasó a Granados? ¿Y qué le pasó a Falla? Ese es el mundo que queremos contar.

–Una creación nueva.

–Es una ucronía, algo que nunca ocurrió, que se sitúa en un tiempo determinado. Yo he recreado una especie de encuentro que se hace en casa de Zuloaga. Zuloaga es un personaje fundamental para los artistas españoles en ese momento, en París, y es fundamental para entender este proyecto. Estamos en casa de Zuloaga, en los años 20, vamos a asistir a una soirée, una fiesta española, y en esta fiesta española se representan "Goyescas" y "El retablo". Por supuesto, "Goyescas" tiene aire goyesco, completamente, y "El retablo" va a ser reconocible, pero lo sometemos todo a esa estética años 20 y jugamos al teatro dentro del teatro. En ese piso de Zuloaga en París, donde recibe a artistas, a amigos, a mecenas, se representan esas obras, y se tocan y bailan otras músicas. Trabajamos en una especie de preludio que se hace con varias piezas de Granados y luego vamos a "Goyescas", y en la segunda parte hacemos una especie de interludio que nos lleva a "El retablo".

–Nada que ver con el programa doble de Puccini del pasado mes de octubre.

–Aquí "Goyescas" y "El retablo" están como encajadas, dentro de esa obra más grande. Pero se verán las dos obras completas, que forman parte de toda una historia más grande, un momento entre dos momentos terribles, la I Guerra Mundial, y la gripe española, el covid de aquella época, y el segundo gran desastre de aquellos años, con los nazismos, la Guerra Civil española y todo lo que vino después. Yo sitúo la obra en esa burbuja feliz entre esos desastres. Hablamos de los personajes, del terrible miedo a la muerte, del presagio de la muerte, el desencuentro con la realidad de Falla, de ese escape que buscamos la mayoría de los mortales cuando lo que vemos a nuestro alrededor no nos gusta.

–El planteamiento no es muy optimista.

–Vamos a asistir, de algún modo, al avance de la destrucción, de una negatividad que desemboca en el fascismo. Lo que hacemos es un viaje hacia el París de los años 20, y ahí se celebra todo. Todo acaba en el 39, el año en que Zuloaga abandona París, porque están entrando a los nazis, y en el que Falla se marcha a Argentina, supuestamente a hacer unos conciertos, aunque ya no volverá nunca, porque evidentemente...

–Así que ha querido capturar los instantes felices antes del desastre total, ¿no?

–Exacto, exacto. Es un canto a lo que podría haber sido y sobre cómo nos empeñamos los mortales en estropear las cosas.

–Muy triste.

–Exacto. Y lo que sucedía en aquellos años 20 del siglo XX, yo creo, está ocurriendo ahora mismo también, aunque en la función no se habla para nada de la actualidad, pero hay concomitancias. Está claramente esa explosión de actividad de después del covid y, de pronto, las guerras. Estamos viviendo uno de esos momentos en los que necesitamos crear nuestra propia realidad, nuestra utopía, ser un poco don Quijote. Y hay otra cosa interesante…

–¿Cuál?

–Falla, cuando ya está en Argentina, hacia los años 40, cuando el cine ya era un fenómeno y un espectáculo de masas, estuvo en negociaciones, muy avanzadas, para convertir "El retablo" en una película. Hubo un primer proyecto de hacerlo con dibujos animados. En esta producción hacemos una alusión ahí. Uno de los personajes que anda por el salón de Zuloaga es Buñuel, que lo dirigió cuando se hizo en Ámsterdam, en el año 25. Buñuel es un personaje de esta función, no aparece con su nombre, nos referimos a él como "el pintor".

–¿Con qué actitud recomienda al público que acuda a ver este espectáculo?

–Creo que tenemos que recuperar algo cada vez más raro en el ser humano, que es la curiosidad. Ante un proyecto que lleva 75 años funcionando en esta ciudad, como es la Ópera, que siempre mantiene unos estándares de calidad, hay que tener presente que, aunque lleguen dos títulos no habituales, van a tener buen nivel. Así que lo que yo pido es curiosidad, que vengan a ver qué surge del foso, del escenario, y que no traigan ningún prejuicio.