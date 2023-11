Jaime Urrutia y "Doctor Explosion" hacen dúo

Cuentan los protagonistas que hace unos años surgió una amistad entre Jorge Explosión y Jaime Urrutia. Fue, en concreto, cuando trabajaron juntos en el álbum "Lo que no está escrito", del autor de "Camino Soria", aunque pocos intuyeron que eso llevase a escucharles cantando juntos. Pero eso que pocos esperaban ha sucedido. "Jaime me propuso hacer una versión suya para el documental ‘La fuerza de la costumbre’, y como siempre es bueno lanzarse a hacer algo inesperado, surgió de pronto la idea de formar esta ‘extraña pareja’. Decidimos cantar y grabar juntos dos canciones, una suya y otra de ‘Doctor Explosion’, e inmortalizar semejante locura. Así se fraguó la grabación de ‘Ella no eres tú’, grabada en Circo Perrotti con el añadido de unos toques de fuzz psicodélicos y los teclados del genial Esteban Hirschfeld, amigo de ambos", cuenta el gijonés Jorge Explosion. Y la extraña pareja saca single el 10 de noviembre.