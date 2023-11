Cascada de reacciones sobre una posible transferencia de la gestión del examen MIR (Médico Interno Residente) a las comunidades autónomas. Este lunes, el Foro de la Profesión Médica ha expresado "su profunda preocupación y rechazo" ante una medida "que genera desigualdades en la formación, provoca falta de cohesión en los estándares de calidad a nivel nacional y dificultades en la movilidad y homologación de profesionales". La hipotética descentralización del MIR ha protagonizado también la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada por videoconferencia, en la que varios consejeros autonómicos han mostrado su inquietud. Sanidad ya ha desmentido esa posible transferencia.

En la misma dirección, el Foro de la Profesión Médica -conformado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos; la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME) o la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), entre otras entidades- ha mostrado su respaldo a un modelo "que, a pesar de poder estar abierto a modificaciones y mejoras, ha demostrado ser exitoso en el Sistema Nacional de Salud y cuenta con un gran reconocimiento internacional".

Desmentido de Sanidad

El Ministerio de Sanidad, por su parte, ha desmentido a través de un comunicado que tenga previsto transferir la competencia del sistema de Formación Sanitaria Especializada, que incluyen el desarrollo de MIR, a las comunidades y lamenta la "preocupación" que se ha despertado en algunos colectivos sanitarios. El Ministerio habla de un sistema "robusto" y que cuenta con una "perspectiva territorial", acordada con las comunidades para que los residentes de las especialidades que se incluyen "tengan la mejor formación en los centros y unidades docentes acreditadas para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud".

Desde de Sanidad denuncian que se ponga en "duda" un sistema ejemplar, "que hace que los profesionales sanitarios de España estén muy bien valorados y tengan un reconocimiento y prestigio profesional a nivel mundial". Así, el ministro en funciones, José Miñones, respondía a la información publicada sobre una supuesta transferencia de la gestión del examen MIR a comunidades como Galicia, a raíz del acuerdo de investidura del PSOE y BNG.

Ruptura del modelo

Una noticia que ha causado enorme inquietud en la profesión médica que, esta misma mañana, alertaba "del riesgo de ruptura del modelo actual y la pérdida de homogeneización que podrían suponer estos cambios con la consecuente pérdida de calidad asistencial. Entendemos que el sistema de selección del MIR como la acreditación, evaluación y programas docentes deben mantenerse a nivel nacional, bajo la responsabilidad del Ministerio de Sanidad".

La profesión médica considera que se debería de hablar de "formación médica armonizada" en Europa y no en regiones

En el año 2023 y como país integrado en la Unión Europea, la profesión médica considera que se debería de hablar de "formación médica armonizada" en Europa y no en regiones. "El Sistema Nacional de Salud es un pilar fundamental del estado de bienestar y de la justicia social en nuestro país y sus cambios requieren de la participación de todos los actores implicados bajo un gran acuerdo nacional que permita encontrar las soluciones que preserven la calidad y equidad en la formación de médicos en España", indican.

Autoridad competente

Añaden que la competencia para la homologación de títulos de grado médico y de especialista y el reconocimiento a efectos profesionales de los mismos vienen otorgados por RD (real decreto) al Estado central y con la participación de los consejos generales de las profesiones, "lo contrario va en contra de los principios de equidad y no discriminación además de posible falta de competencia autonómica e incumplimiento por parte del Ejecutivo del reconocimiento expreso a los Consejos generales de las profesiones tituladas, colegiadas y reguladas de la autoridad competente compartida que les asiste, tal y como se dicta en los RD legales y vigentes al efecto".

La expedición custodia y exigencia del título "es fundamental para la profesión más regulada de Europa (la de médico), y no puede depender de nadie ajeno a las disposiciones estatales vigentes", señala el Foro. Ante esta situación, pide que se establezcan y "se cumplan los requisitos para ejercer de médico en España en cumplimiento de las normativas europeas".

Consejo Interterritorial

La hipotética descentralización del examen MIR también ha planeado en la reunión del Consejo Interterritorial que se ha celebrado este lunes, en la que se han abordado temas como la distribución de fondos entre comunidades autónomas para estrategias frente a enfermedades raras y neurodegenerativas, los criterios para la distribución de crédito para la obtención de plasma o para la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental.

El conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, ha exigido este lunes al ministro (en funciones) José Miñones, que mantenga el MIR único para toda España y no implante una descentralización en su gestión que "supondría una nueva desigualdad entre españoles". Según el conseller, el debate no debería estar en sí "trocear" o no la formación especializada, sino en crear el número suficiente de plazas para dar el servicio óptimo a los ciudadanos. La sanidad ha recalcado, requiere de certidumbre y cohesión y "no de más desigualdades entre autonomías para separar a España".

Desde Madrid, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha subrayado el "despropósito" y la "falta de equidad" que supondría ese traspaso

Desde Madrid, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, también ha abordado esta cuestión. A través de un audio distribuido a los medios, ha subrayado el "despropósito" y la "falta de equidad para el Sistema Nacional de Salud (SNS)" que supondría ese traspaso a las comunidades autónomas. Miñones, por su parte, se ha comprometido a atender la reivindicación de los consejeros autonómicos antes las informaciones que durante los últimos días apuntaban a una posible descentralización.

Sucesivas críticas

Lo cierto es que las reacciones a ese posible traspaso, ahora desmentido por Sanidad, han sido constantes en los últimos días. "La transferencia del MIR a las comunidades autónomas podría generar desigualdades en los contenidos, los criterios, estándares de calidad y los sistemas de evaluación de la formación especializada, lo que afectaría negativamente a la calidad asistencial y a la seguridad de los pacientes. Además, esta descentralización podría dificultar la planificación de los recursos médicos, la movilidad de los profesionales sanitarios entre las distintas regiones y la homologación de los títulos de especialista", señalaba el viernes el sindicato de médicos AMYTS.

Apenas unas horas antes, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) manifestaba "el absoluto rechazo de la profesión médica a esta posible transferencia competencial que pondría fin a un modelo de éxito que lleva instaurado más de 40 años".