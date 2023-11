La cantante, compositora y productora Laura Pausini, reconocida como Persona del Año 2023 de los premios Grammy Latino por su carrera como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social, ha destacado que este reconocimiento "es un orgullo inmenso" y algo "muy inesperado", al tiempo que se ha definido como "la italiana más latina del mundo".

"Desde que comencé a cantar en español hace casi 30 años siempre me he sentido como adoptada por todos vosotros; incluso ahora, desde hace tiempo, reconozco todos los acentos cuando alguien me habla desde Chile, México, España o Colombia y Venezuela", ha manifestado en rueda de prensa en Sevilla la artista italiana, tercera mujer reconocida por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Años tras Gloria Estefan y Shakira.

"Somos tres pero ya empezamos a ser siempre más. En el mundo de la música, muchísimas mujeres, especialmente latinas, han empezado a hacerse reconocer a nivel mundial como Rosalía o Karol G y pienso que es maravillo porque es llevar al mundo donde no se escribe esta música, donde no se habla en español, la cultura de nosotros los latinos", ha subrayado.

Así, ha asegurado que la de este miércoles, la gala tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla, "será una noche muy especial para toda mi familia porque la adopción de los latinos se va a cumplir legalmente mañana", para añadir que "tiene mucha curiosidad" y que no puede esperar más a conocer quiénes cantarán sus canciones en el marco de esta ceremonia. "Me gustaría que estuvieran ahí nombres como Luis Fonsi, Antonio Orozco, Pablo López, Alejandro Sanz o Vanesa Martín", ha manifestado.

Preguntada sobre su peso histórico en el mundo de la música --ha ganado cuatro Latin Grammys, un Grammy, un Golden Globe y también obtuvo una nominación al Óscar por 'Io sì (Seen)'--, Pausini ha respondido que "no se siente legendaria". "Desde que era pequeña no tengo mucha autoestima y aunque me pasan muchísimas cosas maravillosas siento siempre más responsabilidad", porque "quiero siempre mejorar pero no sé cuál es la dirección justa para ser mejor".

"Soy muy disciplinada y al mismo tiempo soy una hija, una mujer y una madre. Mi mundo, el trabajo, que al final es toda mi vida, es muy diferente de mi persona, que es muy normal y nuestro trabajo es muy complicado, muy poco normal. Así que ese equilibrio a veces es difícil para mí. Pero en cuanto tengo un concierto, ahí tengo siempre ese equilibrio. En la gira me recargo", ha manifestado.

Preguntada, asimismo, sobre su compromiso social, la cantante ha dicho que el derecho humano es para ella "quizás más importante de la música misma". "Amo las diferencias y me gusta luchar por eso", ha añadido, para subrayar que "es muy importante" que cada uno desde su trabajo "hable de ello".

En este sentido se ha referido a su último disco, 'Almas paralelas', "dedicado más interior porque mientras crezco es lo que más me interesa de las personas", ha dicho, para agregar que sus 16 canciones son "16 historias verdaderas de cada una de las personas que cuento". "Es la primera vez que hago un disco dedicado al ser que no soy yo, a los otros. La diversidad es muy importante y tendríamos que hablar de ella todos los días".

"Nunca dejaré de cantar en español"

"Si no canto también en español no estoy completa, soy falsa, por eso nunca abandonaré cantar en español", ha destacado, y ha subrayado que desde 1994 --cuando comenzó su carrera-- hasta hoy "he hablado muchos idiomas, pero sobre todo he hablado en español e incluso he soñado en español, que es el momento en el que me di cuenta que finalmente ese era también no mi segundo idioma, sino mi otro idioma".

Por último, y preguntada de nuevo sobre cómo se siente con todo este reconocimiento de sus compañeros de la industria, Laura Pausini ha aprovechado para agradecer a Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, y también a toda la academia que "me haya elegido a mí y a los que no sé quién son todavía pero que vendrán a cantar mis canciones". "Voy a vivir estos días con una serenidad y una felicidad que no sentía desde mucho tiempo porque ser la persona del año te pasa una vez en la vida", ha concluido.