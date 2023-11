La notaria ovetense que mandó a la hoguera a los templarios

La notaria de Oviedo Rosa Igay Merino ha vuelto a mandar a la hoguera a Jacques de Molay, gran maestre del Temple. Una condena que ya tuvo en el siglo XIV y que supuso la desaparición de la orden de los templarios.

A diferencia de entonces, esta vez la acusación contra de Molay la ha ejercido una mujer, Igay, y lo ha hecho para uno de los capítulos del libro coral "101 Relatos judiciales". Una obra que han firmado conjuntamente profesionales del ámbito de la justicia –con perfil adicional de escritores–, entre ellos Manuela Carmena o Baltasar Garzón. Todos han llevado a cabo una versión literaria de otras tantas sentencias judiciales que han marcado la historia de la humanidad en sentido jurídico-legal. Una forma distinta y original de poner en valor, a lo largo de la historia, la justicia.

Igay reconoce que su acusación contra el Gran Maestre De Molay ha estado impregnada por "un cierto arrepentimiento". Poniéndose en la piel del acusador, dice que "he intentado pensar, tal vez con ingenuidad, que dentro del atropello que supuso la detención, la condena y la ejecución del gran maestre de los templarios, quedó un rastro de arrepentimiento en el hombre que le condujo a la hoguera, que fue Guillermo de Nogare, del equipo jurídico del rey de Francia".

Así lo explicará esta tarde en el Colegio de Abogados de Oviedo, a las 19.30 horas, en la presentación de libro. Un acto en el que participan la propia Igay, la abogada Cristina Maruri y el escritor Álex Oviedo. Editado por Fundación Vinatea, los beneficios se destinan íntegramente a ayudar al pueblo de Ucrania.

La recopilación de relatos basados todos en casos judiciales importantes de la historia no entiende de fronteras temporales. Algunos son tan antiguos como el juicio a Sócrates; otros pasan por la esclavitud. Todos han sido redactados por juristas de todo el país: jueces, fiscales, notarios, abogados, asesores, e incluso algún criminalista. Cada uno, libremente, eligió el estilo de su obra y noveló en primera persona lo sucedido en un juicio desde el punto de vista bien del fiscal, del acusador particular o del defensor.

"La desaparición del Temple siempre me pareció un caso interesante, históricamente fue una auténtica convulsión en la sociedad: la orden era un gran poder militar, religioso pero también económico y, precisamente parece que fue el móvil económico el que llevó al Rey de Francia a escudarse en motivos espurios para acabar con la Orden y de paso con las deudas que mantenía con ellos", relata Rosa Igay sobre su trabajo. Al ponerse en la piel de la acusación ha tenido que sostener "una condena aberrante donde se les acusó de sodomía, de herejía y de apostasía. Se dijo de ellos que adoraban al demonio, que escupían a la Cruz".

"La corrupción, la manipulación de la justicia... siguen igual que en el siglo XIV", dice Igay

Pero "todo fue una enorme invención que escondió en realidad las ocultas intenciones del Monarca francés: no pagar la enorme deuda que tenía con el Temple por numerosos préstamos. Recordemos que lo Orden era muy rica y poderosa. También contribuyó que el Papa Clemente V fuera primo de Felipe IV: los templarios no tenían defensor ni salvación", sostiene la notaria de Oviedo.

En realidad, profundizar en cómo una orden tan poderosa fue aniquilada está detrás del motivo por el que Rosa Igay asumió uno de los 101 relatos del libro. "Y si lo piensan, el tema sigue siendo el mismo en nuestros días: la corrupción, el abuso del poder, la manipulación de la justicia… son cosas que no cambian y siguen iguales que en el siglo XIV, sólo que en este caso cayó un poderoso a manos de otro que pudo serlo aún más", explica.

También admite que había otra dosis de atracción por el caso: "ese no sé qué de romanticismo, de lirismo que rodea a los templarios. ¡Cuántas veces yendo a visitar alguna iglesia no te muestran signos templarios y te intentan explicar su conexión con el Santo Grial y con la masonería!... Me vienen a la cabeza libros tan populares de Peter Berling como ‘Los hijos del Grial’ o ‘Sangre de Reyes’", añade esta notaria y escritora que ha intentado respetar al máximo la historia, aunque con alguna licencia como su propio protagonismo. "El veredicto y la ejecución fueron reales, incluso la maldición que desde la hoguera lanzó Jacques de Molay al Papa y al Rey se encuentra reflejada en los libros de historia", añade.

Todos los autores han abordado los relatos "desde la coherencia y la verdad. Creo que la narración que se hace del motivo real de que los Templarios desaparecieran como la Orden más poderosa del mundo es absolutamente verosímil, de hecho es la explicación que ha dado la historia al respecto. El final de los Templarios se resume en una palabra: ambición", reflexiona Igay.

Quien lea el libro podrá encontrarse también otras defensas mucho más recientes. Como la que recrea el caso del productor cinematográfico Harvey Weinstein y donde se reflexiona, dice Igay, "sobre el derecho a un juicio justo, no mediático, pero también sobre las triquiñuelas menos morales para conseguir la inicial absolución de su cliente".

La abogada Cristina Maruri estará también hoy en el acto de Oviedo. Y hablará de "la sentencia de La Amistad. Hechos sobre la esclavitud y la libertad sucedidos en1839 en Estados Unidos, cuando tuvo lugar una rebelión de esclavos en la goleta que los transportaba y que, por su relevancia e interés, ha sido llevaba al cine por Steven Spielberg". Para Maruri lo importante es que tras la idea del libro está "poner en valor la ley y lo que ella representa, como árbitro imparcial; poner en valor a los profesionales que estudian, se preparan, se ocupan y se preocupan, para garantizar que todos los ciudadanos estemos protegidos de igual manera; en equidad. Y todos los profesionales y sus respectivas asociaciones dan un paso con este libro, para acercar y concienciar, en forma literaria, que son las leyes y sus profesionales independientes los que en gran medida garantizan el progreso de los derechos y libertades en la historia de la humanidad", dice. Y añade una última sentencia: "la ley, la equidad y sus profesionales, no deben nunca someterse a espacios, tiempos, localismos ni conductismos. Porque han de ser universales sin cortapisas ni dueños".