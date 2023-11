El concepto de violación es el principal punto de litigio entre los estados miembros para sacar adelante la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Pero la comisaria Europea para la Igualdad, Helena Dalli, es optimista. Pese a que no era el tema principal de la reunión informal ministerial de Igualdad que ha tenido lugar esta mañana, reconoce que ha hablado del tema de forma informal, por los pasillos, con las ministras y ministros de los estados miembros. "Y creo que se podría llegar a un acuerdo", ha afirmado.

"La violación es el principal punto del litigio. Pero insisto en que solo sí es sí. El consentimiento es lo importante. Algunos estados miembros cuentan con una legislación que exige a las mujeres que prueben que se han resistido al asalto, pero nosotros no creemos que tenga que ser así. La única posibilidad de consentimiento es que la mujer diga sí. Es la única forma de que estén protegidas frente a la violencia", ha proseguido.

Dalli ha asegurado que mientras que hay países más avanzados en este camino, otros no son tan progresivos en la legislación. Su objetivo es hacer concordar a los estados miembros en un tema que, a su juicio, y pese a ser "antiquísimo", no han podido aún ponerle freno. "Tenemos fe en nuestro trabajo, pero si no conseguimos llegar a un acuerdo será catastrófico. Tengo grandes esperanzas. Todavía hay mucho que hacer y España es una de nuestras aliadas. Me alegra muchísimo que haya países como este que estén haciendo a vanzar su legislación para que sea Europea", ha afirmado.

Defensa de la ley 'solo sí es sí'

Como ha recordado la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, aquella ola de indignación feminista tras la violación grupal de la manada que tuvo lugar precisamente en Pamplona, donde ha tenido lugar la reunión informal auspiciada por la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, obligó a mover ficha en la legislación.

De esa "indignación y de las mujeres unidas en la calle exigiendo medidas de protección", gritando 'Hermana, yo sí te creo' o 'No es abuso, es violación', surgió la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de libertad sexual, más conocida como la del 'sólo sí es sí'. Pese a que "la técnica legislativa a veces es fastidiada y tuvo que ser reformada", "es una buena ley que pone el foco en el consentimiento", ha defendido Redondo.

La nueva titular de Igualdad también ha reconocido que existen "reticencias" para llegar a la aprobación de esa Directiva y que la negociación está siendo "compleja", Con todo, la ve "imprescindible" y también se muestra optimista. "Hay que implementar los recursos, mejorar la coordinación y hacer que caminemos todos en la dirección correcta, la de la igualdad, porque solamente con la igualdad podremos ser una mejor Europa, más democrática y resiliente", ha declarado.

En esta reunión, el primer encuentro de dos sesiones de trabajo sobre las violencias machistas, las ministras y ministros de Igualdad han abordado la necesidad de una buena recogida de datos sobre las violencias, con protocolos y estándares generalizados, que permita compartir las buenas prácticas nacionales y sus resultados, y hacer políticas públicas de reparación y atención. También, sobre servicios de asistencia especializada a las víctimas, como los centros de crisis 24 horas.

Los responsables de Igualdad pudieron visitar este jueves el recién construido centro de crisis 24 horas para la atención integral a víctimas de violencias sexuales en Pamplona, que comenzará a funcionar en breve. Las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para tener su propio centro en cada una de las 52 provincias de España, para lo que cuentan con los fondos Next Generation.

De cara a la segunda reunión, la ministra ha asegurado que abordarán otras formas de violencias, que son "difícilmente incorporables a la estadística", como la ejercida a través de las redes sociales, internet, la violencia económica, la vicaria o las distintas violencias estructurales.

La ministra ha asegurado que están orgullosos de que España esté tan avanzada en materia de igualdad y de que, como ha apuntado la comisaria, vayan a "la avanzadilla". Para continuar por ese camino, su departamento ya está trabajando en "distintas medidas" que se implementarán en los próximos meses.