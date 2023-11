Agenda: qué hacer hoy 28 de noviembre en Asturias

Cine. El Instituto Universitario de Neurociencias del Principado de Asturias (Ineuropa) ofrece su última sesión del ciclo de cine en el Club de las Lenguas de la Universidad de Oviedo (campus del Milán). Hoy, a las 17.00 horas, se proyecta "Las horas" (2002). La sesión incluye la proyección de la película y el coloquio posterior a cargo de investigadores del Ineuropa.

Orientación laboral. El Ayuntamiento de Oviedo organiza el "Programa Orient@Express" de 9.00 a 12.00 horas en el Telecentro Municipal (Doctor Francisco Grande Covián, 1). El taller, dentro de las actividades que conmemoran el Día de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, consiste en un "viaje individual" hacia el empleo con cinco paradas: currículum, entrevista, huella digital, competencias digitales y trabajo en equipo. Es necesario reserva. Diez plazas disponibles.

RIDEA. El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) es escenario, a las 19.00 horas, de la tercera conferencia a cargo de Toño Huerta que cierra el ciclo "Fortificando Asturias. El patrimonio bélico asturiano durante la Guerra Civil". La conferencia se titula "Objetivo Oviedo. Las construcciones de la Guerra Civil en Oviedo". Acceso libre.

Concierto de clarinete. A las 17.30 horas, la Escuela Municipal de Música Ana María Prieto ofrece un concierto de clarinete en el salón de actos de su sede (Rosal, 9). Acceso libre hasta completar aforo.

Taller navideño. A las 18.30 horas, el salón de actos de la biblioteca de La Granja (en el Campo San Francisco) imparte el taller "El arte de saber recibir en Navidad". Lo imparte Cristina Cabero. Inscripciones por correo electrónica a través de: coordinacionbibliotecas@oviedo.es.

Premios "Torner". El Ayuntamiento de Oviedo entregará el Premio Internacional de Folclore "Martínez Torner" a las 20.00 horas a Dulce Pontes, considerada como la reina del fado. Lo hará en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe. Profesores y alumnos de la Escuela de música y danza tradicional homenajearán a la artista con varias interpretaciones musicales y otras sorpresas. Acceso libre hasta completar aforo.

Exposiciones. El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la exposición "Lepanto más allá de Cervantes" en su Claustro Alto, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la Universidad de Oviedo. A través de esta exposición se quieren mostrar las circunstancias que condujeron al histórico combate y las consecuencias de la victoria sobre la flota otomana. Se puede visitar hasta el 30 de noviembre de lunes a sábado de 10.00 a 19.00 horas y los domingos de 10.30 a 14.30 horas.

Sala Borrón. La muestra "Líneas de fuga", de Andrea de la Rubia, puede visitarse en la Sala Borrón hasta el 23 de diciembre. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Museo de Bellas Artes. La muestra "Pinceles llenos de sol. Fondos de Sorolla en el Museo de Bellas Artes" exhibe, por primera vez e íntegramente, las 13 obras que posee el museo y un depósito de Pérez Simón como homenaje al 100.º aniversario de la muerte del pintor valenciano. Podrá visitarse hasta el 21 de enero. Además, también hasta el día 21 de enero, se puede visitar la exposición "Aquí no hay nada que mirar", de Irma Álvarez-Laviada, y hasta el 28 de enero la muestra "Antonio Suárez. La lírica del informalismo". El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral. La Catedral de Oviedo abre a las visitas turísticas de lunes a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general es de siete euros, con descuentos de diversas modalidades. Las visitas a la torre gótica, independientes de las generales, empiezan a las 11.00 y duran una hora; las entradas cuestan ocho euros y se pueden comprar en catedraldeoviedo.com.

Mercado del Fontán. Hoy, a partir de las 8.00 horas, la plaza del Fontán acogerá su mercado semanal, donde los visitantes podrán adquirir una gran variedad de productos. El mercado abre de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas y los sábados por la mañana, hasta las 15.30 horas.

Gijón

Teatro. El salón social de la Casa de León en Asturias (avenida de la Costa, número 87) será escenario esta tarde de una comedia que lleva por título "Pareja abierta", a cargo del grupo de teatro "La Capacha". La función, que dará comienzo a las 19.30 horas, tiene acceso libre hasta el completar aforo.

Centro Municipal Integrado de El Coto. Cuentacuentos para bebés a las 18.00 horas. La actividad es gratuita pero se requiere inscripción previa.

Centro Municipal Integrado de El Llano. Cine africano con la proyección de "Les tissus blancs/Will my parents come to see me?", filme dirigido por el senegalés Moly Kane. El pase, libre y gratuito hasta completar aforo, comenzará a las 19.00 horas.

Centro Municipal Integrado de La Arena. Taller para pensar y filosofar a través de la fábula. Está pensado para niños de 4 a 7 años. Dará comienzo a las 18.00 horas y durará aproximadamente una hora.

Ateneo Obrero de Gijón. El escritor Javier Mier Prado presenta su libro "Mi reina de Manila" a las 19.00 horas en la sede del Ateneo Obrero de Gijón, en la segunda planta de la Escuela de Comercio (Francisco Tomás y Valiente).

Museo Termas Romanas de Campo Valdés. Hasta el 30 de noviembre podrá visitarse la exposición "Tesoros singulares: Ellas también estaban".

Muséu del Pueblu d’Asturies. Se puede visitar la exposición "De patrones y puntadas. 65 años de historia vistiendo el trabajo", impulsada por Obrerol Monza. El Muséu abre de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola. La exposición "El tejido de la luz", del cántabro José Cobo, podrá verse en el Museo Barjola hasta el 3 de diciembre. De martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Antiguo Instituto. Hasta el 28 de enero de 2024 se podrá visitar la exposición "Racionales e ¿irracionales? Retratos con animales (1865-1977)" en el Antiguo Instituto. De lunes a viernes, de 17.30 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 15 de diciembre puede visitarse la muestra "15 años dando la lata". Además, dentro de la programación del FICX, se podrá ver la exposición "Goya, precursor de los hermanos Lumière". Hoy es el último día para verla.

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. La exposición "Motores del Clima", una muestra sobre meteorología, medio ambiente y tecnología incluida en el programa cultural de la Presidencia Española de la Unión Europea, se puede visitar en Laboral Centro de Arte hasta el 25 de mayo. De miércoles a viernes, de 10.00 a 19.00; sábados, de 12.00 a 19.00 horas.

Caja Rural de Gijón. Hasta el 30 de noviembre se podrá ver la exposición pictórica "Fluir del color", de Paula Álvarez, "Godán". De lunes a sábado de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas.

Galería Félix Gijón. Hasta el 8 de diciembre podrá visitarse la exposición "Retratos", de la artista María del Roxo. De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 10.30 a 13.30 h.

Avilés y comarca

"El chico y la garza" en el cine de los martes. Mahito, un joven de 12 años, lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante informa a Mahito de que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su busca, lo que le lleva a otro mundo. El título de la película se basa en la novela de 1937, "Kimitachi wa Dô Ikiru ka" escrita por Yoshino Genzaburô, pero la película presenta una historia original que no guarda relación con la novela. Podrá verse en el auditorio de la Casa de Cultura a las 20.15 horas.

El Club de Lectura de Los Canapés comenta ‘Villamansar’ con su autora, Dominique Vernay. El Club de lectura de la Biblioteca de Los Canapés se reúne a las 18.00 horas para comentar la novela titulada "Villamansar", de Dominique Vernay que asistirá a la charla. Dominique Vernay nació en Chazelles-Sur-Lyon y reside en Asturias.

Última sesión del Taller ‘Quién cuida de mí’ para mujeres cuidadoras. "Quién cuida de mí" es un taller impartido por la fundación Mujeres y que hoy encara su última sesión. Se trata de una formación en la que las participantes aprenderán estrategias para incorporar hábitos saludables para su bienestar y reflexionarán sobre la importancia del autocuidado. Solo para las mujeres inscritas. Grupos limitados a 15 personas.

Exposición "En el aire del agua". La galería Amaga acoge hasta el 9 de diciembre la exposición "En el aire del agua", del artista Guillermo Simón, autor del cartel de la programación de la Noche Negra de Avilés. De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 10.30 a 13.30 horas.

Conferencia en La Serrana. Lucía González Cuesta, doctora en astrofísica y directora del proyecto "Allande Stars", imparte la ponencia "Un viaje por el cosmos: de lo ínfimo a lo infinito", en la que intentará responder a cuestiones como ¿estamos solos en el Universo? ¿cuál es su origen? A las 19.00 horas en los salones del hotel La Serrana.

Exposición de tapices en el Centro de Estudios Universitarios de Avilés. Loli Manjón es la autora de los tapices que se muestran en el Centro de Estudios Universitarios sito en La Ferrería (Avilés). "Baldosas en tela", que así se titula la colección de obras, abre de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas. Hasta el 10 de enero.

La Arena da a conocer nombres propios del feminismo. La Casa de Cultura expone ocho "roll-up" cada uno de los cuales está dedicado a una mujer significada en defensa de los Derechos Humanos y más en concreto en la lucha feminista. Esta iniciativa permite saber más de esas mujeres, de su mensaje y de la relevancia de su historia. Abre de lunes a viernes de 17.30 a 21.00 horas.

XXVIII Certamen "San Agustín" de cerámica. "Paseo por un tiempo", retrospectiva de la obra de Pepa Jordana. En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones. Hasta el 10 de diciembre de 18.00 a 21.00 horas de martes a domingo.

Muestra de Artes Plásticas del Principado. Hasta el 10 de diciembre se puede visitar en la Casa de Cultura de Avilés la XXXIII Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias con la exposición de las obras premiadas. Entre los trabajos que se podrán disfrutar se encuentra la del ganador del Premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2023, el ovetense Iván Castaño Molleda. De lunes a sábado, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; domingos y festivos es de 9.00 a 14.00 horas.

"De Valencia al Cairo", el cómic de los creativos de "Línea clara", en Valdecarzana. La exposición sobre los autores de la "Línea clara", que revolucionó la escena del cómic español desde mediados de los años 60 a los 80 del pasado siglo, permanece abierta en el palacio de Valdecarzana hasta el 7 de enero de 2024. Siete artistas muestran su obra en la exposición "De Valencia al Cairo". Son Mariscal, Daniel Torres, Sento, Manel Gimeno, Mique Beltrán, Micharmut y Miguel Calatayud, las revistas y los fanzines que los vieron nacer, nombres fundamentales y fundacionales de una nueva forma de hacer cómic, empapados de las vanguardias internacionales y convirtiéndose ellos mismos en vanguardia, con un aire inconfundible. De martes a viernes abre de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas; los sábados, de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Maneiro Paredes expone en La Serrana. El artista Maneiro Paredes mantiene abierta la exposición "Silencio. Rucha" en la sala Bocana, en el hotel La Serrana. Se puede visitar de 10.00 a 22.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. De lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Cine en Mieres. En el marco de las jornadas del 25N y del ciclo de cine "Igualdad", hoy se proyecta en Mieres la película "La maternal". Será a las 19.30 horas en el auditorio Teodoro Cuesta. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cine en Langreo. "La noche se mueve", de Arthur Penn, es la película que se proyecta en el cine Felgueroso de Sama, a las 19.00 horas. Forma parte del ciclo "Generación TV USA" de "Sala Oscura".

Exposición en Mieres. Hoy, a las 11.15 horas se inaugura en el IES Bernaldo de Quirós la exposición "Tejer, enlazar, transformar", de la artista asturiana Consuelo Vallina. Estará abierta al público hasta el 20 de febrero de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición en Langreo sobre China. "China, solo unos instantes" es el título de la exposición que puede verse en el Centro de Referencia de la Llingua y la Cultura Asturiana Casa los Alberti, en Ciaño, hasta el 15 de diciembre. Gràcia de la Hoz muestra una recopilación de 40 fotografías realizadas en la provincia de Guizhou. De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición en Turón. El Ateneo de Turón, en Mieres, acoge hasta el 29 de noviembre la exposición pictórica "Contra la historia única: una exposición para visualizar referentes, reconocer privilegios y compartir recursos", que busca contribuir a la lucha contra el racismo y la xenofobia que sufren las personas migrantes africanas. Está organizada por la asociación Late Asturias y puede visitarse de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición en La Felguera. La pinacoteca Eduardo Úrculo acoge hasta el 9 de diciembre la exposición "El paisaje del resto", de Lía Esteban Celorio, accésit del certamen de artes plásticas "Art Nalón" 2022. De lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición en Mieres sobre arquitectura y territorio. Mieres acoge durante el mes de noviembre la última producción expositiva itinerante producida por el Centro Niemeyer, "Colere. Arquitectura y Territorio". Recoge un total de 24 obras de cuatro fotógrafos y fotógrafas que ilustran, a través de sus imágenes, la conexión de la arquitectura y el territorio en Asturias. La muestra, de entrada gratuita, se podrá visitar hasta el 29 de noviembre, de lunes a viernes en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Mieres.

Centro

Cine en Llanera. La Casa de Cultura de Posada acoge esta tarde, a las 19.00 horas, la proyección de la película "Sick of myself", con entrada libre. Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante.

Cine en Siero. Esta tarde, a las 20.00 horas, en el auditorio de Pola de Siero, tendrá lugar la proyección de la película "Vamos a volvernos locos", con entrada libre. Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante.

Exposición en Nava. La Casa de Cultura "Marta Portal" de Nava acoge hasta el día 30 de noviembre la exposición "Turquía. La vida después del terremoto". Se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas.

Exposición en Pola de Siero. La Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el 9 de diciembre la exposición del XIX Certamen Nacional de Pintura Contemporánea "Casimiro Baragaña", que reúne los 27 cuadros que resultaron premiados y seleccionados en el concurso. Horario de visitas, de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Museo Prerrománico de Santianes de Pravia. La Fundación Valdés-Salas, en colaboración con el Ayuntamiento, guía a los visitantes por la colección y la iglesia de San Juan, la primera del estilo arquitectónico de la monarquía del Reino de Asturias. Hay pases de 10.00 a 13.00 y, por las tardes, a las 16.00 y a las 17.00 horas.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h.

Mercado en Pola de Siero. Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Oriente

Mercadillo en Llanes. Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposición en Cangas de Onís. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 30 de noviembre la muestra "Verde, azul y tierra", de Carmen Mechón, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 30 de noviembre la muestra "MenstruArte", del Colectivo Feminista de Mujeres Rurales del Oriente, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00.

Exposición fotográfica en Posada (Llanes). El Centro Cívico de Posada acoge hasta el 5 de diciembre la exposición fotográfica "Un paraíso oculto bajo tus pies". Un recorrido virtual por el paraíso más oculto de nuestra geografía a través de las imágenes del fotógrafo Juan Montero y el equipo de Cerolúmenes. Se puede visitar de lunes a jueves, de 9.00 a 13.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y los viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Occidente

Exposición del LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca. La Casa de Cultura de Luarca acoge hasta el 15 de enero la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca, cuyo premio "Ayuntamiento de Valdés" lo obtuvo Carmen Santamarina por su obra "Ni inventario, pues yo misma" y el "Fundación Caja Rural de Asturias" fue para Kela Coto por una obra sin título de su serie "Ampliación del territorio". El horario de la muestra es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Muestra "Miraes 2022" en Navia. La XVIII Muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos, "Miraes 2022", podrá visitarse hasta el 30 de noviembre en el Espacio Cultural Liceo de Navia en horario de mañanas, de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y en horario de tardes, de lunes a jueves, de 17.00 a 19.00 horas.

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge la muestra semipermanente "Artistas contemporáneos asturianos. Fondos de la Asociación Cultural Arcángel San Miguel", que puede visitarse de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 10.30 a 13.30 horas. El precio de la entrada general es de 3 euros.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico "Juan Pérez Villamil", situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. De martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro". Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.30 y 16.00 a 18.30 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.