"Me he enamorado de Asturias y de su gente. Estoy feliz con este premio de Adymo". Así lo expresaba ayer la sevillana María de León Castillejo, comunicadora, escritora, experta en moda, coach y promotora de "Think 2 BU", un proyecto destinado a desarrollar una actividad digital sana y responsable. María de León recibirá mañana en el Hotel Reconquista el galardón de Comunicación de la asociación de moda Adymo, que también reconoce este año como "Diseñador del año" al catalán Javier Simorra y como "Empresaria de Moda Asturiana" a Amelia Miranda, propietaria de Calzados Veneto de Oviedo. En esta ocasión el invitado de honor será el diseñador Miguel Marinero, llanisco de adopción.

"Los premios te motivan para desarrollar tu labor con la mejor energía y son un estímulo, sobre todo en el área de comunicación, donde es tan necesario introducir una visión más humanista", asegura María de León, que el pasado mes de septiembre viajó a Asturias para participar en unos encuentros en Gijón. "Asturias ya forma parte de mi corazón", señala. Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, María de León tiene entre sus principales tareas la creación de contenidos y asesoramiento en comunicación y relaciones públicas para importantes empresas. También ha fundado la web marialeonstyle.com que se desarrolla en las redes sociales con una amplia comunidad de seguidores. En el ámbito del turismo opera como editora y asesora de viajes y produce reportajes de viajes y organiza rutas y experiencias únicas para empresas o clientes individuales. Diseño desde Barcelona Javier Simorra (Barcelona, 1953), adora el trabajo que empezó a conocer en el taller de costura de su padre, en Barcelona. Javier Simorra creó a finales de los 70 una propuesta de moda que une el gesto elegante y el nivel de detalle de la costura que aprendió en casa, con una forma de confeccionar más cercana al prêt-à-porter del momento. En 2016, la marca entró en una nueva etapa de modernización con la incorporación de la familia Dimas. De amplia trayectoria textil, el grupo familiar inició un proceso de actualización que, como hizo en su momento Javier Simorra, se centra en innovar desde el proceso de creación