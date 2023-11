Nunca, en más de cincuenta años de encuentros diplomáticos sobre el clima, un nombramiento había sido tan polémico. Y nunca, en estas más de cinco décadas de encuentros internacionales de Naciones Unidas, la figura de un presidente de la cumbre del clima había sido tan turbia y llena de claroscuros. Pero es que este año, el evento más importante en la lucha contra el cambio climático estará presidido por uno de los máximos responsables de la industria petrolera y gasística de Emiratos Árabes Unidos. Se trata de Sultan Al Jaber, directivo de la petrolera estatal emiratí y encargado de guiar las negociaciones de la cumbre del clima de Dubái.

El ejecutivo emiratí será el encargado de guiar las negociaciones de la COP28

Su nombramiento, anunciado a principios de este año, levantó una verdadera polvareda de polémicas. De hecho, fueron muchos los grupos ecologistas que pidieron su dimisión debido al "escandaloso conflicto de interés" que supone que un empresario del petróleo sea quien tenga que liderar el debate sobre la reducción de gases de efecto invernadero (y, a su vez, sobre el fin de las explotaciones de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas).

Grupos ecologistas señalan el "escandaloso conflicto de intereses"

Al Jaber, por su parte, respondió a estas críticas reafirmando su compromiso con la lucha climática y la cumbre de este año. Sobre todo de cara a conseguir un acuerdo "pragmático, realista y basado en soluciones" para frenar las emisiones y proteger el mundo ante los desastres climáticos.

En vísperas del inicio de este encuentro internacional, medios como la BBC y The Guardian han desvelado en exclusiva que Emiratos Árabes está planeando utilizar la cumbre del clima para cerrar varios acuerdos petrolíferos. Según la información trascendida hasta la fecha, hay varios documentos que certifican que Al Jaber habría incluido en sus conversaciones con China, Canadá y Australia cuestiones como las "oportunidades internacionales" para las exportaciones de gas licuado. La presidencia de la cumbre, por su parte, afirma que los documentos "no son verificados" y que, por lo tanto, no se corresponden con la agenda real del presidente del encuentro.

Soluciones tecnológicas

No es la primera vez que Sultan Al Jaber ejerce de portavoz de Emiratos Árabes en conversaciones climáticas. En 2015, por ejemplo, fue el jefe de la delegación emiratí durante la cumbre de París. En los últimos años, también ha participado en varias iniciativas relacionadas con energías renovables y las tecnologías para capturar el carbono de la atmósfera.

Según se desprende de sus discursos públicos, es un gran partidario de la búsqueda de soluciones tecnológicas que permitan "reducir las emisiones sin frenar el progreso" (aunque ahora mismo, tal y como apuntan los estudios más grandes realizados hasta la fecha en materia climática, todavía no existe ninguna herramienta técnica que por sí sola logre reducir las emisiones que están desencadenando el caos climático).

Objetivo: superar París

Ante el arranque oficial de la cumbre del clima de Dubái, Al Jaber ha declarado que su objetivo es forjar un acuerdo que consiga limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5 grados de media. Esta meta supondría el pacto más ambicioso desde el Acuerdo de París. Para lograrlo, el presidente de este encuentro también ha defendido que los líderes de los combustibles fósiles deben estar presentes en las negociaciones y que, a partir del debate, lleguen a un consenso sobre cómo lograr una "transición ordenada" hacia una economía baja en carbono. También ha reafirmado su compromiso para lograr un acuerdo ambicioso en ámbitos como la adaptación climática y los fondos para hacer frente a las pérdidas y daños causados por esta crisis global.

Al Jaber es un gran defensor de las tecnologías para reducir emisiones, pese a que todavía no han demostrado su eficacia

El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) apunta a una hoja de ruta clara para esquivar la catástrofe climática. El mundo deberá alcanzar su pico de emisiones antes de 2025 y, posteriormente, reducir a más de la mitad su producción de gases de efecto invernadero antes de que acabe la década. Para ello, los expertos reclaman frenar drásticamente las explotaciones de petróleo, gas y carbón e impulsar una transición rápida y eficiente hacia las fuentes de energía renovables. El gran objetivo de Al Jaber, pues, debería ser trasladar todo esto al acuerdo final de la cumbre de Dubái.