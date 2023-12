Álvaro Gago, nominado a mejor director novel en los Premios "Goya": "Aún no he tenido tiempo de razonarlo"

El gallego Álvaro Gago, director de "Matria", celebró su nominación a los Premios "Goya" en la categoría de "Mejor Director Novel" en el Teatro Filarmónica de Oviedo, donde justo unas horas después de hacerse pública su nominación tenía una cita con el público y se iba a proyectar el largometraje dentro del ciclo "Radar" que organiza el Ayuntamiento.

"Estoy súper contento, aunque todavía no he tenido tiempo para razonarlo. Para mí es una señal de que he seguido trabajando de lo que me gusta y que, por fortuna, he podido hacer cosas que me han salido directamente desde el corazón", explicaba Gago ayer desde el patio de butacas del Filarmónica. "Estar aquí es regresar a un sitio amigo, a personas amigas y a una comunidad cercana con la que tengo mucha relación, porque mi madre es de un pueblo a 40 kilómetros de la frontera con Asturias y allí veraneaban amigos asturianos. Al final se forja un sentimiento de hermandad y de casa", decía sobre el hecho de no estar en su casa para la celebración.

Su película supone, cuenta, "la continuación del universo ‘Matria’", que comenzó con el cortometraje homónimo "en un momento familiar en el que estábamos bastante bajitos de ánimo y Francis (una vecina de la zona donde vivía mi abuelo) entró en nuestras vidas como un ciclón para alegrarnos a todos". Es su primera nominación en la categoría de largometraje, pero la tercera en los "Goya", puesto que el director gallego ya fue candidato a "Mejor Cortometraje de Ficción" por "Matria" en 2019 y por "16 de decembro" en 2021.

Gago dejó en Asturias un mensaje además de su propia celebración: "Tenéis que cuidar los maravillosos cineastas jóvenes que hay en Asturias. He leído y visto proyectos de principiantes que quieren hablar desde aquí, hacer patria desde aquí, que defienden mucho su tierra y quieren que aparezca en la pantalla, pero a los que quizá les haga falta un plus de apoyo institucional". Dicho queda.