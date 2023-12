"Es inevitable que el personaje de María Galiana en ‘Cuéntame’ evoque a nuestras güelinas"

Una obra de Woody Allen llevada al teatro por Verónica Forqué, en 2008, fue el inicio como actriz de la astur-americana Paloma Bloyd Dubra (Chicago, 1988). Quince años después y muchos proyectos realizados, tanto en cine como en TV, esta semana la gijonesa ha estado en el centro de un hito histórico televisivo: el final, tras 23 temporadas, de la serie "Cuéntame cómo pasó". Una serie en la que ella ha tenido un papel estelar desde hace siete años, cuando llegó para convertirse en la esposa "guiri" de Toni, uno de los hijos Alcántara.

–¿Qué ha supuesto esta serie en su carrera?

–"Cuéntame" ha supuesto una experiencia laboral invaluable e inolvidable. Siete años de aprendizaje que me han permitido conectar con el público a través del lugar más íntimo y sagrado, que es el hogar de cada espectador. Creo que el deseo más profundo que tenemos los actores es el de conseguir emocionar, reflejar la condición humana y poder servir a una historia que proporcione algo valioso a la sociedad a través de nuestros personajes y siento que ha sido un privilegio llevarlo a cabo. Además, el espectador de "Cuéntame" es muy especial.

–¿En qué sentido?

–Es un público fiel que ha dedicado 23 años de su vida a formar parte de la familia Alcántara, y eso queda muy latente en una energía que se percibe en los encuentros, en la calle, en los mensajes por redes que llegan con tantísimo cariño.

–¿Con qué sentimientos se queda ahora que ha llegado el final?

–Ante todo, con el sentimiento de agradecimiento. Agradecimiento por haber podido interpretar a un personaje femenino tan interesante, por todas las lecciones, el equipo, los espectadores, agradecimiento por haber podido participar en un momento histórico tan importante de la televisión. El funeral de Herminia era necesario como metáfora: todo tiene un final. La muerte es inevitable, pero nuestros seres queridos permanecen y nos acompañan eternamente aunque ya no estén en cuerpo presente.

–¿Dónde y con quién vio el último capítulo?

–El martes nos pudimos juntar parte del elenco y equipo, acompañados por el público y periodistas que siguen la serie. Pudimos ver el capítulo como se merece: en la pantalla grande del cine, juntos, con vorágine de besos y abrazos y derroche de amor al finalizar la proyección. Un gran recuerdo para toda la vida.

–¿Algo de la gijonesa Paloma ha estado presente en la figura de Deborah?

–Por supuesto. Gijón es mi núcleo familiar, las paellas y fabadas de domingo, la esencia principal de lo que trata la serie: la familia. Mi güeli por supuesto era nuestra Herminia sabia particular. Se fue con 96 años y, como para muchos españoles, es inevitable que el personaje de María Galiana invoque el recuerdo de nuestra querida güelina. Mi madre, gijonesa de nacimiento, una mujer tremendamente inteligente, profesional de culo inquieto, profesora de extraordinaria vocación, y eso la convierte en un gran referente para mí a la hora de construir un personaje fuerte de mujer trabajadora como Deborah. Todas las mujeres de mi familia son unas tremendas currantas que admiro y que me sirven de inspiración a la hora de labrar, entender, empatizar con los personajes femeninos. Mis primos son como mis hermanos y, entre ellos y mi hermana mayor, somos como los hermanos Alcántara, cada uno tan diferente del otro. La casa de mis tíos es el símil del salón y comedor de los Alcántara, son los anfitriones, el nexo que une a toda la familia en su casa. Y bueno, me vas a permitir que cambiemos la bodega y el vino de Sagrillas por les manzanes y los culinos de sidra. En mi familia tenemos una tradición navideña inquebrantable que instauró mi hermana: todos los 24 de diciembre nos juntamos a tomar el aperitivo en una sidrería como pistoletazo de la fiestas. Nos sirve de primer reencuentro familiar al volver a estar todos juntos de nuevo en casa, en la tierrina.

–Imagino que ha sido una pena que no haya podido compartir este hito televisivo, hasta el final, con su padre, fallecido hace pocos años.

–Mi queridísimo padre, que en paz descanse, era el guiri de la familia, y es en quien me inspiré para el acento particular de Deborah. Representa esa figura del extranjero que trae sus costumbres de fuera y la mirada a veces crítica, a veces perpleja, otras muchas disfrutona, de quien descubre una cultura nueva. Él era un gran amante de Asturias, y para mí el mar y la playa de San Lorenzo siempre será el recuerdo de mi padre.

–Dice que su padre es el guiri de la familia, pero en realidad usted nació en Chicago, ¿no?

–Mi madre sufrió las burocracias de la "green card" de joven, cuando quiso estudiar en Estados Unidos, con lo que mis padres decidieron que tanto mi hermana como yo naceríamos en Estados Unidos para poder tener la doble nacionalidad por si en el futuro queríamos estudiar o trabajar fuera. Tenían muy claro que querían que creciésemos en Gijón cerca de mi familia materna. Yo tenía 5 meses cuando se mudaron de vuelta a Gijón. Con la edad de instituto de mi hermana fuimos a Estados Unidos, ya que mis padres estaban muy obsesionados con inculcarnos los dos idiomas y las dos culturas, lo cual fue un gran regalo. Volvíamos todos los veranos y pasábamos los dos meses y medio en Gijón.

–Hasta que volvió para quedarse más tiempo.

–Cuando cumplí 18 años tenía el profundo deseo de volver a Asturias y entré a estudiar interpretación en la ESAD, en Gijón, hasta que me llegó la oportunidad de hacer la obra de teatro que dirigía Verónica Forqué "Adulterios", que por cierto se estrenó en el Palacio Valdés y al día siguiente en el teatro Jovellanos, en frente de la casa de mi güela, donde me pudo ver encima del escenario por primera vez. Aquello fue muy emocionante para mí.

–¿En qué más proyectos está envuelta y por dónde se le podrán seguir los pasos?

–Empiezo un proyecto de televisión que me hace especial ilusión en marzo, pero aún no se ha publicado en prensa y hasta entonces no puedo decir mucho más. También estoy pendiente de una película que iba para principios de año, pero aún están cerrando la financiación. Levantar una película es un proceso larguísimo con muchos contratiempos hasta que se consigue llevar a cabo. Luego está mi proyecto personal, el que llevo desarrollando los últimos tres años como creadora. Ahora tengo ganas de aprovechar este tiempo para continuar con el proceso, pienso que cada vez estoy más cerca de poder sentir el anhelado momento de óptima maduración, de poder tirarme a la piscina de una vez.