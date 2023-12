El arte visual y sonoro de Andy Thomas lleva otras aves al Pozu Santa Bárbara

Las performance artísticas vuelven hoy al Pozu Santa Bárbara, el primer pozo minero protegido en España –está reconocido como Bien de Interés– que ha encontrado en las acciones culturales y en las expresiones de arte contemporáneo una manera nueva y muy distinta de vivir otra vida a la que tuvo.

En este caso será el artista australiano Andy Thomas, un especialista internacional en crear coloridas y abstractas "formas de vida sonoras", el que mostrará en la antaño gran explotación minera de Turón una instalación audiovisual basada en datos y grabaciones de campo sobre sonidos de pájaros que se convierten en hipnóticas imágenes de formas curiosas como reacción a los sonidos.

"Visual Bird Sounds" es el título de una instalación de gran formato que desde hoy hace visible el sonido de la fauna y flora de rincones naturales remotos de todo el planeta y del propio entorno de la mina "a través de la interpretación de algoritmos de motion graphics generativos de grabaciones sonoras y fotografías de aves", exponen desde el Centro Cultural Pozu Santa Bárbara. Un lugar que Andy Thomas ya reconoce como su serendipia particular, ese hallazgo valioso, soprendente y desconocido, ya que el australiano no sabía nada del lugar donde iba a presentar su proyecto. "Exponer en un pozo minero fue una sorpresa, pero una sorpresa agradable, creo que se ha dado mucha serendipia con el lugar en este proyecto", sostiene el artista que asegura que se enganchó a la la visualización artística del sonido de la naturaleza hace ya treinta años. Ocurrió "cuando fui a mi primera fiesta techno al aire libre, en 1994, y escuché música electrónica en un bosque se simultaneaba con la proyección de láseres verdes. Sentí una sensación rara, como si la naturaleza y la tecnología, de alguna forma, estuviesen hechas para estar juntas", explica desde París el artista. Aunque mucho antes de esa fiesta ya sentía que el mundo de la creación iba a estar en el centro de sus pasiones: "siempre me ha gustado el arte desde que era niño y lo que hubiese resultado extraño era dedicarme a cualquier otra cosa".

En este caso sus animaciones visuales, las que presentará en Asturias a partir de hoy, parten de sonidos de pájaros. Aunque no es su única línea de trabajo. "Son sólo una pequeña parte en mi carrera artística. Tengo otros muchos proyectos en marcha en los que trabajo de forma simultánea y la mayoría de ellos giran en torno a poder hacer visual el sonido", expone.

De "Visual Bird Sounds dice que es un divertimento y a la vez una oba con mensaje. Tiene de "ambos aspectos. Se trata de celebrar la naturaleza y es también un canto de esperanza que inspira a otros a respetar la naturaleza y luchar contra la pérdida de la biodiversidad". Una declaración firme del impacto de la tecnología en el planeta y de cómo los avances de la sociedad están afectando a los ecosistemas naturales.

Para estas visualizaciones del sonido Andy Thomas ha llevado a cabo desde hace más de 10 años expediciones a algunas de las selvas tropicales más antiguas del mundo, con trabajo de campo en el Amazonas, Finlandia, Australia y Nueva Zelanda. Y en exclusiva para la exposición en Mieres, presentará piezas de nueva creación basadas en cantos de aves que habitan el Espacio Protegido de las Cuencas Mineras de Asturias, declarado como Paisaje Protegido y Zona de Especial de Conservación. "De esta manera, el canto de los canarios vuelve a la mina. Estos pájaros, que dieron históricamente su vida para salvar a los mineros, regresan al Pozu con esta intervención artÍstica impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mieres y comisariada por L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual)", explican los organizadores. Aluden al simbolismo de que los canarios, que eran los pájaros que se llevabana a las minas para que detectaran el inflamable gas grisú antes de que pudiera producir una tragedia, vuelven ahora al Pozu Santa Bárbara en una versión muy tecnológica. "La instalación transforma la historia en luz envuelta en sonido, homenajeando el canto de las aves", añaden desde el Centro Cultura.

Thomas reconoce que en esta ocasión "los pájaros fueron seleccionados por los organizadores del evento. Normalmente suelo grabar mis propios sonido, pero no siempres". Y sabe que tiene en la naturaleza un pozo sin fondo para sus visualizaciones sonoras ya que "la expresión artística tiene infinitas posibilidades".

Y entre sonidos y visualizaciones de tantos pájaros en plantalla de plasma, el australiano elige el ave que le proporciona la forma abstracata más bonita: "El pájaro lira".

La exposición en el Pozu Santa Bárbara, en La Rebaldana (Mieres) estará instalada hasta el 28 de enero y se puede visitar los martes, miércoles, jueves y viernes de 16:00 a 20:30 horas, y los sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:30 horas. La entrada es gratuita.