Cine en el Filarmónica. El ciclo de cine de Orson Welles continúa a las 20.00 horas en el teatro Filarmónica, dentro del programa Radar. Hoy se proyecta la película "Otelo (The Tragedy of Othello: The Moor of Venice)" (1951), apta para todos los públicos. Versión original en inglés con subtítulos en español. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Taller de alfarería. La biblioteca de La Granja, en el Campo San Francisco, acoge el taller de alfarería de Faro de 11.00 a 14.00 horas. Para niños de 3 a 12 años. Plazas limitadas. Inscripción previa necesaria en coordinacionbibliotecas@oviedo.es o por Whatsapp (660759757).

Pintura. El centro social "Villa Magdalena" acoge hasta el 26 de diciembre la exposición "Dos miradas un mismo arte" de la pintora expresionista ovetense Alicia Bango. Se puede visitar en el horario del centro social, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Juguetes. Una exposición de Playmobil se podrá visitar en el hotel Reconquista has ta el día 10. La muestra cuenta con más de 15.000 piezas de juguete. Horario: de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. El precio de la entrada es de 4€euros y estas se pueden adquirir en la propia taquilla de la exposición antes de la visita o por internet de forma anticipada en giglon.com.

Navidad en Oviedo. Las actividades navideñas de Oviedo permanecen abiertas en varios recintos a lo largo de todo el día. Las plazas Porlier y la Catedral ny la calle Eusebio González Abascal acogen un mercado navideño con 106 puestos. En el Campo San Francisco, la pista de hielo del paseo del Bombé estará abierta entre las 10.00 y 22.00 horas. A lo largo del día los niños podrán visitar la recreación de Laponia, una noria y un tren circular en el mismo paseo, así como un tobogán de hielo, un hinchable de 50 metros y un tiovivo en el paseo de la Rosaleda. En la Herradura están abiertas ocho casetas hosteleras durante la práctica totalidad del día. La plaza de Trascorrales alberga una muestra de belenes hasta el 7 de enero, que puede visitarse de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Visitas a la Catedral. La Catedral de Oviedo abre a las visitas turísticas de lunes a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general es de siete euros, con descuentos de diversas modalidades. Las visitas a la torre gótica, independientes de las generales, empiezan a las 11.00 y duran una hora; las entradas cuestan ocho euros y se pueden comprar en catedraldeoviedo.com.

Mercado del Fontán. Hoy, a partir de las 8.00 horas, la plaza del Fontán acogerá su mercado semanal, donde los visitantes podrán adquirir una gran variedad de productos. El mercado abre de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas y los sábados por la mañana, hasta las 15.30 horas.

Gijón

Navidad. En Begoña se podrá disfrutar del mercado navideño, el Menax, así como del carrusel y la noria. En la plaza del Tres de Abril de El Llano, el Payaso Tato ofrece un show a las 18.00 horas. Habrá camas elásticas y un photocall navideño. En el "solarón" estarán la pista de hielo y las demás atracciones de 10.00 a 22.00 horas. Está en marcha el 41.º concurso de escaparates navideños organizado por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. También está operativo el Barco de la Navidad, que realiza recorridos con salida en el puerto deportivo de 16.00 a 19.30. Los trayectos duran alrededor de 30 minutos.

Teatro Jovellanos. A las 20.30 h, la compañía "Atalaya", que festeja sus 40 años, ofrece la obra "Elektra. 25".

Fiestas de San Nicolás de Bari. En El Coto se celebrará el día de la infancia en los salones parroquiales de la iglesia a las 17.00 horas.

Jazz en el Ateneo. A las 19.00 horas, en el Ateneo de La Calzada, "Improviso" ofrecerá un concierto.

CMI El Coto. A las 19.30 horas, el "Cuarteto Arpeggio" ofrecerá el concierto "El Barroco musical en Europa". Se enmarca en el ciclo "Música Guiada".

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar. A las 12.00 horas, habrá visitas guiadas por el museo.

Mercado Artesano y Ecológico. En la plaza Mayor estará el Mercado Artesano y Ecológico de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Belén monumental. El Antiguo Instituto acoge el belén monumental "El censo de César Augusto", de la Asociación Belenista de Gijón. Se podrá visitar hasta el 7 de enero de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. El 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero, de 17.30 a 20.30. Estará cerrado los días 24 y 31 de diciembre.

Fundación Alvargonzález. Hasta el 15 de diciembre se podrá visitar la exposición de pintura "Momentos", de Ana García. De lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI La Arena. Hasta el 29 de diciembre se podrá ver la XXXII Muestra Man Ray de Fotografía VII Memorial Juan Garay. Organiza la Sociedad Cultural Gesto. De 8.00 a 21.30 horas de lunes a viernes.

Antiguo Instituto. Hasta el 5 de enero podrá visitarse la exposición "Diarios de libertad: maestras y pedagogas en la II República". Asimismo, hasta el 29 de enero se podrá ver la exposición "Asturianes". Hasta el 28 de enero se podrá visitar la exposición "Racionales e ¿irracionales? Retratos con animales (1865-1977)" en el Antiguo Instituto. Hoy habrá una visita guiada a las 19.00 horas. De lunes a viernes, de 17.30 a 20.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 15 de diciembre puede visitarse la muestra "15 años dando la lata".

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 5 de mayo se podrá ver la instalación audiovisual "Un continuo elástico: caucho, género y poder", de Bethan Hughes y Diego Flórez. La exposición "Motores del Clima", una muestra sobre meteorología, medio ambiente y tecnología incluida en el programa cultural de la Presidencia Española de la Unión Europea, se puede visitar hasta el 25. También puede visitarse el proyecto fotográfico "Océano plástico", de Carlos de Paz. Los horarios son de miércoles a viernes, de 10.00 a 19.00 horas; sábados, de 12.00 a 19.00.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Se puede visitar hasta el 19 de mayo la exposición "Forma y medida en la Colección del Museo Casa Natal de Jovellanos". De martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle. Se podrá visitar hasta el 3 de marzo la exposición "Un Valle no contado". De martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Centro comercial Los Fresnos. Puede visitarse el belén "Los mercaderes", de la Asociación Belenista de Gijón. Los horarios son de lunes a sábado de 10.00 a 22.00 horas.

Galería Félix Gijón. Hasta el día 8 podrá visitarse la exposición "Retratos", de la artista María del Roxo. De lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 10.30 a 13.30 horas.

Galería Bea Villamarín. Puede visitarse la exposición "Otarter", de Rafa Rollón en la Galería Bea Villamarín. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares. Hasta el día 10 se expone "Perderse en los bosques", de Helena Toraño. Puede visitarse en la Galería Llamazares de lunes tarde a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Avilés y comarca

Cuentacuentos en Avilés. Esta tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar la sesión "Cuentos sobre ruedas" en la Biblioteca de La Carriona, dentro de las actividades gratuitas que organiza la concejalía de Cultura en las bibliotecas municipales. En este caso, Puppy’s Cuentacuentos ofrece "Cuentos sobre ruedas", donde con la música y la palabras se narran cuentos tradicionales y actuales.

Exposición "La batalla de Lepanto". A las 12.30 horas se inaugura en la Escuela de Artes y Oficios la exposición "La batalla de Lepanto" que organiza la Delegación de Defensa en Asturias y que se puede visitar hasta el 15 de diciembre.

Pista de hielo gratuita en La Exposición. Abre en horario de 17.00 a 21.00 horas, en la pista de La Exposición y permanecerá hasta el 7 de enero. Entrada gratuita así como el préstamos de los patines. La entrada se hará por estricto orden de llegada. Los horarios serán de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas; sábados y domingos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. Habrá un horario especial los días 24 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

Videojuegos en Luanco. Se celebra del 6 al 9 de diciembre el Luanco Steam Lab Video Game, vinculado a la formación en el ámbito tecnológico a partir de los videojuegos. De 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, en La Escribana.

Teatro en Corvera. En El Llar de Las Vegas acoge la representación del musical "El signo de Jonás", que pondrá en escena la compañía granadina "Magdala", organizada por el grupo parroquial de Cáritas de Llaranes y El Pozón y dará comienzo a las siete de la tarde. Entrada libre y gratuita, pero quién lo desee podrá aportar un donativo que se recaudará en la zona de acceso al teatro. En la obra participan una treintena de personas.

Rastrillo solidario de Manos Unidas en Avilés. La ONG Manos Unidas prepara para esta Navidad un mercadillo solidario en la sala de exposiciones del Casino, ubicado en la calle Emile Robín. El rastrillo incluye una exposición y venta de tarjetas de Navidad que contienen pinturas originales que han sido donadas por diferentes artistas usando técnicas variadas: desde acrílicos, tintas y acuarelas, por cada compra los clientes participarán en la rifa de un cuadro firmado por un prestigioso artista. Hasta el 15 de diciembre, todos los días en horario, de 18.00 a 21.30 horas y con entrada libre.

Exposición con acento femenino en el Niemeyer. La Cúpula del Niemeyer acoge hasta el 7 de enero la muestra "Luchadoras. Mujeres en la colección del MUAC". De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Pioneras de la minería en Arnao. El Museo de la Mina de Arnao acoge la exposición "Pioneras del carbón", una muestra fotográfica en la que se repasa el papel de las mujeres en la minería asturiana desde los últimos años de la década de los 60. Las fotografías proceden del Archivo Histórico de Hunosa.

Muestra de Artes Plásticas del Principado. Hasta el día 10 se puede visitar en la Casa de Cultura de Avilés la XXXIII Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias con la exposición de las obras premiadas. Entre los trabajos se encuentra la del ganador del Premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2023, el ovetense Iván Castaño Molleda. De lunes a sábado, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 h.

Exposición "En el aire del agua". La galería Amaga acoge hasta el día 9 la exposición "En el aire del agua", del artista Guillermo Simón, autor del cartel de la programación de la Noche Negra de Avilés. De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 10.30 a 13.30 horas.

XXVIII Certamen "San Agustín" de cerámica. "Paseo por un tiempo", retrospectiva de la obra de Pepa Jordana. En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones hasta el día 10, de 18.00 a 21.00 horas de martes a domingo.

Exposición de tapices en el Centro de Estudios Universitarios de Avilés. Loli Manjón es la autora de los tapices que se muestran en el Centro de Estudios Universitarios sito en La Ferrería (Avilés). "Baldosas en tela", que así se titula la colección de obras, abre de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas.

La Serrana expone una muestra colectiva de nueve artistas. La sala Bocana, en el hotel La Serrana, muestra al público hasta el 4 de enero obras de nueve artistas: Ángel Castro, Enrique Quirós, Juan Cima, Fátima Rodríguez Coya, Ana Olga García Cosmea, Karolo Suárez, Chechu Merás, Ignacio Terán y Carlos Ochoa. A modo de escaparate artístico navideño, la exposición colectiva "Redanimare" se puede visitar de 10.00 a 22.00 horas.

Octógono expone pinturas de Amelivia. "Entre dos luces" es el título de la exposición que se puede ver en la galería de arte avilesina Octógono hasta el 22 de diciembre. El autor de las pinturas expuestas es Ignacio Amelivia.

La Arena y Soto del Barco dan a conocer nombres propios del feminismo. La Casa de Cultura de La Arena y la "pecera" del cine Clarín de Soto del Barco exponen varios "roll-up" cada uno de los cuales está dedicado a una mujer significada en defensa de los Derechos Humanos y más en concreto en la lucha feminista. Esta iniciativa permite saber más de esas mujeres, de su mensaje y de la relevancia de su historia. En La Arena abre de lunes a viernes de 17.30 a 21.00 horas; en Soto se puede ver a cualquier hora a través de una cristalera.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. De lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Jornadas gastronómicas de La Fabada en La Felguera. La Felguera celebra hasta el 10 de diciembre sus jornadas gastronómicas "Su excelencia la fabada", en las que participan quince establecimientos.

Exposición del australiano Andy Thomas en el pozo Santa Bárbara. La actividad cultural vuelve al pozo Santa Bárbara de Turón. La exposición "Visual birds sounds", del artista australiano Andy Thomas, puede verse hasta el 28 de enero de martes a viernes, de 17 a 20.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10 a 14 y de 16 a 20.30 horas. La entrada es gratuita.

Fiestas de los pimientos rellenos en Blimea. Blimea celebra sus Jornadas gastronómicas de los Pimientos rellenos, que pueden degustarse en todos los restaurantes de la localidad de San Martín del Rey Aurelio hasta el próximo día 10.

La matanza en Felechosa (Aller). La localidad allerana de Felechosa celebra hasta el día 10 sus jornadas gastronómicas de la matanza. El menú está compuesto por pote, picadillo, lomo adobado y por último, panchón, el típico dulce del municipio. El precio es de 25 euros, e incluye agua, vino, café y chupito. Hay tres restaurantes del pueblo que ofrecen el menú.

"El sol del futuro", cine en La Felguera. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge a las 20 horas la proyección de la película italiana "El sol del futuro", dirigida en 2023 por Nanni Moretti.

Exposición en Mieres. El IES Bernaldo de Quirós alberga la exposición "Tejer, enlazar, transformar", de la artista asturiana Consuelo Vallina. Hasta el 20 de febrero, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición en Aller. El centro cultural de Moreda acoge hasta el 19 de diciembre la exposición "Miradas fronterizas", galardonada con el premio internacional de fotografía humanitaria Luis Valtueña. Días laborales de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición en La Felguera. La pinacoteca Eduardo Úrculo acoge hasta el día 9 la exposición "El paisaje del resto", de Lía Esteban Celorio, accésit del certamen de artes plásticas "Art Nalón" 2022. De lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Centro

Cine de animación en Lugones. El Centro Polivalente de Lugones acoge a las 18.00 horas la proyección de "El viaje de Ernest y Celestine", nominada a mejor película de animación en los Premios "César" 2022. Apta para todos los públicos. Ofrecida por La Cinemateca Ambulante. Entrada libre.

Teatro en Pola de Siero. El teatro auditorio de Pola de Siero, acoge a las 20.00 horas la representación de la obra “Amalia y el río”, a cargo de "Teatro Guirigai". Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Cine en Villaviciosa. En el Teatro Riera de Villaviciosa tendrá lugar la proyección a las 18.00 horas de la película de animación "El viaje de Ernest y Celestine", nominada a mejor película de animación en los Premios "César" 2022. Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante. Entrada libre.

Exposición en Pola de Siero. La Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 9 la exposición del XIX Certamen Nacional de Pintura Contemporánea "Casimiro Baragaña". Horario de visitas, de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Mercadillo del coleccionista en Villaviciosa. Hasta el día 10 de diciembre, en la plaza de abastos de Villaviciosa, estará instalado un mercadillo del coleccionista, organizado por Asturvintage y con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa. Horario: hasta el día 9, de 11.00 a 21.00 horas; el día 10, de 11.00 a 16.00 h. Entrada gratuita.

Oriente

Mercadillo navideño en Llanes. Hasta el 10 de diciembre y los fines de semana hasta el 6 de enero, Llanes contará con un mercadillo navideño ubicado en el parque de Posada Herrera, de 13.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Con las tradicionales casetas para la venta de productos navideños, venta de castañas, vino caliente, churros chocolate, música en directo y villancicos.

Tren de la Navidad en Llanes. Hasta el 10 de diciembre se podrá viajar de forma gratuita en el tren de la Navidad y disfrutar el alumbrado navideño de las calle de la villa. De 17.30 a 20.30 horas, con salidas cada 30 minutos de la calle del Muelle.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el día 30 la exposición de acuarelas "Historias de mi tierra", de la artista mexicana Lourdes Ramírez Zapatero. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 h.

Occidente

Velada poético-musical Coaña. Esta tarde, a las 17.30 horas, la Biblioteca municipal Gonzalo Anes de Coaña acoge la velada poético-musical "Con voz de mujer". Y es que la voz de las mujeres se escuchará alto y fuerte en Coaña, voces femeninas impregnadas en el arte. Contará con la presencia de: María Elena Fernández, Carmen Siñeriz, Cristina Álvarez de Cienfuegos, Ana García de Loza y la cantante Samantha García. Colabora el Ayuntamiento de Coaña.

Inauguración del alumbrado navideño en Vegadeo. Esta tarde, a las 17.50 horas, Vegadeo inaugurará su alumbrado navideño en la Plaza del Ayuntamiento.

Exposición del LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca. La Casa de Cultura de Luarca acoge la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca, cuyo premio "Ayuntamiento de Valdés" lo obtuvo Carmen Santamarina por su obra "Ni inventario, pues yo misma" y el "Fundación Caja Rural de Asturias" fue para Kela Coto por una obra sin título de su serie "Ampliación del territorio". De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.