Dos equipos de arquitectos, uno madrileño y otro francés, han compartido el premio "Europan. Ciudades vivas 2" convocado para jóvenes profesionales y que en esta ocasión proponía, por parte española, la intervención sobre ocho emplazamientos, uno de ellos el estuario del Nalón. Los proyectos premiados fueron los titulados "Bocamar: the seams of the water", del equipo integrado por Elena Tejero, Charles Rosenfeld, Elías Bourbia y Mar Ruiz; y "Tide builds-La marea construye", de Justo Díaz y Guillermo Pozo.