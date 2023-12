"Quiero que todos los concejos asturianos tengan alguna actividad del RIDEA"

Ramón Rodríguez Álvarez (Tuernes el Pequeño, San Cucao de Llanera, 1950) fue reelegido ayer y para los próximos cinco años director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Ostenta ese cargo desde 2013 y ha podido optar a este tercer mandato por la aprobación de la nueva ley del Principado, en 2022, que regula el funcionamiento de la institución. El Consejo General del RIDEA, convocado a una reunión extraordinaria, decidió unánimemente que continuara al frente: de los 38 miembros con derecho a voto, asistieron a la sesión 28 y todos votaron a su favor. Ramón Rodríguez es doctor en Geografía e Historia; dirigió la Biblioteca de la Universidad de Oviedo durante 32 años, de 1986 a 2020; ingresó en el RIDEA en 1980 y es miembro numerario desde el año 2000.

–¿Cómo se toma toda esa confianza depositada en usted?

–La ley anterior era de 1988 y con la entrada en vigor de la nueva ley había la posibilidad de volver a presentarme. Si no hubiera sido así, el que acaba debería haber sido mi último mandato. Siento satisfacción y responsabilidad. Puede parecer una respuesta de compromiso, pero es estrictamente cierto: este es un trabajo de equipo. Las cosas se hicieron bien, y eso es mérito de todos y especialmente de la Junta Permanente.

–¿Los asturianos saben qué es el RIDEA y qué hace? ¿Se anima a explicárselo?

–En estos últimos años el RIDEA se ha hecho mucho más conocido. Hicimos una labor inmensa de difusión y los medios de comunicación, entre ellos LA NUEVA ESPAÑA, nos dieron una enorme visibilidad, algo por lo que estamos muy agradecidos. En cuanto a explicar qué es y qué hace el RIDEA, diré que es una institución cuyo único objetivo es el estudio y la difusión de la cultura asturiana, y la investigación de temas de interés para los asturianos a través de conferencias y publicaciones, sus boletines y los libros, que tienen difusión, sobre todo en el ámbito universitario y en otros centros similares, porque formamos parte de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL). Trabajamos por y para Asturias.

–Y los gestores públicos, ¿recurren al conocimiento y a los expertos del RIDEA, como a un órgano consultivo?

–Es que lo es, por ley, y cada vez recurren más al Instituto para recabar informes, sobre todo el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado. Anualmente emitimos varios informes, y va a ir a más. El RIDEA no tiene representación en ese Consejo, algo que vamos a plantear para que se subsane.

–Hace cinco años alertaba de que la situación económica del RIDEA era insostenible, ¿y ahora?

–Ha ido mejorando, aunque la situación no es buena aún. Barrunto que en los presupuestos del Principado que se aprobarán próximamente en el Parlamento habrá una subida importante. También han aumentado un poco las aportaciones de algunos patrocinadores privados. Estamos en contacto con la FADE (Federación Asturiana de Empresarios) para intentar captar nuevos apoyos. El último presupuesto del RIDEA asciende a 244.000 euros; el próximo, que está aún sin aprobar –solo lo aprobó el Consejo de Gobierno– sube a 337.000 euros.

–Será el más importante de la historia de la institución.

–Sí, lo necesitamos. Con eso podemos ir haciendo dignamente nuestra programación. Hay que agradecérselo mucho a Vanessa Gutiérrez, la viceconsejera de Cultura.

–Con el cambio legislativo hay muchas vacantes que cubrir.

–Hay 16 vacantes, y hay que convocarlas sin prisa pero sin pausa. Lo más normal sería ir de tres en tres o de cuatro en cuatro. La edad media es un poco alta...

–¿El RIDEA se renueva?

–Sería bueno contar con gente joven, no digo veinteañeros ni treintañeros, pero sí cuarentañeros, que los hay con currículos de investigación importantes, muy cualificados. Y mujeres, que tienen una presencia escasa, aunque ha aumentado en los últimos años.

–¿De qué adolece la institución?

–Lo que echo en falta es poder asegurar una situación económica estable. Con eso podríamos tener un elenco mayor de conferenciantes, podrían venir de fuera. Necesitamos también mejorar nuestras publicaciones, con un corrector, alguien que se ocupe de la edición de los ejemplares: somos una de las editoriales más importantes de Asturias. La digitalización tiene que completarse, sobre todo en lo que se refiere a las publicaciones. Hay más cosas que hacer, pero estas son las más necesarias.

–¿Sigue prevaleciendo la historiografía, los saberes humanísticos, las ciencias sociales sobre la ciencia y la tecnología en la programación del RIDEA? Equilibrarlo era uno de sus objetivos.

–Hace algún tiempo, incluso antes de que yo fuera director –no puedo arrogarme todo el mérito–, empezamos a adentrarnos más en los campos científico, tecnológico y empresarial. Hicimos varios ciclos sobre la industria asturiana, sobre sanidad, bosques, el lobo, las energías renovables; otros, muy recientes, sobre incendios forestales y sobre el reto demográfico –el que recoge esas conferencias deberían usarlo nuestros gobernantes como libro de cabecera–; acaba de terminar otro sobre la Variante; este próximo año vamos a dedicar uno a los monasterios medievales y otro a la novela histórica, en asturiano y en español. El hecho es que la parte científica y técnica cada vez pesa más. Sería deseable que se incrementara el número de miembros del RIDEA de esos campos.

–¿Cuál considera su mayor contribución a la institución en esta década?

–La Junta Permanente y yo, que no soy otra cosa que un primus inter pares, hemos dedicado mucho esfuerzo a abrir el RIDEA a la sociedad. Hay más apertura a ese mundo científico y tecnológico del que hablaba antes, es una institución más abierta a las preocupaciones de los asturianos, aumentaron los libros y los boletines, los tradicionales y uno nuevo "Cuadernos del RIDEA", que acoge todo tipo de manifestaciones de la cultura popular. Hemos salido más de Oviedo, llegando a todos los rincones de Asturias, presentando libros, organizando ciclos... En Avilés y Gijón hemos tenido ciclos completos.

–La digitalización de la institución. ¿En qué punto está?

–Tenemos que hacer más uso de la pagina web, colgar nuestros boletines directamente. También es prioritario digitalizar archivos como el de la Sociedad Económica del País, el de Valdecarzana o el de Minas Figaredo, para difundirlos adecuadamente. La digitalización del RIDEA es importante para mejorar la parte de gestión, pero sobre todo por las ediciones de libros y revistas y fondos archivísticos y bibliográficos. Para eso se necesita personal especializado.

–¿Seguirán extendiendo su actividad por todo el territorio asturiano?

–Sí, y tenemos que cooperar con asociaciones culturales, que son muchas las que nos lo piden, y con los ayuntamientos.

–¿Cómo afectaron los años de pandemia a la institución? En esa época el RIDEA celebró sus 75 años de historia.

–Hicimos de la necesidad virtud. El Instituto se fundó en 1945 y lo que hicimos fue extender el aniversario a la creación y el inicio de actividades, que empezaron en el 46. En el 2020 abrimos el RIDEA, fuimos de los primeros en hacerlo, luego hubo que suspender la actividad. La celebración se extendió entre 2020 y 2021, y fue entonces cuando nos dieron esos premios tan importantes, el Asturiano del mes de LA NUEVA ESPAÑA, la Amuravela y el Moscón de Oro.

–¿Alguna nueva iniciativa para los próximos cinco años?

–Lograr una economía saneada definitivamente. Y buscar la excelencia, en las conferencias y las publicaciones, mejorando las colecciones de libros, especialmente dos: "Asturias, concejo a concejo" y "Fuentes y estudios de historia de Asturias", que va por ya por 64 números, pero eso no podremos hacerlo ni siquiera con el dinero que nos darán en 2024. Y quiero que todos los concejos de Asturias tengan alguna actividad, la sede del RIDEA está en Oviedo y a veces nos olvidamos de que el Instituto es asturiano.

–¿Se ve presentándose a una nueva reelección?

–Francamente, no. Que Dios me dé suerte y salud para culminar este mandato, y luego que vengan otros. Me hace ilusión poner en marcha esta nueva etapa, pero hay que dejar paso.