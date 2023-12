"Nos hemos convertido en esclavos de los ofendidos"

El poeta y novelista Camilo de Ory (Segovia, 1970) alcanzó notoriedad pública, bien a su pesar, cuando fue condenado a 18 meses de cárcel por hacer chistes en una red social en torno a la muerte y el rescate, ampliamente televisado, del cuerpo del niño Julen Rosellón, que perdió la vida al caer en un pozo de prospección en Totalán (Málaga) en 2019. Ory, que tiene recurrida la sentencia ante el Supremo, ha escrito la novela «Coprofundis» (editorial Pez de Plata), donde fantasea sobre su ingreso en la cárcel de Soto del Real. La presentará este viernes, día 15, a las 19.30 horas en la librería Matadero Uno, de Oviedo. Tras la presentación tocará con su grupo «Señora», en el Plaza, el local contiguo. El sábado, día 16, presentará «Coprofundis» en la librería La Buena Letra de Gijón, a las 19 horas.

–¿Qué se cuenta en «Coprofundis»?

–Es la historia de un pobre diablo que es condenado a prisión por contar chistes. Es decir, es una proyección del futuro que quizá me espere.

–¿Cómo está su caso ahora?

–La cosa está en el Supremo. Pusimos un recurso de casación.

–¿Qué intención tenían sus chistes?

–Si se fija, los tweets vienen a ser parodias de titulares de prensa o de comentarios de tertuliano. Se trataba de satirizar sobre el circo mediático que se estaba formando, que era absolutamente demencial. Durante 15 días estuvimos a vueltas con la tragedia del pobre niño, que era evidente que estaba muerto –por suerte para él– desde el primer minuto, porque habría tenido una agonía espantosa

–¿En el juicio tuvo que explicar los chistes?

–Fue delirante. Lo que ocurre con los jueces es que son muy literales en la interpretación de las cosas. Para ellos los hechos son los hechos y, en cierto modo, es comprensible que sea así. Se tienen que ceñir a los hechos. Te preguntan: ‘¿Y entonces usted escribió esto, esto y esto?’ Y, sí, lo escribí. Pero yo trataba de decir esta otra cosa, explicas. Y te preguntan: ‘¿Y entonces por qué no escribió esa otra cosa?’ Y te ves acorralado, aplastado por las circunstancias y ya extiendes las manos así para que te esposen.

–¿La condena, recurrida ante el Supremo, le ha condicionado ?

–Conscientemente he tenido la intención desde el primer momento de no sentirme condicionado. Pero inconscientemente sí creo que me he cortado bastante. Lo noto por los comentarios de la gente más cercana: «Oye tío, que tú antes molabas».

–Hay una escena en la novela donde a un preso le sacan las tripas y a los autores les aplican el mismo artículo del Código Penal por el que le condenaron a usted.

–Esa historia es rigurosamente real, me llegó por dos fuentes distintas. Es la historia del Cebollino, un tío al que, para sacarle droga del recto, en la cárcel le meten una percha y le sacan medio metro de intestino. Y les condenaron por el artículo 173.1, por trato degradante. Es el mismo artículo por el que se me condenan a mí por los chistes. Hasta entonces ese artículo solo servía para sacamientos de tripa o para torturas de carácter más o menos leve. Pero en mi caso se ha empezado a utilizar para el humor negro. Es una aplicación extensiva del tipo penal, que eso está bastante feo, ¿no? Tú no puedes coger una ley que está concebida para unos hechos y retorcerla para penar otros que moralmente te parecen reprobables.

– ¿Todo esto hay que interpretarlo en el contexto de una persecución generalizada del humor?

–No creo que esta persecución como tal exista. Pero sí que nos hemos convertido en esclavos de los ofendidos. El hecho de que alguien sienta ofendido parece que ya convierte a ese algo que le ofende en algo punible. Pues, mire, no tiene por qué. Pero cuando un caso se mediatiza, ya estás perdido. Porque ningún juez se arriesga a sufrir la pena de lapidación en el programa de Ana Rosa.

–¿Por qué tira tanto de humor negro?

–Es un tópico, pero es real: es un mecanismo de defensa. Es decir, yo soy el que cuando se le muere un familiar, con el resto de familiares hacemos bromas sobre el hecho. O cuando estoy realmente enfermo tiendo a bromear, tiendo a quitar cierta dosis de realidad, que la convierte en más digerible. Intento permanecer siendo un inconsciente, de lo contrario probablemente lo pasaría peor. Si te paras a pensar la movida que es esto de vivir....

–¿Se está poniendo muy caro expresar opiniones críticas?

–Sobre todo, el problema está en expresarlas hacia todo. Es decir, si tú eres Valtónyc eres Pablo Hazel, y haces humor, sátira o canciones sobre la derecha vas a tener a una izquierda que te defiende. Y, al revés, si te metes con Irene Montero vas a tener un apoyo por parte de medios de la derecha. Pero si te metes con todo, estás jodido

–¿El humor es darle la vuelta a todas las cosas? ¿Qué opina?

–Sí, pero hay cierto tipo de humor que no todo el mundo capta. Y no captarlo te puede hacer sentir tonto. Y un tonto cabreado es lo peor que hay. Es una fuerza destructiva incomparable.

–Luego, todo eso nos lleva a un humor lo más inocuo posible, a los resbalones del cine mudo.

–Fíjese que estamos consiguiendo que Arévalo o Bigote Arrocet parezcan subversivos. Porque tocaban temas que hoy en día no se pueden tocar, como simplemente hacer un chiste. Siendo tú gangoso, como yo creo que es Arévalo. Al final va a ser la segunda revolución. El Arevalismo, el Posarevalismo, elNeoarevalismoo... Esas cosas es verdad que no tienen gracia, por eso no nos reímos. Pero de ahí a estigmatizar... Si algo no te hace gracia, con no reírse suele bastar. Ahora, si estás deseando montar un pollo, pues también es una buena excusa.

–¿Hay temas sobre los que ni una broma?

–Como poder, puedes bromear. Pero luego hay consecuencias. No sé si siempre ha pasado esto, pero ahora yo creo que es más patente. Porque la censura, ponlo entre comillas si quieres, la censura ahora viene de un lugar desde donde se supone que se peleaba por la libertad de expresión.

–Ese lugar es...

–La izquierda. Los curas ya están curados de espanto. Puedes hacer todos los chistes de curas que quieras que les da igual. Pero hay una suerte de iglesia al otro lado del espectro que encaja mucho peor ese tipo de críticas.

–¿El humor en España es ñoño en comparación con lo que vemos hacer a algunos cómicos del Reino Unido o en Estados Unidos?

–Da la impresión. Con el escritor Juan Soto Ibars hablaba del caso de la serie «South Park». Ese humor no se hace en España. «South Park» ha tenido centenares de demandas. Lo que pasa es que «South Park» se apoya en un mercado tan grande que puede permitirse costear la defensa de esas demandas. Tú haces algo parecido a «South Park» en España y no vas a tener dinero para defenderte de los ataques. Entonces no es viable por una cuestión económica. La cuestión es que si tu humor es suficientemente rentable puede ser todo lo negro que quieras. Es el mercado, amigo.