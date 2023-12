"El alumno que no lea con facilidad fracasará en todo, no solo en lengua"

La Real Academia Española (RAE) presentó el pasado jueves el informe "La enseñanza de la lengua y la literatura en España, con especial atención al uso, el conocimiento y el aprendizaje del español". Un trabajo que subraya en rojo algunos de los problemas en educación secundaria y bachillerato. Por ejemplo: la escasa memorización de los alumnos, la "relajación" en el nivel de especialización del profesorado o el uso excesivo de nuevas tecnologías como Chat GPT. El académico de la lengua asturiano Salvador Gutiérrez Ordóñez, responsable del "Diccionario Panhispánico de Dudas", descifra para LA NUEVA ESPAÑA algunas de las claves de un informe que aspira a abrir un debate social sobre la educación.

–¿Un grito de socorro o una denuncia en toda regla?

–Ninguno de los dos extremos. Es una reflexión serena que parte de una larga información previa en los distintos sectores de la enseñanza: profesores, alumnado, análisis de los cuestionarios y ejercicios de los exámenes de acceso. Y, claro está, los datos del informe PISA cantan. No es un informe contra este Gobierno, sino el estudio de una situación que se ha venido degradando porque no se ha sabido llegar a un pacto de estado sobre uno de los asuntos más importantes de la sociedad y de mayor relevancia para las personas, la educación.

–¿Se está a tiempo de contener la hemorragia?

–Nada es irreversible, pero tienen que producirse algunas decisiones y acuerdos que permitan detener esta caída. Con ser importante, el éxito del proceso educativo no depende del dinero invertido. Existen otros factores que pueden ser incluso más relevantes. En primer lugar, tienen que realizarse mediciones objetivas y análisis críticos de los puntos débiles, de las causas de los fracasos (también de los logros). No es fácil que lo hagan quienes están en el poder porque reconocer un fracaso en educación tiene graves repercusiones políticas. Así se ha normalizado un procedimiento nefasto: si algo no funciona, no se analizan las causas: se cambia por algo que no se sabe si va a funcionar o no. El informe de la RAE tiene esta función de abrir el debate social en el que han de intervenir no solo políticos y pedagogos. En resumen, no es una crítica focalizada en este Gobierno (tal vez uno de los más sensibles con la educación), sino la apertura de un debate.

–¿Qué otros cambios tendrían que producirse?

–No es difícil enumerar remedios. Se pueden apuntar algunos. En primer lugar, se deberían dedicar más horas a la enseñanza de la lengua que permitieran practicar las destrezas básicas: lectura (con sus ejercicios de comprensión, resumen, comentario), escritura, así como comprensión y expresión oral. Un factor tan importante como olvidado es que todo el profesorado, cualquiera sea su materia, sea activo en la enseñanza y en la exigencia de estas habilidades. Un alumno que no lea con facilidad fracasará no solo en lengua, sino también en historia, en ciencias, en arte… Es importante que en la formación del profesorado se combinen formación didáctica con dominio de la materia que ha de explicar. El fin último no es distraer, sino de enseñar. Solo el profesor que tenga un conocimiento profundo de su asignatura será capaz de apasionar a sus alumnos. La pedagogía sin conocimientos es como la caridad sin obras. La didáctica no consiste en enseñar a enseñar lo que no se sabe, sino lo que se conoce con profundidad. En el resultado de la educación tiene también gran responsabilidad la familia.

–El informe habla de dos modelos educativos: la enseñanza de datos (predominantemente memorística) y la enseñanza de competencias. ¿Por cuál se inclina la RAE?

–Por una convivencia de los dos. Es primordial que el alumno practique constantemente las competencias lingüísticas (leer, escribir, comprender y expresarse con fluidez), es muy útil que se busquen nuevas formas de enseñanza y aprendizaje; pero, al final, el alumno tiene que dominar el conocimiento programado de la asignatura. No se puede achacar todos los males de la educación a la enseñanza memorística. Es un simplismo insostenible. En una época en la que conocemos que la inteligencia artificial se apoya en grandes bases de memoria, en unos momentos en los sabemos que el alzhéimer es una enfermedad que nos deshumaniza, es poco sensato desterrar el ejercicio de la memoria.

–¿Las redes sociales, whatsapp, la IA… entre todos la mataron y ella sola se murió?

–Las redes sociales, el tiempo que en ellas se invierte, así como los tipos y modos de comunicación que imponen no afectan solo a los jóvenes. Esperemos que sea un fenómeno pasajero o que evoluciones para bien. La inteligencia artificial es, de momento, una incógnita: puede ser un peligro o una gran oportunidad.

–"Carencias objetivas en los jóvenes" en el uso de la lengua y deteriorada "capacidad expresiva y argumentativa". ¿Hay que repartir las culpas?

–No se trata de buscar las culpas y culpables, sino indagar las causas y aplicar remedios. En la enseñanza, hay varias palabras clave: estudiar, comprender, reflexionar críticamente, crear. Estudiar es esfuerzo, superación, constancia. Estos conceptos que consideramos normales para un joven que hace deporte, suenan extraños cuando se habla de educación.

–No solo es el español, sino todas las lenguas cooficiales…

–Sí. Y también las lenguas extranjeras. No olvidemos que esta es otra de nuestras grandes limitaciones.

–¿Arrinconar los idiomas clásicos es amputar conocimientos esenciales?

–Es una limitación seria en la formación humanística y en la disciplina mental.

–¿Se sienten huérfanos los docentes frente al sistema educativo?

–Soy un defensor a ultranza del profesorado. He dedicado muchas horas de mi vida en la organización de cursos de actualización científica y en la preparación de materiales. Creo que este es un momento difícil en el que necesitan mucha ayuda, mucha orientación.

–Cambia el partido en el Gobierno y cambia la ley, ¿la pesadilla que se muerde la cola?

–Está claro. Por eso el informe de la RAE reclama urgentemente un pacto de Estado por la educación.

–Se quejan de que el Estado, en vez de transmitir a los docentes una estructura intelectual con la que dar sentido a su trabajo, los ha surtido de un catálogo de gadgets tecnológicos…

–Es importante que dispongan de recursos, pero es esencial no confundir el fin con los medios.

–Los maestros egresados obtienen su título con los conocimientos de lengua, de matemáticas o de historia que recibieron en su bachillerato....

–Esa es una de las constataciones del informe. Es algo que se debería corregir. En las facultades de Educación todas las asignaturas se llaman "Didáctica de…".

–¿"Interesar a los alumnos es más difícil que entretenerlos, pero es más importante?".

–Es lo más importante. Interesar al alumno en una materia es de mayor trascendencia incluso que la enseñanza de cosas concretas. Lo que se aprende hoy puede olvidarse mañana; sin embargo, el interés y la pasión se prolongan en el futuro.

–Muchos estudiantes carecen hoy de un acervo cultural propio…

–Uno de los fines y de los beneficios de la educación es que abre las puertas al conocimiento y al disfrute muchos ámbitos esenciales (literatura, música, pintura, arquitectura, naturaleza, filosofía…)

–¿A qué escenario nos dirigimos si esto no se arregla?

–Si no lo arreglamos nosotros, no lo quiero pensar.