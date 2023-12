La importancia de saber cómo ayudar

El entorno de 22 víctimas mortales de la violencia de género en este 2023 conocía la situación de maltrato pero no lo denunció, lo que supone más de la mitad de los 42 casos en los que no constaban denuncias previas. De los 55 feminicidios en el ámbito de la pareja y la expareja perpetrados en lo que va de 2023, en 13 había denuncias por maltrato y en otros 42, no.

En este contexto, Igualdad prepara una campaña específica para que los entornos sean “proactivos” en la denuncia de la violencia de género: “No se puede cargar más a las mujeres, que además de vivir una situación terrible de terror diario tengan también que denunciar. Muchas veces no pueden, pero los entornos lo conocen, pueden anunciar, son esenciales en esa defensa”, asevera la Ministra de Igualdad, Ana Redondo.

“Es un mensaje sobre el que ya se insistió hace un par de años y creo que debemos tener cuidado de dónde ponemos el foco o la responsabilidad de la acción para la erradicación de la violencia de género”, advierte Cristina Louzán García, agente de igualdad y cofundadora de Prisma con Priscila Retamozo Ramos, junto a la que realiza proyectos y formación en igualdad de género. “No debemos dejarlo todo al sistema judicial, en el que la acción cae sobre la existencia de una denuncia, independientemente de si denuncian ellas o su entorno. Para mí, los focos más importantes son: prevención, educación, protección e información”, subraya.

“La sociedad ideal a la que debemos aspirar no es aquella que denuncia, sino aquella en la que no hay agresores machistas. Y la forma más eficaz que tenemos de prevenirlo es con educación y formación”, añade. “Obviamente, sin denuncia y juicio no se puede hacer nada con el agresor, pero sí con la víctima. Es importantísimo que las mujeres y su entorno sepan de los recursos y apoyo existentes que no requieren de haber interpuesto una denuncia. Precisamente porque se sabe que hay obstáculos que impiden esto y que no podemos esperar a que haya una denuncia para actuar. Y es necesario asegurarse de que esta información llega y, por ejemplo, que sepan que existe una acreditación administrativa de la situación de violencia de género sin necesidad de pasar por un proceso judicial o que también hay asociaciones, al margen del sistema oficial, que prestan ayuda y asesoramiento gratuito a víctimas”, expone. “También considero que un foco importante es del acompañamiento y apoyo, hacer sentir seguridad y comprensión, para evitar que se sientan juzgadas por sus decisiones. Y para esto, de nuevo, necesitamos mucha formación y sensibilización”.

“La campaña podría ser efectiva, pero para conseguirlo hay que tener varios factores en cuenta, principalmente la forma en la que se lleve a cabo”, analiza la pedagoga María Bello Fernández, especializada en el ámbito social y familiar. “Es crucial concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de denunciar los casos de violencia de género y para lograrlo se debe dar un mensaje muy claro, que no dé lugar a error o a malentendidos como ya ha pasado en muchas ocasiones con diversas campañas”.

De este modo, la pedagoga subraya que “el silencio del entorno, al igual que en el caso de las propias víctimas, puede tener diversas causas, como factores emocionales, miedo o la falta de información sobre lo que ocurrirá después”. E insiste en que “el proceso de denuncia, tanto para las personas cercanas a la víctima como para ella misma, requiere de mucha fuerza de voluntad”: “La violencia de género trae consigo muchos estigmas que acentúan aún más la reticencia a denunciar, a lo que hay que sumar cuestiones como el temor a la falta de apoyo, miedo a las represalias, hacia la víctima y/o hacia el entorno (como, por ejemplo, los hijos, en caso de haberlos), enfrentarse a un proceso largo en el que se expondrán muchos asuntos privados, generando sentimientos negativos como la vergüenza. Además, la figura del agresor juega un papel crucial, manipulando emocionalmente a la víctima para evitar que se rompa la relación y, por tanto, el ciclo de violencia. Todo esto crea una red compleja de obstáculos que contribuyen al silencio, destacando la necesidad de abordar no solo la violencia en sí misma, sino también los estigmas, la falta de información y el apoyo necesario para superar estos desafíos”.

Nadie mejor que Noelia Míguez entiende esa situación. Ella sufrió el horror de un maltrato que la llevó al hospital tras recibir ocho puñaladas del que, en aquel momento, era su pareja. Ha escrito un libro, con la coautoría de Patricia Calveiro, titulado “Ocho Señales, cuestión de vida o muerte” (Editorial Meraki), con el que confía en poder ayudar a otras mujeres. "Lo veía completamente normal porque pensaba que Juan (nombre con el que menciona a su agresor en el libro) era el único hombre que me amaba", recuerda. "A día de hoy, mi mejor amiga sigue pidiéndome perdón por no darse cuenta". Pero ella le quita toda responsabilidad. "Las mujeres maltratadas no hablan porque el castigo es para ellas", insiste.

Míguez considera que muchas veces el entorno no actúa porque considera que "No es su vida, no quiere involucrarse". “El típico: 'No me meto'. Entonces, si es alguien que conoce bien la historia y sabe lo que está sufriendo, puede que no ceda por miedo a lo que le puedan hacer a esa mujer", advierte. "Cuando voy a los institutos siempre salen a la luz uno, dos o tres casos... Es increíble y muy triste", lamenta. "Muchos jóvenes creen que no puedo ser una mujer maltratada porque no soy mayor o porque no tengo hijos", dice sobre los estereotipos y mitos que tienen asociados.

El silencio del entorno de las víctimas puede obedecer a muchos factores y “seguramente no haya una respuesta única, sino que es una situación en la que confluyen muchos factores”, dice Cristina Louzán García. “Aun así, se lleva tiempo contando, y recalco como nos lo recuerda la periodista Ana Bernal Triviño –referencia en el tratamiento de esta urgencia social–, es que no se hace porque existe miedo a que empeore la situación tras una denuncia; la dificultad de reconocerse víctima; posible dependencia económica de la víctima; ser migrante; ser una persona en exclusión social; que muchas veces no se denuncia solo a una pareja, sino a un padre; temor por ellas o por los hijos e hijas... Todos ellos son factores que pueden desalentarlas a ellas y también a su entorno. Por eso, se insiste en que ese no es el foco”, expone, al tiempo que destaca que “sería bueno saber qué pasa tras las denuncias, si se les da la respuesta que necesitan, si se meten o no en un laberinto burocrático...; creo que lo más importante es saber qué necesitan y cómo se les puede ayudar. Y, por supuesto, ofrecerles garantías de protección”. En este sentido, destaca que yo creo que “hay un problema de bulos y desinformación que desactiva mucha capacidad de reacción de la sociedad. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad grandísima y también una gran capacidad de transformación: se debe ofrecer la información de forma rigurosa, objetiva y contrastada. Aunque ha habido grandes avances en ese sentido, queda camino por recorrer”, analiza. “Y además de poner el foco en lo social, también hacerlo en lo asistencial, fomentando la importancia de conocer a las víctimas para evaluar cómo ayudarlas. No todas tienen la misma situación, posibilidades ni las mismas condiciones. Es decir, saber detectar la violencia y saber encaminar la ayuda en las vías que la víctima considere más adecuadas para, llegado el momento, denunciar si es lo que desea”, subraya.

“La conciencia social con respecto a la violencia de género es algo en lo que se debe seguir trabajando. Considero que en muchos casos esta es una realidad que se ve ajena o lejana, lo que da lugar a cierta falta de comprensión y empatía hacia las víctimas, al no ser conscientes de la difícil realidad que están viviendo. Es importante educar, concienciar y sensibilizar a la sociedad al respecto, ya no solo en cuanto a las denuncias, sino en cuanto a apoyo y comprensión. Abordar el estigma asociado con la violencia de género es esencial para crear una sociedad más solidaria y compasiva”, añade María Bello.

Instar al entorno de la víctima a que denuncie “puede ser efectivo pero, en ocasiones, puede incluso ser lo contrario”, advierte Cristina Pereira, jurista, criminóloga y agente de Igualdad especializada en violencia de género. “Muchas víctimas, cuando un familiar o una amistad le dice que está siendo víctima de violencia de género, se sienten culpabilizadas”, advierte. “Por eso pienso que muchas veces puede ser favorable que el entorno actúe, porque quizá no se atrevan a hacerlo ellas mismas, pero otras víctimas puede que no estén preparadas para admitir lo que les pase y eso puede llevarlas a tratar de ocultar más a la figura del agresor”.

De este modo, aunque haya quienes entienden que se trata de un tema del ámbito privado de cada persona, Pereira indica “es algo en lo que todos tenemos que meternos y hacer todo lo posible para luchar contra la violencia de género, sobre todo si ves a alguien de tu entorno que lo vive, intentar que salga de ahí”. Pero, en este punto, propone que “lo ideal sería hablar primero con la víctima antes de poner la denuncia”, optando por dar ese paso “cuando hay un riesgo mayor”.