"La creación cultural da impulso a la expansión del español"

Richard Bueno Hudson es director del Instituto Cervantes de Nueva York desde septiembre de 2019 y académico correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Poseedor de un vasto curriculum como filólogo, ha dedicada buena parte de su vida a la investigación y al estudio sobre la variación lingüística, en especial al español en Estados Unidos, donde ahora lo defiende desde la atalaya del Instituto Cervantes. Estos días vuelve pisar el suelo donde se crió, pues aunque nació en Gran Bretaña sus padres le trajeron a Asturias con cinco años y lleva muy a gala su condición de "asturiano".

–Sin ánimo de desmerecer a otras sedes del Instituto Cervantes, pero la de Nueva York, por la relevancia mundial de esa ciudad, ¿acaso no tiene un especial simbolismo o más responsabilidad sobre su espalda?

–Desde luego, lo que tenemos es a muchas instituciones importantes a nuestro alrededor, desde la ONU a las embajadas de todos los países latinoamericanos, y un amplio catálogo de actividades que nos convierte en un centro, digámoslo así, con fuerte magnetismo.

–El interés de los estadounidenses por el aprendizaje del español es un comentario recurrente, ¿lo confirma como cierto?

–Absolutamente. La población hispana es la minoría linguística más grande del país: 62 millones de personas, si bien solo 42 millones declaran hablar español. Aquí ya encontramos una de las razones del crecimiento del interés por aprender español: muchos descendientes de hispanos, segundas y terceras generaciones, quieren aprenderlo por una cuestión identitaria. Como dicen ellos sienten "pena" –que sería traducible como vergüenza– por no hablarlo.

–¿Que más razones concurren en el auge del español en Estados Unidos?

–El hacer negocios en Iberoamérica, el interés de hacer turismo con conocimiento de la lengua y, muy especialmente, el interés por nuestra cultura. Cuando hacemos actividades que tienen un reclamo cultural, la respuesta es fenomenal.

–Profundice, por favor.

–La idea es conseguir la atención con la oferta cultural; lograda ésta, seguidamente va el interés por el idioma. En ese sentido programamos todo tipo de actividades imaginables: poesía, cine, gastronomía... El público hispano lo tenemos, en cierto modo, cautivo; el objetivo es captar nuevos públicos en el sector angloparlante de la población. Y de ahí esa oferta. Recuerdo con especial agrado una colaboración que hicimos con el chef asturiano Nacho Manzano, al que ya conocía por mi vínculo con Asturias. Fue en pandemia y consistía en elaborar recetas de comida española. Nacho ponía su sapiencia culinaria y nosotros el recurso idiomático. Se llamó "Cocinando con Cervantes" y se emitió "on line". Tuvo un grandísimo éxito. Esto es un ejemplo, entre otros que se podrían poner, de que lo español atrae, y asociada va la lengua.

–El español amplía su dominio lingüístico en el mundo y, sin embargo, en España entra ocasionalmente en conflicto con las lenguas cooficiales. ¿Qué opina usted de esas tensiones?

–Ese es un tema ceñido a España. Desde los institutos Cervantes fomentamos también el aprendizaje de las demás lenguas españolas, junto con la labor que hacen los respectivos centros autonómicos de promoción.

–A ver si se lo pregunto de otro modo. ¿Cuántos idiomas habla usted?

–Cinco idiomas y dos dialectos, el asturiano y el "geordie", propio de la zona de Newcastle donde nací.

–¿Y el uso de uno u otro según la ocasión le causa algún conflicto?

–Claro que no.

–¿Concibe usted la lengua como herramienta de unión o de exclusión?

–Obviamente, de unión. Vamos a ver: entre los lingüistas no hay conflictos por el uso de las lenguas. Si acaso nos quejamos de la subrepresentación que tienen algunas en altas instituciones de gobierno mundial donde todo acaba siendo inglés. Pueden buscarse conflictos, pero no los hallarán en los lingüistas; el uso de las lenguas no es conflictivo, llegar a que lo sea depende de los usuarios.

–¿Y de los políticos?

–¿Son usuarios, no?

–¿Qué le evoca el asturiano, por el que creció influenciado?

–Me criaron bilingüe español-inglés y llegué a Asturias con cinco años, momento a partir del cual me familiaricé con el asturiano en Llanes, Cudillero, Muros de Nalón... Es la lengua que hablaba con la gente de esos y otros lugares y es la que sigo utilizando cuando, de vuelta a Asturias, me reencuentro con esas gentes y esos ambientes de mi juventud.

–A su juicio, ¿qué futuro tiene por delante el español?

–El español, sin olvidarnos de que no es solo la lengua que se habla en España, tiene mucho futuro gracias al impulso que le da la creación cultural en todos los órdenes –cine, música, literatura...– y su difusión vía nuevas tecnologías de la comunicación. Dependerá de nosotros que no nos adelanten por la izquierda, que amenazas existen, como la promoción de lenguas minoritarias que se quieren reactivar desde Norteamérica por intereses comerciales, caso del tagalo, la lengua de las Islas Vírgenes o ciertas lenguas nativas de Estados Unidos.