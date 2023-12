"La poesía está presente en la forma de estar en la vida"

Amancio Prada subirá el viernes, a las 20.00 horas, al escenario del teatro Campoamor de Oviedo para respaldar con sus versos y su música la candidatura "Asturias, capital de la poesía". Lo hará con un recital que ya tiene el aforo lleno, que está dedicado al poeta Antonio Machado y que incluirá el estreno de una nueva canción. El evento está patrocinado por la TPA, el Ayuntamiento de Oviedo y LA NUEVA ESPAÑA, y se inscribe en la campaña "Versos en Navidad". Las entradas para el concierto se pueden adquirir en las taquillas del Campoamor o por internet, a través de la plataforma a la que se accede desde la web del Ayuntamiento de Oviedo (www.oviedo.es).

–¿Como surge su vinculación como el proyecto "Asturias, capital de la poesía"?

–Antes de la pandemia se pusieron en contacto conmigo para invitarme a un gran acto de presentación en el Auditorio de Oviedo, con intelectuales, poetas y otra gente. Acepté con mucho gusto, luego vino la pandemia y se corrió el telón. El proyecto quedó en suspenso y unos años después me invitaron a dar un concierto en el Campoamor, lo que me satisface doblemente, por ser Asturias y el Campoamor y porqué la poesía siempre ha sido el alimento de mi canto.

–¿Qué hace un leonés apoyando la capitalidad poética de Asturias?

–O de León, Galicia, Andalucía… ¡Que se hubieran apuntado a tiempo! La poesía está en el aire, no es patrimonio de nada ni de nadie, y yo no soy de esos que se hacen ciegos y sordos por amor.

–Usted practica la buena vecindad.

–En el Bierzo se cantan canciones leonesas, de Galicia y asturianadas. A un tío mío, ferroviario, que iba de Ponferrada a Villablino, le encantaban las asturianadas. En el Bierzo somos una especie de fogata de frontera, que diría Antonio Machado, que ilumina las hondas cicatrices… y en el Bierzo se canta mucho, más antes que ahora: "Debaxo del molino" o "Al pasar por el puerto"…

–¿Hay espacio para la poesía hoy en día?

–Siempre. La poesía es el alma de cada cosa, y todas las cosas tienen su alma. Nadie sabe qué es la poesía, Bécquer decía que era un perfume misterioso, y yo lo creo así, y que nadie sabe definirla, pero todos sabemos apreciarla. Es ese perfume que exhalan todas las cosas que están hechas con esmero y con amor. La poesía no solo son los versos, está presente en la forma de estar en la vida, de estar con los demás, de hacer las cosas de cada día. Los poetas lo anotan y lo expresan con palabras y el cantor se sirve de esas palabras para dar forma a ese perfume sutil en sus canciones. Un pueblo que canta lleva la poesía dentro, porque todo canto es poesía: "Al amanecer se marcha el tren, se va mi amor, yo me voy con él…". Hay que ver lo que dicen esas tres frases, cuánto dicen, cuánto se puede imaginar…

–Es un militante de la poesía.

–Sí, no he hecho otra cosa que cantar en mi vida, es el aliento incesante, y esa pasión se ha convertido en una vocación y en mi profesión.

–¿Qué puede avanzar de su concierto el día 22 en el Campoamor?

–Quería hacer un recital distinto al del año pasado. Este lo estrené en Madrid hace un año y va a ser la segunda vez que sube a escena. Se me ocurrió que podía ser un buen programa para esta ocasión. Antonio Machado es uno de los poetas más hondos de España, el que más me ha hecho viajar y ha viajado conmigo, desde que escuché aquel disco que le dedicó Serrat en el 68. Luego en París conocí a Agustín García Calvo. Esa afición fue creciendo en mí con la lectura de Antonio Machado, de su poesía y de su pensamiento. Antonio Machado ha conformado mi pensamiento, me ha dado más de pensar que de cantar. En el disco "Canciones de amor y celda", en el año 79, incluí una canción con sus versos; en 2000, en "Escrito está", también. El día 22 en Oviedo voy a estrenar una canción sobre otro de sus poemas: "Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión…".

–Va a ser el protagonista del concierto.

–Antonio Machado va a vertebrar todo el concierto: los poetas a los que admiraba Machado; las coplas del pueblo –que cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor–; el romancero, que también es un caudal larguísimo y ancho, lirico y épico. Machado admiraba a Jorge Manrique, a Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz –el poeta más hondo de España, decía él–, a Bécquer –el ángel de la poesía–, a Rosalía de Castro –a la que cita en ese célebre poema suyo– y a Lorca, al que conoció cuando era profesor en Baeza y que consideraba uno de los poetas más portentosamente dotados. Y también está Tagore, y los poetas en los que resuena Machado: Agustín García Calvo, Antonio Gamoneda… Yo recomiendo leer a Machado, su poesía es clara, aunque luego tengas que rumiarla para entenderla. En cierto modo, ha formado mi pensamiento y mi afecto, y una forma de mostrarlo será cantando y contando.

–Los promotores de "Asturias, capital de la poesía" tienen intención de que su cita con la poesía y el Campoamor sea anual. ¿Está dispuesto?

–Yo soy un servidor. Detrás de cada aventura hay un soñador, siempre. En lo alto del mástil va el soñador de soñadores que contagia entusiasmo. La vida es larga y el arte es un juguete. "Asturias, capital de la poesía" es una aspiración, un sueño, un horizonte que perseguir.