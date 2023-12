El próximo 22 de diciembre, cualquier español podría ser el afortunado ganador de la Lotería de Navidad. Con una probabilidad de ganar de 1 entre 100.000, es decir, un modesto 0,001%, el premio Gordo podría significar 400.000 euros por décimo, aunque Hacienda se llevará su parte, dejando a los agraciados con aproximadamente 328.000 euros netos. Pero ¿cómo gestionan los españoles esta inesperada suma de dinero? Según un sondeo llevado a cabo por el equipo del comparador financiero HelpMyCash.com, la respuesta más común es la voluntad de "ayudar a amigos y familiares a saldar deudas". Otros consideran adelantar el pago de la hipoteca, mientras que algunos pocos exploran la posibilidad de invertir, ya sea en la bolsa o en bienes inmuebles. Sin embargo, la cruda realidad es que el 70% de los agraciados tienen mucho menos dinero cinco años después de haber ganado la lotería. ¿Cómo se puede evitar este declive financiero? "Este premio se gana, con casi toda seguridad, una sola vez en la vida; y solo marcará la diferencia para aquellos que sepan gestionarlo", advierte Olivia Feldman, economista y cofundadora de HelpMyCash. Pero una gestión adecuada no solo implica una gestión financiera responsable, sino también un trabajo personal y emocional. “Un cambio de esta índole, aunque sea positivo, puede tener consecuencias negativas si no se gestiona de manera adecuada”, apunta Feldman. ¿Cuántas historias conocemos no solo de personas que ganan la lotería, sino también de aquellos que saltan a la fama de la noche a la mañana y terminan en la ruina financiera poco después? Por ello, los expertos consideran crucial mantener la calma y evitar decisiones precipitadas.

¿Qué hago si me ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad? Distribución del premio: la clave para una gestión adecuada La primera recomendación de los expertos es distribuir el dinero del premio en diferentes áreas que se adapten a la situación financiera del agraciado. Saldar deudas de tarjetas o préstamos personales es prioritario, seguido de la creación de un fondo de emergencia, es decir, un ahorro que iguale seis meses de sueldo para tener un colchón cuando surjan imprevistos", señala Feldman. También aconsejan destinar un porcentaje del premio a ayudar a amigos y familiares siempre y cuando sea ese su deseo, o guardar algo de dinero para caprichos personales, como ir al mejor restaurante o hacer un viaje. Pero después de haber destinado una parte del dinero a ello, desde HelpMyCash afirman que es importante ser responsable y destinar una cantidad a la gestión financiera a largo plazo. ¿Es buena idea amortizar la hipoteca? En caso de que la hipoteca haya sido un dolor de cabeza en este último año y medio debido al aumento de los tipos de interés, la sugerencia de Feldman es considerar la amortización del préstamo. En esta situación, reducir el plazo tiende a ser más beneficioso, ya que permite ahorrar más en intereses. No obstante, si la cuota representa una carga significativa en relación con el salario, amortizar para reducir la cuota también podría significar un alivio a largo plazo. Cancelar el 100% de la hipoteca también se presenta como una opción acertada, siempre y cuando no se destine la totalidad del premio a este propósito. Además, desde HelpMyCash advierten que si el plazo restante para saldar la hipoteca es corto, podría no ser la opción más rentable, dado que la mayoría de los intereses se pagan al inicio del préstamo. ¿Tiene tu décimo este detalle? La inesperada novedad en el décimo de la Lotería de Navidad 2023 Inmuebles En un escenario favorable, los ingresos por alquiler también constituyen una fuente de ingresos atractiva, con una rentabilidad bruta del 7,1%, según Idealista. No obstante, “si surgen problemas debido a elecciones inadecuadas de inquilinos o a desperfectos en la vivienda, se requerirá un esfuerzo adicional para solucionarlos", explican desde HelpMyCash. Invertir en bolsa La inversión bursátil también es una opción a tener en cuenta, aunque, antes de adentrarse en este mundo, “es especialmente importante asignar una porción del premio a la creación de un fondo de emergencia", reiteran desde HelpMyCash. Esto se debe a que la rentabilidad en el mercado de valores se da principalmente a largo plazo. El precio de las acciones fluctúa en consonancia con los ciclos económicos. Si la necesidad apremia y el inversor se ve obligado a vender acciones cuando el mercado está en baja, las pérdidas serán inevitables. Por el contrario, adoptar una perspectiva a largo plazo permite afrontar las variaciones con serenidad y vender de manera informada cuando los precios alcancen niveles favorables. “Existen varias reglas de oro para la inversión, pero esta es la primera”, aseguran desde HelpMyCash. Para aquellos inversores principiantes, los robo advisors pueden ser una herramienta sumamente útil. Se trata de un equipo de expertos que crean diferentes carteras adaptadas a distintos perfiles. En ellas incluyen varios fondos de inversión y ETFs. Una vez al año, como mínimo, realizan un rebalanceo en la cartera en función de cómo haya ido la rentabilidad de los fondos, por eso, son una opción interesante para los principiantes. “Aunque siempre conviene tener unos conocimientos mínimos, no es necesario ser un experto para invertir a través de un Robo Advisor”, señala Feldman. En definitiva, ganar el Gordo es una suerte de la que pocos disfrutan, pero quien lo logra debe aprender a gestionar no solo el dinero, sino también las emociones y las relaciones personales. La lotería puede ser una bendición, pero solo aquellos que sepan manejarla lograrán disfrutar de la fortuna a largo plazo.