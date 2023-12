"Pediría a los Reyes Magos poder ver a la OSPA en más auditorios fuera de Asturias"

El madrileño Miguel Romea se ha vuelto a poner al frente del Concierto de Navidad que, organizado por la Fundación Princesa de Asturias, reunirá a un millar de personas el viernes en el Auditorio de Oviedo. Las entradas, como siempre, se agotaron en un abrir y cerrar de ojos para disfrutar de «El Mesías», un monumento de la música sinfónico-coral, interpretado por la OSPA y el Coro de la Fundación Princesa, con Jone Martínez (soprano), Juan Antonio Sanabria (tenor), Josep-Ramón Olivé (barítono) y Lucía Caihuela (mezzosoprano) como solistas. Romea, que estuvo en el mismo trance el pasado año, se ha incorporado en el último momento como director por la indisposición de Carlos Mena, el director titular. Y, lejos de verse apurado, Romea está encantado.

–¿Le vamos a empadronar en Asturias en Navidad?

–¿Dónde hay que firmar?

–No sé si tiene fresca en la memoria cómo se desarrolló el concierto de hace un año y qué sensaciones tuvo.

–Sí, lo recuerdo perfectamente.

–¿Y, entonces, esta es la oportunidad de sacarse algo que le quedó en el tintero?

–No, al revés; el año pasado creo que tuvimos ese punto de energía y de comunicación que nos llevó a vivir algo realmente emocionante. Tanto el público, los intérpretes como yo salimos con una vivencia increíble. Y fue esa energía que se generó la que me motivó para aceptar el reto de volver y encontrar, sobre esa base del año pasado, el siguiente paso de profundización y camino dentro de la energía de esta música.

–Porque «El Mesías» lo permite, ¿no?

–Sí. Esta es una obra en ese sentido paradigmática. Es lo maravilloso que tiene, que «El Mesías» es una obra que nunca es igual. Se puede plantear de muchísimas maneras y tiene puntos desde donde afrontarla, dentro de la propia partitura, realmente variados. Así que yo me planteo esta segunda oportunidad como un regalo para poder profundizar, trascender y encontrar un camino de comunicación profundo.

–¿Qué OSPA se ha encontrado este año, ahora que ya lleva más tiempo de dirección Nuno Coelho?

–La OSPA es una orquesta con un nivel increíble, y lo es desde hace mucho tiempo. Pero ahora se le percibe una reacción, un punto de mirar hacia adelante, que sin duda es el fruto de un trabajo bien hecho por parte de su responsable. No me cabe duda de que está en un momento estupendo y está «in crescendo» en cuanto a prestaciones, calidad y a la energía que destilan. Siempre ha sido de un alto nivel, pero ahora se ve además en esa extensión.

–Con el Coro de la Fundación está ante una agrupación no profesional.

–Sí, y yo lo que percibo de ellos son tres puntos fundamentales. Tienen un trabajo muy consistente, gracias a Pepo (José Esteban García Miranda), que les da una personalidad y un sentido, y que les hace ser sólidos; luego, tienen una energía y disciplina a la hora de trabajar que hace que sean maleables, y además se lanzan a las propuestas que les haces. Y, por último, se nota que «El Mesías» lo llevan en el ADN. Está tan arraigada en la cultura social y musical de Oviedo, que esta obra ellos la sienten como suya. Y quizá algo tan arraigado sería difícil de moldear, pero no en su caso; ellos están abiertos para desarrollar y sacar el máximo rendimiento. Por eso es una delicia trabajar con ellos.

–Sustituye a un director, Carlos Mena, que iba a ejercer como contratenor también. ¿Usted va a cantar?

–Ya se lo avisé a los músicos: que nadie espere que cante. Yo tengo otras habilidades que no son cantar. Eso es algo muy particular que Carlos es capaz de desarrollar admirablemente, pero no es mi caso.

–Proponga otro concierto de Navidad para Oviedo.

–Es difícil... Para algo así yo hablaría con los músicos. Porque no hay que olvidar que una orquesta no es un ente abstracto, sino los músicos que lo forman.

–Y si le pido una carta musical a los Reyes Magos para Asturias, ¿qué pediría?

–Yo lo que pediría es que pudiéramos ver a la OSPA con más asiduidad en más auditorios de fuera de Asturias. Creo que es una de las grandes orquestas menos conocidas. Y están totalmente preparados para dar un salto europeo y compartir su música.

–¿En qué proyectos ha andado inmerso este año?

–Estoy trabajando fundamentalmente por los Balcanes y Escandinavia. Es donde estoy ejerciendo más como principal director invitado de varias de esas orquestas, aparte de las españolas con las que trabajo reiteradamente.

–¿Por Europa se ha retomado bien la actividad musical tras el covid?

–No en todos lados. Curiosamente, en Escandinavia el covid supuso un parón y en muchos casos ese parón se ha quedado algo estancado. En España hemos recuperado la normalidad más rápido y bastante mejor de lo que veo por el norte.

–¿Ah, sí?

–Aún así, hay que seguir invirtiendo en cultura. Pero no me canso de decir que en España tenemos posiblemente uno de los mejores abanicos de orquestas profesionales de Europa y del mundo. He tenido oportunidad de trabajar con orquestas extranjeras de muchísimo nivel y mucho nombre y no tienen nada que envidiar a muchas de las españolas.

–Somos dados a valorar más un cartel con protagonismo extranjero.

–Sí, y es un error porque, se mire por donde se mire, tenemos una red de orquestas extraordinaria, artistas fuera de serie trabajando habitualmente, un público comprometido y que se va regenerando, y programaciones adecuadas para atraer público. Se está haciendo un trabajo realmente buenísimo. La muestra es el talento que hay en España.

–¿Se ve un salto en la formación y educación musical?

–Algo se hizo y se está haciendo bien cuando salen tantos músicos con tanto nivel y que triunfan en todas las orquestas del mundo. Siempre se habla de los conservatorios como algo de antigua escuela, y eso no es real. Hay profesionales comprometidos, de altísimo nivel, y la oferta formativa en España es muy buena. Ya no es obligatorio tener que irse lejos para tener la mejor formación. En las orquestas jóvenes europeas somos la mayor potencia, año tras año, y vas a cualquier orquesta del mundo y hay músicos españoles. Esa es la mejor prueba.