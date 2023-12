El escultor franquino Herminio Álvarez recogió ayer emocionado la estela conmemorativa, obra de José Manuel Legazpi, con la que este diario simboliza la entrega del premio "Asturiano del mes". En este caso no se premiaba el talento del genial artista, sino al grupo humano que capitanea desde 2009 bajo el nombre "Amigos de As Quintas" y que ha logrado que una pequeña sala expositiva del Occidente de Asturias sea una referencia artística a nivel asturiano y nacional. "Yo tengo esta estela en la mano, pero es de todos, porque todos somos exactamente lo mismo; somos un grupo muy unido", dijo, con un hilo de voz, a las personas reunidas en la coqueta sala expositiva de As Quintas para recoger el galardón.

La directora general de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero, se desplazó a La Caridad junto al director y el gerente del periódico, Gonzalo Martínez Peón y Eduardo Suárez, para reconocer el "milagro" artístico franquino y dar aliento y ánimo al grupo de personas que lo hacen posible. "Siempre hemos intentado ser cómplices de lo que hacéis y divulgar vuestra meritoria labor. En As Quintas hay amor al arte, apuesta por el territorio y trabajo colaborativo. Son valores que compartimos y tratamos de hacer nuestros", señaló Rivero, antes de entregar los atributos del máximo galardón que concede este diario. Junto a la estela de Legazpi se entrega una portada especial del periódico relativa al galardón y una caricatura, obra de Pablo García, que en este caso refleja a la presidenta del colectivo, Lulas Somoza, en As Quintas. No pudo Somoza asistir al acto por motivos laborales, pero ejerció de portavoz Pepe Fernández agradeciendo un reconocimiento que "es un estímulo y factor de motivación alto". Es el primer premio que recibe este colectivo constituido en 2009 y que, desde entonces, ha organizado un total de 72 exposiciones por las que han pasado 17.412 personas. Este "Asturiano del mes" que llega en forma de "regalo de Navidad" logró también la reunión de buena parte de los voluntarios y colaboradores de un proyecto que ha calado hondo en el concejo. Empezó Fernández su intervención destacando la "conjunción de astros" que se produjo en El Franco para dar forma a un proyecto tan singular. "En primer lugar está Herminio, que más que la piedra angular es la piedra filosofal, sin él no estaríamos aquí", subrayó antes de elogiar al secretario del colectivo, Ángel Pérez. "Sin Herminio no estaríamos, pero sin Ángel sería un caos. Es el orden, la presencia continua y la permanencia; Ángel es nuestra seguridad. Luego hay otros ‘ángeles’ que merodean", apuntó Fernández. Agradeció también el apoyo "colaborativo y respetuoso" que reciben del consistorio franquino y dejó claro que "la magia de As Quintas reside en la labor callada y desinteresada, por amor al arte", de la veintena de voluntarios sin los que el proyecto "sería inviable", ya que son quienes programan, gestionan y organizan la actividad en la sala de arte. Y terminó con ánimos para el equipo: "No nos rindamos y mantengamos el mismo nivel de compromiso". El Ayuntamiento de El Franco estuvo representado por la alcaldesa, Cecilia Pérez, y la edil de Cultura, Victoria Zarcero. Esta última señaló que el "Asturiano del mes" es un premio "muy merecido, porque son un colectivo de personas que, sin ningún tipo de interés, hacen que As Quintas y El Franco sean un referente artístico en Asturias". Cerró Herminio Álvarez el sencillo acto recordando que los primeros en conocer su idea para As Quintas fueron Rubén Suárez, crítico de arte de LA NUEVA ESPAÑA fallecido en 2020, y Emilio Marcos Vallaure, exdirector del Museo de Bellas Artes de Asturias: "Me dijeron que era muy difícil, pero que si conseguíamos que la gente se involucrara sería un proyecto maravilloso, y en eso se ha convertido".