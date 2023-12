El trabajo de Elisabeth Arrojo fue distinguido en la II Edición del Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación «Isaac Peral» y, entre otros reconocimientos, cuenta con el Premio Nacional de Medicina Oncológica, el premio «Oncóloga del año» 2020 y 2021 y el Premio Europeo de Medicina Oncológica 2021.

Elizabeth Arrojo estudió en la Universidad de Navarra. Al acabar se incorporó al Hospital Central de Asturias, donde realizó su programa de formación como médico especialista en Oncología Radioterápica. De ahí, a Santander, al Hospital Marqués de Valdecilla, donde tuvo su primer empleo. Allí, la oncóloga asturiana puso en práctica una terapia contra el cáncer de mama con la que consiguió reducir de 33 a una las sesiones de radioterapia. Ese tratamiento fue exportado después a Estados Unidos, donde se trasladó, para incorporarse al 21st Century Oncology y continuar con sus investigaciones en oncología. En Estados Unidos fue reconocida como «Persona extraordinaria en las ciencias».

Para acompañar y ayudar a su madre, que afrontaba un proceso oncológico, regresó a España. En 2015 había sido diagnosticada con un melanoma –cáncer de piel– muy agresivo. Elisabet Arrojo quiso estar a su lado y volvió a España en 2017. Poco después fundó el Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA) en Madrid, que empezó como una modesta clínica, hasta abrir tres sedes en la capital, luego también en el País Vasco y pronto en Asturias.

Es miembro del Comité de Ética e Investigación de Cantabria, preside la Sociedad Internacional de Hipertermia Clínica, forma parte de la Sociedad Española de Radioterapia, de la Sociedad Americana de Braquiterapia y de la Sociedad Europea de Oncología.

Elisabeth Arrojo, que tiene entre sus lemas que «lo único imposible es lo que no se intenta», agradece especialmente el reconocimiento que ahora le otorga LA NUEVA ESPAÑA, sobre todo «porque viene de Asturias, mi tierra y mi gente». Admite que, durante mucho tiempo, ha tenido la sensación de que para ser reconocida, debía salir fuera. Ella misma se define como «una trotamundos».

Incansable, siempre con nuevas ideas e iniciativas, Elizabeth Arrojo avanza que en el INMOA están ahora embarcados en «un proyecto de investigación para activar el sistema inmune», de modo que activando ciertas proteínas sea posible bloquear las metástasis y detener el avanzar de ciertos cánceres. «No creo que el cáncer se consiga erradicar. Lo que sí creo es que mejorarán mucho los datos de curación», afirma.

Paralelamente, Elisabeth Arrojo trabaja, con su equipo, en «el desarrollo de una ‘Ciudad de la Salud’, un centro pionero a nivel mundial», que se asentará en alguna localidad de la periferia de Madrid, aún por determinar. «Estamos en el proceso de búsqueda de los terrenos», comenta.

«En febrero de este año inauguramos el Centro Nacional de Prevención del Cáncer», continúa explicando, y ya disponen de una parcela en Corvera para levantar en ella una sede, la primera del INMOA en Asturias.

Arrojo: «En Asturias empezó todo, me da paz y es donde surgen las ideas»

Elisabeth Arrojo residió en Villalegre, en Avilés, hasta los ocho años. Sin embargo, su infancia está estrechamente ligada a Molleda, en Corvera, donde el bar Sala, fundado por su abuelo, era todo un referente de la vida social de la parroquia. Allí residió hasta cumplir los 17 años, antes de emprender un periplo que la llevó de Navarra a Estados Unidos, pasando por Cantabria.

«Asturias para mí es un sitio muy importante, es donde empezó todo», admite Arrojo. «La vocación por la medicina me nace jugando en Molleda, haciendo pócimas con hierbas y piedras para mis muñecas», rememora, y es por los caminos de su tierra natal por los que recuerda que salía a pasear para despejarse cuando preparaba el examen MIR (Médico Interno Residente). «Asturias me da paz, ahí me surgen un montón de ideas: es mi casa», afirma.