"Un libreto como ‘El barbero de Sevilla’ hay que adaptarlo sirviendo a la música y al público"

La traductora Mercedes Polledo (Oviedo, 1970) es la autora, en colaboración con el poeta Javier Almuzara, de la versión literaria en español de la adaptación abreviada de "El barbero de Sevilla" que el Real Teatro del Retiro, el programa del Teatro Real de Madrid orientado al público infantil y familiar, estrenó en noviembre y el Teatro de la Maestranza de Sevilla –que la coproduce y que dirige el ovetense Javier Menéndez– ha programado los días 27 y 28 de diciembre.

–¿Cómo le llega este encargo?

–Surge con urgencia, con prisa. Rita Cosentino, la directora del Real, nos había visto trabajar, a Almuzara y a mí, en el Auditorio de Tenerife y tuvo la buena voluntad de confiar en nosotros para adaptar "El barbero de Sevilla". Se dieron cuenta de el texto que tenían entre manos necesitaba un meneo. Había que parar máquinas. Partíamos de un guion ya hecho por Rita Cosentino, en el que ya estaban tomadas algunas decisiones. La literatura infantil es un género muy importante, no supone una bajada de nivel, al contrario, me obliga a trabajar con una capa extra para decir cosas que no resulten desconcertantes para los niños.

–Contó con la colaboración de Javier Almuzara y él dice que el mérito es de usted, que él sólo hizo un trabajo auxiliar.

–Javier y yo hacemos una buena pareja, porque Javier tiene el oído de poeta para los acentos y yo nociones musicales; Javier tiene enormes nociones de historia de la música y yo, como traductora, tengo la audacia necesaria y sé cuándo debemos despegarnos del texto para ser fiel al original. La modestia debe estar siempre presente en una adaptación.

–Es un texto para un público infantil.

– Y has de tener presente ese público al que te diriges, para quién escribes, para quién traduces. Eso nos ayudó. Los niños son un público muy delicado, muy difícil. Una criatura quizá no sepa articular por qué motivo algo no le gusta, pero es un espectador sensible y perspicaz. Si metemos una palabra culta, que el niño la pueda deducir del contexto. Cuando en el estreno miré hacia atrás y vi las caras de concentración de los niños, sentí una emoción difícil de describir.

–¿La mayor complejidad?

-El libretista de Rossini no es Dante. Es un libreto muy saleroso, pero no gran literatura y eso nos permitía algunas libertades. Eso no significa tener carta blanca, tienes que tener muy en cuenta hasta donde te puedes despegar.

–¿Por ejemplo?

–"En el barbero de Sevilla" el Conde de Almaviva es un enamorado que canta a su Rosina. De toda la vida, los españoles han plagiado a Bécquer, así que metimos tranquilamente una morcilla de Bécquer en el texto, nos lo podíamos permitir. No por hacer esos cambios eso dejas de servir al texto. Se requiere una doble honradez: hay que servir a la música y al texto, y al público.

–¿Hay muchos cambios?

–Tuvimos en cuenta que las coloraturas ocurrieran sobre las vocales abiertas, que no hubiera un exceso de consonantes estorbosas. De Rubén Sánchez, el director musical, solo recibimos una indicación. Siempre pensábamos en lo más cómodo a la hora de cantar.

–¿La puesta en escena?

–Es divertidísima: vestuario colorista, bailarines buenísimos y cantantes jóvenes con un esfuerzo y un talento grandísimo. El pianista hace un magnífico trabajo. Cuando encaro un trabajo como este quiero que el intérprete pueda hacer su trabajo cómodamente. Es muy duro salir a un escenario.

–¿Repetirán juntos, Almuzara y usted, con alguna otra adaptación?

–Este ha sido un trabajo sabrosísimo, que nos gustaría repetir. Los dos aportamos cosas diferentes: él como creador y poeta, yo como traductora. Nos entendimos muy bien, no puede adivinarse fácilmente donde empieza uno y donde otro.