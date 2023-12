Agenda: qué hacer hoy 27 de diciembre en Asturias

Club Prensa Asturiana. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, número 7) acoge a las 19.30 horas de hoy la presentación del libro «Melina» y una posterior mesa redonda. Intervienen el autor de la obra, el periodista y escritor Juan Ramón Lucas, y el presidente del Principado, Adrián Barbón. Entrada

libre.

Cine infantil. El teatro Filarmónica alberga, a las 12.30 horas, la proyección de la película infantil «El asombroso Mauricio». Entrada libre.

Musical. El teatro Campoamor es escenario, a las 18.00 horas, del musical «Alicia en el país de las maravillas». Entradas desde 10 ­euros.

Presentación. La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) acoge, a las 19.30 horas, la presentación del libro «Deseo de perro», de Sara Torres. Entrada libre.

Edificio histórico. El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la exposición «Lepanto más allá de Cervantes». La muestra explica mediante veinte paneles el contexto geopolítico de la batalla de Lepanto y sus protagonistas. Estará disponible del 19 de diciembre al 31 de enero en horario de 10.00 a 19.00 horas, de lunes a sábado, y de 10.30 a 14.30 horas, los domingos. Acceso gratuito.

Exposición. La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias organiza en su sede (plaza de España) la exposición de modelismo terrestre «Pequeños guerreros, grandes historias», de diversas escalas, épocas, camuflajes y modalidades. Se puede visitar del 23 de diciembre al 30 de enero. Laborables, de 10 a 13.30 horas, gratuita y libre acceso, pudiendo hacerse a grupos guiados, solicitando cita previa, los sábados.

Pintura. El centro social «Villa Magdalena» acoge hasta el 26 de diciembre la exposición «Dos miradas un mismo arte», de la pintora expresionista ovetense Alicia Bango. Se puede visitar en el horario del centro social, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Mercado «El Camino». La calle Gil de Jaz acoge la primera edición del Mercado de Navidad «El Camino», consistente en ocho puestos que ofertan productos elaborados por monjas y monjes de sesenta monasterios de España. El mercado estará abierto de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas hasta el 15 de enero.

Navidad en Oviedo. Las actividades navideñas de Oviedo permanecen abiertas hoy, miércoles, en varios recintos a lo largo de todo el día. Las plazas Porlier y la Catedral, así como la calle Eusebio González Abascal, acogen un mercado navideño con 106 puestos. En el Campo San Francisco, la pista de hielo del paseo del Bombé estará abierta entre las 10.00 y las 22.00 horas. Igualmente, a lo largo del día los niños podrán visitar la recreación de Laponia, una noria y un tren circular en el mismo paseo, así como un tobogán de hielo, un hinchable de 50 metros y un tiovivo en el paseo de la Rosaleda. En la Herradura estarán abiertas ocho casetas hosteleras durante la práctica totalidad del día. Además, la plaza de Trascorrales alberga una muestra de belenes hasta el 7 de enero, que puede visitarse de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Visitas a la Catedral. La Catedral de Oviedo abre a las visitas turísticas de lunes a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general es de siete euros, con descuentos de diversas modalidades. Las visitas a la torre gótica, independientes de las generales, empiezan a las 11.00 y duran una hora; las entradas cuestan ocho euros y se pueden comprar en catedraldeoviedo.com.

Mercado del Fontán. Hoy, a partir de las 8.00 horas, la plaza del Fontán acogerá su mercado semanal, donde los visitantes podrán adquirir una gran variedad de productos. El mercado abre de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00 horas, y los sábados por la mañana, hasta las 15.30 horas.

Museo de Bellas Artes. La muestra «Pinceles llenos de sol. Fondos de Sorolla en el Museo de Bellas Artes» exhibe, por primera vez e íntegramente, las trece obras que posee el museo y un depósito de Pérez Simón como homenaje al 100.º aniversario de la muerte del pintor valenciano. Podrá visitarse hasta el 21 de enero. Además, también hasta el día 21 de enero, se puede visitar la exposición «Aquí no hay nada que mirar», de Irma Álvarez-Laviada, y hasta el 28 de enero la muestra «Antonio Suárez. La lírica del informalismo». El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente y durante los próximos meses acoge la exposición «26 años del Plan director de la Catedral de Oviedo (1996-2022)». La entrada es libre y el horario de apertura del Museo es, de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Escenines pa la Reciella. El Antiguo Instituto celebra el festival de artes escénicas infantil «Escenines pa la Reciella». A las 19.00 horas se representará «La neña de les trences al revés», de «El Callejón del Gato Produciones». La asociación de familias por el asturiano «Reciella» organiza a lo largo de la semana de Navidad espectáculos con el asturiano como lengua vehicular.

Escuela de Comercio. Desde hoy y hasta el 5 de enero se puede visitar la exposición «Guardianes del tiempo: las nueve décadas de La Escalerona». La muestra, organizada por LA NUEVA ESPAÑA, está abierta al público en la Escuela de Comercio de 9.00 a 20.30 horas, excepto festivos, para conmemorar los 90 años de La Escalerona, con diferentes imágenes históricas. Además hoy habrá un encuentro en la Escuela de Comercio a las 18.30 horas para conmemorar el 90.º aniversario, con la participación de Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón; Luismi Piñera, cronista oficial de la Villa de Gijón; Héctor Blanco, licenciado en Geografía e Historia e investigador de la arquitectura contemporánea de Gijón, y Ana Díaz-Negrete, nieta de José Avelino Díaz Fernández-Omaña e hija de Miguel Díaz Negrete.

Recepción Príncipe Abdeladid. De 12.00 a 14.00 horas se celebrará en el teatro Jovellanos una recepción del Príncipe Abdeladid, enviado especial de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, en la que recogerá las cartas de las niñas y los niños de Gijón.

Teatro Jovellanos. A las 20.00 horas se celebrará un concierto de la compañía «Luz, Micro y Punto», que integran Patricia Toral y Chantal Franco, en el teatro Jovellanos.

Parque Fábrica del Gas. La Coral «Amanecer» ofrecerá un concierto a las 19.00 horas en el parque Fábrica del Gas.

Teatro de la Laboral. A las 20.00 horas tendrá lugar en el teatro de la Laboral la Gala de Danza de la escuela Patricia Laruelo, con artistas invitados como Carlos Velasco y Chino el Indio (músicos), el grupo Marga Ortega (bailarinas) y la fiel colaboradora Nuria Ordiales («fashion designer»).

Centro Montedeva De 11.00 a 12.30 horas se celebra la yincana familiar «Navidades en naturaleza» en el Centro de Interpretación de la Naturaleza «Montedeva».

Museo Nicanor Piñole. De 11.00 a 13.00 horas se celebra el taller infantil «Autoimaginándonos a través del espejo» en el Museo Nicanor Piñole.

Asociación Vecinal de Moreda. A las 17.00 horas se celebrará un encuentro con el Príncipe Aliatar en la Asociación de Vecinos de Moreda.

Jardín Botánico. A las 12.00 horas se podrá disfrutar de una visita a «La factoría vegetal» del Jardín Botánico.

Mercaplana. Mercaplana abre sus puertas en el recinto ferial Luis Adaro hasta el 4 de enero (a excepción del 31 de diciembre) de 16.00 a 20.30 horas.

Belén monumental. El Antiguo Instituto acoge el belén monumental «El censo de César Augusto», de la Asociación Belenista de Gijón. Se podrá visitar hasta el 7 de enero, de lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. El 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero, de 17.30 a 20.30 horas. Estará cerrado los días 24 y 31 de diciembre.

Navidad. En Begoña se podrá disfrutar del mercado navideño, el Menax, así como del carrusel y la noria. En el «solarón» estarán la pista de hielo y las demás atracciones de 11.00 a 22.00 horas. Además, está en marcha el 41.º concurso de escaparates navideños, organizado por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. Y en la plaza del Seis de Agosto está abierta la Feria ArteGijón, con puestos de artesanía. El colegio Jovellanos realiza un festival a favor del Banco de Alimentos a partir de las 20.00 horas.

Avilés y comarca

Representación de «El patito feo» en el Palacio Valdés. La Navidad trae al teatro Palacio Valdés de Avilés uno de los cuentos clásicos de Andersen: «El patito feo». «Andersen, el patito feo» es un espectáculo de títeres con narración y música en directo. Propone un viaje a la infancia del escritor infantil Hans Christian Andersen, en el que se tratan temas como el bullying, la belleza, la aceptación y el amor propio. La función comienza a las 18.30 horas.

Minidisco «Fun Fun» en Avilés. Niños y niñas podrán jugar, bailar y cantar villancicos en un minifiestón navideño pensado para los peques de la casa. De 17.00 a 19.00 horas en la pista de La Exposición.

Especial Navidad en el espacio juvenil «Hoy se sale». El programa municipal de ocio alternativo gratuito «Hoy se sale» oferta una programación especial de actividades durante la Navidad. El grueso de la actividad se desarrolla en el Local Social Abierto (calle José Cueto, 46) del 26 al 29 de diciembre y del 2 al 5 de enero, siempre en horario de 10.00 a 14.00 horas. Hoy se celebrarán torneos deportivos en el Complejo Deportivo Avilés y talleres de alumbrado ornamental de 18.00 a 22.00 horas.

Jornada de puertas abiertas de la Policía Local de Avilés. De 16.30 a 20.30 horas, en la calle José Cueto, está instalada una carpa donde se pueden ver el material y los vehículos que utiliza la Policía Local en su trabajo diario. La carpa permanecerá abierta al público hasta el 4 de enero, con la única excepción del 31 de diciembre. Las personas interesadas pueden acercarse y conocer tanto el material como los vehículos policiales empleados por la Policía Local en sus labores habituales. Además, los más pequeños, acompañados por una persona mayor de edad que los tutele, podrán recoger el carné de Policía Infantil y se les hará entrega de recortables. Asimismo, podrán subirse a los vehículos policiales, interactuar con los agentes, etcétera. También puede visitarse el interior de las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local de Avilés; para ello deberán solicitarlo a los policías allí presentes.

Mercado semanal en Piedras Blancas. Los puestos ambulantes permanecen instalados de 9.00 a 14.00 horas en las inmediaciones del polideportivo municipal de Piedras Blancas.

Exposición colectiva de belenes de Avilés._Abre en el local situado en el número 11 de la calle la Fruta la XXIV Edición de la Exposición Colectiva de Belenes de Avilés, que podrá visitarse de forma gratuita desde el 20 de diciembre hasta el hasta el 7 de enero, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. En tres fechas señaladas habrá reducción del horario de exposición: en Nochebuena y Nochevieja permanecerá abierto hasta las 20.00 horas. Y el día de Año Nuevo abrirá de 17.00 a 21.00 horas. Incluye belenes populares, belenes tradicionales, otros confeccionados por el alumnado de la Factoría Cultural, de cumbres y hasta realizados con las conocidas figuras de los Playmobil.

Pista de hielo gratuita, tren turístico y mercado artesano en La Exposición. Abre en horario de 17.00 a 21.00 horas, en la pista de La Exposición, y permanecerá hasta el 7 de enero. La entrada será gratuita, así como el préstamo de los patines. La entrada se hará por estricto orden de llegada. Los horarios serán de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además, en el mismo emplazamiento está instalado el mercado Artesano de Navidad, que abre de 11.30 a 21.00 horas._Cuenta con 20 puestos de variada artesanía. Además, el tren turístico navideño circulará hasta el 7 de enero con salidas y llegadas en la plaza de España y el recinto ferial de La Exposición. El trayecto durará aproximadamente 15 minutos y tendrá un coste de 3 euros.

Carpa de hinchables y atracciones de feria en La Exposición. El recinto de La Exposición acoge sendos espacios de ocio infantil y juvenil: carpa de hinchables y atracciones de feria. La carpa abre de 10.00 a 14.00 horas, y los caballitos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La Serrana expone una muestra colectiva de nueve artistas. La sala Bocana, en el hotel La Serrana, muestra al público hasta el 4 de enero obras de nueve artistas: Ángel Castro, Enrique Quirós, Juan Cima, Fátima Rodríguez Coya, Ana Olga García Cosmea, Karolo Suárez, Chechu Merás, Ignacio Terán y Carlos Ochoa. A modo de escaparate artístico navideño, la exposición colectiva «Redanimare» se puede visitar de 10.00 a 22.00 horas.

«De Valencia al Cairo», el cómic de los creativos de «Línea clara», en Valdecarzana. La exposición sobre los autores de la «Línea clara», que revolucionó la escena del cómic español desde mediados de los años 60 a los 80 del pasado siglo, permanece abierta en el palacio de Valdecarzana hasta el 7 de enero de 2024. Siete artistas muestran su obra en la exposición «De Valencia al Cairo». Son Mariscal, Daniel Torres, Sento, Manel Gimeno, Mique Beltrán, Micharmut y Miguel Calatayud, las revistas y los fanzines que los vieron nacer, nombres fundamentales y fundacionales de una nueva forma de hacer cómic, empapados de las vanguardias internacionales y convirtiéndose ellos mismos en vanguardia, con un aire inconfundible. De martes a viernes abre de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas; los sábados, de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de tapices en el Centro de Estudios Universitarios de Avilés. Loli Manjón es la autora de los tapices que se muestran en el Centro de Estudios Universitarios sito en La Ferrería (Avilés). «Baldosas en tela», que así se titula la colección de obras, abre de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas. Hasta el 10 de enero.

Las Cuencas

Salón de Navidad en Langreo. Prosiguen los talleres del Salón de Navidad en Langreo. Hoy, en el colegio José Bernardo y en la nave de La Reguera, los niños podrán participar en la elaboración de materiales para la cabalgata de Reyes. El horario es de 17 a 20.30 horas. Por su parte, en La Felguera, Ciaño y Riaño habrá cuentacuentos, a las 12 horas en el primero de los lugares, a las 18 horas en los otros dos.

Vaudí en el Tolivia Rural Jazz. Hoy comienza el Tolivia Rural Jazz, en Laviana. La Rectoral de la localidad de Tolivia acogerá el concierto del intérprete brasileño Vaudí. Será a las 20 horas.

Concierto a favor de la Asociación TEA Nalón en El Entrego. El teatro municipal de El Entrego acoge esta tarde, a las 19 horas, un concierto a favor de la Asociación TEA (trastorno del espectro autista) del Nalón. Actuarán los integrantes de la escuela de música Adagio y la cantante Silvia Riera.

«Casting» para el corto «Así es la vida» en Laviana. El Cidan de Pola de Laviana acoge hoy, de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas, un «casting» para elegir actores masculinos y femeninos (de 25 a 35 años) para el cortometraje «Así es la vida», de Primer Plano Producciones Audiovisuales.

Talleres de cocina y decoración en Lena. Hoy y mañana se celebran en Lena una serie de talleres de cocina y decoración navideña para jóvenes de 10 a 16 años (y si son menores, acompañados de un adulto). El lugar en que se celebran son las instalaciones de Juvelena de 10.30 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas.

Exposición en Moreda. «Tierra negra._Minas y mineros» es el título de la exposición que se podrá ver en el centro cultural de Moreda hasta el 31 de enero. Puede visitarse en días laborales de 16.00 a 21.00 horas.

Feria de Navidad en Mieres. El parque Jovellanos de Mieres acoge hasta el día 5 de enero la ya tradicional Feria de Navidad, Artesanía y Comercio. El horario es de 11 a 15 horas y de 16 a 21 horas.

Exposición del australiano Andy Thomas en el Pozu Santa Bárbara. La actividad cultural vuelve al Pozu Santa Bárbara de Turón. La exposición «Visual birds sounds», del artista australiano Andy Thomas, puede verse hasta el 28 de enero. El horario de visita es de martes a viernes, de 17.00 a 20.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. La entrada es gratuita.

Exposición en Mieres. El IES Bernaldo de Quirós alberga la exposición «Tejer, enlazar, transformar», de la artista asturiana Consuelo Vallina. Estará abierta al público hasta el 20 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro

Xuegacuentos en Bimenes. La Casa de Cultura de Santuyano acoge a las 18.00 horas el espectáculo de títeres «Montesín», de «Kamante Teatro», interpretado por Luis Vigil.

Conferencia en Villaviciosa. Dentro del III Ciclo de conferencias «Navidades ConCiencia», el Teatro Riera acoge a partir de las 19.00 horas las charlas «¿A qué huelen los ictus?», por Sergio Calleja Puerta, y «Xenomes del cáncer pa un diagnósticu de precisión» (en asturiano), a cargo de Xosé Antón Suárez Puente.

Teatro infantil en Lieres. El Casino acoge a las 18.00 horas la representación de «La Carta», a cargo de «Pompas y Pompones». Entrada libre hasta llenar aforo.

Teatro infantil en Lugones. El Centro Polivalente Integrado acoge a las 18.00 horas la representación de «El secreto de Julio Verne», a cargo de «Fantastique Company», a partir de 6 años. Entrada libre hasta llenar aforo.

Teatro infantil en El Berrón. La Casa de Cultura acoge a las 18.00 horas la representación de «Ágada, la guardiana del bosque», a cargo de «Teatro del Cuervo.

Oriente

Jazz en Llanes. La primera de las tres jornadas del IV Festival Jazznes rinde homenaje a Nina Simone con la proyección del documental «What happened, Miss Simone», dirigido por Liz Garbus, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura, y el concierto homenaje «Don’t Let Me Be Misunderstood», a cargo de Sil Fernández (voz), Jacobo de Miguel (piano), Antón Ceballos (bajo), Ethan Winogrand (batería) y Puri Penín y Gema Fernández (coros), en el Casino de Llanes, a las 21.00 horas. Las actividades son gratuitas, pero es necesario reservar entrada electrónica para cada una de ellas en: http://casaculturallanes.eventbrite.com

Teatro infantil en Posada de Llanes. La compañía «Teatro Plus» pondrá en escena a las 18.00 horas, en el centro cívico de la localidad, la obra de títeres «El guante del abuelo», una obra dirigida al público familiar que se origina en un cuento tradicional ruso-ucraniano, muy popular en todos los países del este de Europa. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Cine infantil en el Valle de San Jorge. La Casa de Cultura Valle de San Jorge acoge a las 18.30 horas la proyección de la película «Los Reyes Magos» (Antonio Navarro, 2003).

Concierto y cuentos en Colunga. «Swing for kids», con Alfredo Morán, Manu Molina, Fernando Malva y Alejandro San Pelayo, ofrece en la Sala Loreto, a las 17.00 horas, una actuación de carácter didáctico que consta de ocho cuentos breves y ocho canciones infantiles al ritmo de swing. Se trata de una narración cantada y escenificada en directo que, posteriormente, terminará con una reflexión de los temas cantados para inculcar a los niños distintos valores como la solidaridad, la amistad y el trabajo en equipo.

Occidente

Teatro de títeres en Ortigueira. La Biblioteca «Gonzalo Anes» acoge a las 18.00 horas una sesión de teatro de títeres, teatro de papel y narración titulada «Engatusados», a cargo de «Tras la Puerta ­Títeres», dirigida a un público familiar.

Exposición del LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca. La Casa de Cultura de Luarca acoge hasta el 15 de enero la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca, cuyo premio «Ayuntamiento de Valdés» lo obtuvo Carmen Santamarina por su obra «Ni inventario, pues yo misma», y el «Fundación Caja Rural de Asturias» fue para Kela Coto por una obra sin título de su serie «Ampliación del territorio». El horario de la muestra es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición en Navia. El Espacio El Liceo de Navia acoge hasta el 20 de enero la exposición fotográfica «Asturias Colere. Arquitectura y territorio», con obras de los artistas Kela Coto, Cristina Ferrández, Sergio Abello y Marcos Morilla. El horario de la muestra es de martes a sábado por las mañanas, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves por las tardes, de 17.00 a 19.00 horas.

Belén popular en Tineo. El belén popular de Zardaín es una de las citas estrella de la Navidad tinetense. El paisaje asturiano, plasmado con maestría y mimo en este belén, podrá disfrutarse en Zardaín hasta el 21 de enero, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.