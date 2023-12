El último libro del poeta y nombrador Fernando Beltrán es una reflexión sobre el sentido de la vida. "Una lección para vivir", como la describió este miércoles Gabino Busto Hevia, conservador del Museo de Bellas Artes de Asturias, en la presentación de la obra en la Casa de la Cultura de Grado.

"Bacon sin Bacon" (Ardora Ediciones, 2023) es una historia escrita "con pasión, con fuerza, con desnudez" que narra, con elementos ficticios, los últimos días que el pintor Francis Bacon vivió en Madrid, explicó Busto.

El libro es "un híbrido de biografía modelada con elementos autobiográficos y con tangencias en el ensayo artístico", agregó. Es "un alarde de lenguaje poético, un juego malabarístico con las palabras en el que Fernando es un maestro". Una obra en la que la voz del autor y del pintor se entremezclan demostrando la pluma diestra y madura que caracteriza al ovetense.

Porque la relación del asturiano con Bacon es una historia de amor que comenzó, como muchas otras, con rechazo. "A mí al principio no me gustaba nada, pero luego la vida va pasando y de repente un día crees que empiezas a entender la pintura de este hombre", explicó Beltrán. Fue una visita al Guggenheim, en la que estuvo tres horas a solas con el pintor, pues "no había nadie en el museo", lo que le llevó a adentrarse más profundamente en su obra y en su vida. Y así, "un día empecé a escribir con su voz".

"Hemos llegado a ser muy amigos. Me he ido encontrando muchas coincidencias, aunque son vidas distintas", reconoció Beltrán, poeta a quien en Grado se debe la iniciativa del Aula de las Metáforas. Porque ambos "tenemos la belleza en nuestras manos. Bacon te salvaba por los colores. Te derrumba, te destroza para que veas el destino fatal de la condición humana y a partir de ahí a mí me ha enseñado a amar", afirmó.

Una ventana

El libro es, por tanto, una ventana a los últimos días de uno de los pintores más impactantes del arte contemporáneo, que, como resaltó Beltrán, "acabó muriendo solo en Madrid de la mano de una monja. Se le incinera solo, no había nadie, cuando era una persona muy conocida y con muchos amigos, porque no se sabía que estaba ahí". "El libro nos enseña a enfrentarnos con esa muerte inevitable", corroboró Busto en su presentación. Aunque quizás la reflexión más importante es la que hace sobre "qué pintamos los artistas en el mundo, sobre el intento de alcanzar una obra que no alcanzamos nunca".

"Estoy teniendo experiencias muy hermosas con este libro. Ayer, por ejemplo, recibí un mensaje de un psiquiatra de Chile diciéndome que el libro le ha hecho muchísimo daño, pero a la vez le ha salvado", contó el poeta, para quien la historia "busca que las sombras se conviertan en luz, que el color diga algo, que los artistas sirvamos para algo... Por eso recomendó a los presentes "leerlo seguido. No es para leer dos páginas hoy y dos a los tres días, porque así es como está escrito".

La novela de Beltrán está teniendo un gran éxito y ya ha agotado su primera edición.