Picasso, Pol y Lombardía: el recuerdo de una increíble cena de Nochevieja

José María Ezquiaga, quien fuera decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, se ha despedido del urbanista ovetense Francisco Pol Méndez (1948-2023), fallecido el pasado día 16 en la capital de España, recordándole como mucho más que un arquitecto de despacho. "Perteneció a una generación que hizo posible que la transición política fue acompañada una renovación cultural igualmente profunda", sostiene Ezquiaga, a la vez que reseña su carácter "crítico y siempre creativo en la búsqueda y hallazgo de soluciones", y también alude a que fue un profesional completo en el que confluían las características de "arquitecto, urbanista, profesor y animador cultural", con una vitalidad "desbordante y generoso a la hora de compartir sus conocimientos".

Probablemente esa vitalidad y esa creatividad en la búsqueda de soluciones estuvieron presentes en uno de los grandes episodios de su vida. Un momento compartido con su amigo el artista plástico de Sama de Langreo, Miguel Ángel Lombardía: el día que pasaron con Pablo Ruiz Picasso en su casa de Cannes, en la tarde-noche del último día del año de 1966.

Un episodio que, rememorado precisamente en este 2023 en el que se celebran los 50 años de la muerte de Picasso, supone también "un buen recuerdo" para Francisco Pol, "arquitecto y profesional brillante", según decía ayer Miguel Ángel Lombardía. De cómo pasaron los dos asturianos la cena de fin de año en Cannes con el inmortal pintor malagueño lo contaron ambos en sucesivas ocasiones, especialmente Miguel Ángel Lombardía en LA NUEVA ESPAÑA e incluso en una intervención en la celebración del Día de Asturias en Málaga, en el Centro Asturiano de la localidad.

"'Trabajar, trabajar y trabajar, ese es el misterio', nos recordó Picasso al despedirnos al amanecer"

"Ese año de 1966, Picasso celebraba su 85 aniversario y la República Francesa, que siempre pretendió considerarlo francés, le homenajeaba a todo bombo con exposiciones múltiples, que fueron visitadas multitudinariamente.

Mi compañero Francisco Pol y yo, jóvenes, hablamos de ir a ver la exposición de Picasso en París. Finalmente le convencí, pues le decía que me parecía bien pero que debíamos conocer al autor (...) Comenzó a fraguarse la idea, hablamos con colegas y finalmente logramos realizar por ese 85 aniversario el único homenaje y acto público, con una exposición, que se presentó en España; era una época poco propicia y quizás el sistema político de aquel momento no valoró lo que dos imberbes fraguaron, de ahí que se permitió que realizaran esa celebración mirando para otro lado. Y nuestra juventud no vio trabas, ni pensaba nada más que en el arte.

Reunimos obras originales de tamaño medio sobre papel de 40 pintores españoles menores de 40 años, desde Gordillo a Genovés o nosotros mismos. Incluía textos manuscritos de Sánchez Camargo, en aquel tiempo director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, otro de Gaya Nuño y un poema especialmente hecho para la ocasión por Camilo José Cela dedicado a Picasso, todo para ser recibidos y que supieran de qué se trataba nuestro viaje, que no era otro motivo que llevarle un recuerdo del arte joven español en su cumpleaños, y cuál era su trascendencia después de esa exposición homenaje de Madrid, única en España", relató Lombardía.

"Yo estaba con un pie ya en la escuela de Bellas Artes de San Fernando y durante la preparación me sobraba tiempo para acudir también a la Escuela Nacional de Artes Gráficas y conocer el grabado en toda su extensión. Con el director me unía una buena amistad, así que le pedí que en la escuela se hiciera un libro con todos los originales; él, que era precisamente catedrático de encuadernación artística, se esmeró y salió una joya única", añade.

"Jóvenes, sin dinero y con esa prenda, nos ofrecieron de todo por publicidad. Incluso viajar en avión a Cannes. Pero lo rechazamos", recuerda Lombardía. "Fuimos por nuestros medios, que eran escasos, en autostop, con un viajante que nos dejó en Barcelona, el resto en tren, casi entre los vagones, huyendo del revisor. No teníamos billetes, ni prácticamente dinero. Por fin, delante de la casa de Picasso, esperamos largo rato hasta que se abrió la cancela".

"Finalmente nuestro esfuerzo tuvo una compensación. Pasar la noche de Fin de Año con Picasso, Jacqueline su mujer, Catherine su hija, su médico y su mujer, su biógrafa Helene Parmelin y su marido, un pintor suficientemente bueno, Edouard Pigñon, y nosotros dos. Una de las palabras que podía ilustrar ese día se lo dice Picasso a Jacqueline: ‘Fíjate, casi son tan jóvenes como yo’, ya que rondábamos los 17-18 años. Al despedirnos, al amanecer, con sus 85 años, es cuando nos recuerda que la inspiración está en: ‘trabajar, trabajar y trabajar, ese es el misterio’. También nos pide: ‘enviadme una postal desde París para ver qué os ha parecido la exposición del Petit, Gran Palais y la Biblioteca Nacional, ya que yo no fui ni iré’. Esa era una postura normal en él, ya que nunca asistía a sus inauguraciones. Esa muestra de sencillez con unos niños que en ese momento no representábamos nada, muestra su enorme despreocupación por los valores convencionales". Y ese recuerdo es, hoy, un homenaje a Picasso y a Francisco Pol.